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वनडे सीरीज के बीच टीम इंडिया का मास्टर प्लान, अर्शदीप समेत 3 गेंदबाजों को मिली बड़ी जिम्मेदारी

भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में फिलहाल 2-0 से आगे है. हैमिल्टन में खेले जाने वाले मुकाबले को जीतकर वो सीरीज में अजेय बढ़त लेना चाहेगी. वनडे सीरीज के बाद भारतीय टीम की असली परीक्षा टेस्ट सीरीज में होगी.

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अभी से टेस्ट सीरीज की तैयारी, अर्शदीप सिंह को भी मिला बड़ा रोल. (Photo: AFP)
अभी से टेस्ट सीरीज की तैयारी, अर्शदीप सिंह को भी मिला बड़ा रोल. (Photo: AFP)

न्यूजीलैंड दौरे पर भारत को मेजबान टीम के खिलाफ 19 नवंबर से दो मैचों की टेस्ट सीरीज भी खेलनी है. इस टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम ने अपनी तैयारियों की योजना बना ली है. फास्ट बॉलर्स अर्शदीप सिंह, गुरनूर बरार और आकिब नबी मौजूदा वनडे सीरीज के बाद टीम के साथ रुकेंगे और रेड बॉल क्रिकेट की तैयारी करेंगे. बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने सोमवार (9 नवंबर) को इसकी जानकारी दी.

सितांशु कोटक ने बताया कि मौजूदा वनडे सीरीज में पिचों से तेज गेंदबाजों को सीम और स्विंग हासिल हुई है. इससे उन्हें टेस्ट मैचों की परिस्थितियों को समझने में मदद मिली है. इंडिया-ए के तीन मुकाबलों ने भी खिलाड़ियों को रेड बॉल क्रिकेट के लिए तैयार होने का अच्छा अवसर दिया.

भारतीय टेस्ट खिलाड़ियों का तैयारी शिविर 11 नवंबर से शुरू होगा. सितांशु कोटक के मुताबिक, टीम को पांच से छह अभ्यास सत्र मिलेंगे, जिनका इस्तेमाल खिलाड़ी टेस्ट सीरीज से पहले अपनी लय हासिल करने के लिए करेंगे. कोचिंग स्टाफ की जिम्मेदारियों पर उन्होंने बताया कि गौतम गंभीर वनडे टीम के साथ रहेंगे, जबकि वह और गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्केल वेलिंगटन जाएंगे.

केएल राहुल की जमकर की तारीफ
सितांशु कोटक ने दूसरे वनडे में नाबाद 26 रन बनाने वाले केएल राहुल की भूमिका को भी अहम बताया. उन्होंने कहा कि राहुल टीम की जरूरत के अनुसार अपनी बल्लेबाजी में बदलाव कर सकते हैं. टेस्ट में ओपनिंग करने के अलावा वह मध्यक्रम में भी जिम्मेदारी निभाने की क्षमता रखते हैं.
यह भी पढ़ें: कभी थे दुनिया के नंबर-1 टेस्ट बल्लेबाज, अब ऑस्ट्रेलियाई टीम से बाहर हुए मार्नस लाबुशेन

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सितांशु कोटक ने वनडे सीरीज के तीसरे मुकाबले से एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'जब से मैं टीम के साथ जुड़ा हूं, राहुल ने कई शानदार पारियां खेली हैं. वह दबाव में नजर नहीं आते और टीम को निराश नहीं करते. वह स्ट्राइक रोटेट करने के साथ आसानी से छक्के भी लगा सकते हैं.'
यह भी पढ़ें: न्यूजीलैंड टीम पर इंजरी का अटैक, 3 तेज गेंदबाज चोटिल, स्क्वॉड में फेरबदल

अतिरिक्त ऑलराउंडर को खिलाने के सवाल पर सितांशु कोटक ने स्पष्ट किया कि टीम खिलाड़ियों को उनकी निर्धारित भूमिका के अनुसार चुनती है. एक अतिरिक्त बल्लेबाज को शामिल करने के लिए गेंदबाज कम करना आसान फैसला नहीं है.

भारत ने वेलिंगटन में दूसरा वनडे चार रनों से जीतकर पांच मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली. न्यूजीलैंड की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 134 रनों पर सिमट गई थी. गुरनूर बरार ने चार विकेट लिए. जवाब में भारतीय टीम 26 ओवर्स में 113/7 के स्कोर तक पहुंच गई थी. उसके बाद बारिश के कारण मुकाबला रोकना पड़ा और डीएलएस नियम के तहत भारत को विजेता घोषित किया गया. अब तीसरा वनडे 10 नवंबर को हैमिल्टन में खेला जाएगा.

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