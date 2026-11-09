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'रामायण' के 'लक्ष्मण' रवि दुबे ने पत्नी संग मनाई दिवाली, सफेद कुर्ते में जंचे एक्टर, पर्पल सूट में छाईं सरगुन; PHOTOS

'रामायण' में लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले रवि दुबे ने पत्नी सरगुन मेहता के साथ दिवाली मनाई. सफेद कुर्ते-पायजामे में रवि और पर्पल सूट में सरगुन बेहद खूबसूरत लगे. कपल ने साथ में दीये जलाए, फुलझड़ियां छोड़ीं और अपने पेट्स के साथ प्यारी तस्वीरें शेयर कीं.

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रवि दुबे ने पत्नी सरगुन संग दिवाली मनाई. (Photo: ITG)
रवि दुबे ने पत्नी सरगुन संग दिवाली मनाई. (Photo: ITG)

'रामायण' में 'लक्ष्मण' का किरदार निभाकर वाहवाही लूटने वाले अभिनेता रवि दुबे इन दिनों खूब चर्चा में हैं. भगवान राम के भाई का किरदार निभाने वाले रवि दुबे के घर दिवाली की रौनक भी खूब देखने को मिली. उन्होंने अपनी पत्नी और एक्ट्रेस सरगुन मेहता के साथ दिवाली का त्योहार बेहद खूबसूरत अंदाज में मनाया. दोनों ने साथ में दीये जलाए, फुलझड़ियां जलाईं और एक-दूसरे के साथ प्यार भरे पल बिताए. इस दौरान रवि सफेद कुर्ते-पायजामे में बेहद हैंडसम लगे, वहीं सरगुन खूबसूरत पर्पल सूट में अपने ट्रेडिशनल अंदाज से महफिल लूटती नजर आईं. दिवाली सेलिब्रेशन की इन तस्वीरों में कपल की रोमांटिक केमिस्ट्री के साथ उनके प्यारे पेट्स की झलक भी देखने को मिली, जिन्हें फैंस खूब पसंद कर रहे हैं.

सफेद कुर्ते-पायजामे में दिखे 'लक्ष्मण' रवि दुबे
रवि दुबे जल्द ही बड़े पर्दे पर फिल्म 'रामायण' में भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण के किरदार में नजर आएंगे. ऐसे में एक्टर की दिवाली की तस्वीरें भी चर्चा में हैं. त्योहार के मौके पर रवि ने सादगी भरा लेकिन बेहद शानदार लुक चुना. वह सफेद रंग के कुर्ते-पायजामे में नजर आए. उनके कुर्ते का सिंपल डिजाइन और लुक उन पर काफी जंच रहा था. माथे पर लगा हल्का सा तिलक उनके ट्रेडिशनल अंदाज को और खास बना रहा था. रवि इस लुक में काफी हैंडसम लग रहे थे.

पर्पल सूट में सरगुन लगीं सुंदर
वहीं, सरगुन मेहता ने दिवाली के लिए बेहद खूबसूरत एथनिक आउटफिट चुना. वह डीप पर्पल कलर के सूट में नजर आईं. उनके सूट की नेकलाइन और स्लीव्स पर गोल्डन एम्ब्रॉयडरी और गोटा-पत्ती का बारीक काम किया गया था, जो उनके आउटफिट को रॉयल लुक दे रहा था. इसके साथ उन्होंने लैवेंडर कलर का दुपट्टा कैरी किया, जिसने उनके पूरे लुक में खूबसूरत कंट्रास्ट जोड़ा. खुले बाल, लाइट मेकअप के साथ सरगुन बेहद खूबसूरत लग रही थीं. उनका यह ट्रेडिशनल लुक दिवाली के मौके के लिए काफी शानदार था. 

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साथ में जलाए दीये, फुलझड़ियों के साथ दिए रोमांटिक पोज
दिवाली की तस्वीरों में रवि और सरगुन के बीच की शानदार बॉन्डिंग भी देखने को मिली. एक तस्वीर में दोनों फूलों और रंगोली से सजे फर्श पर साथ बैठकर दीया जलाते नजर आए. वहीं, दूसरी तस्वीरों में दोनों हाथों में फुलझड़ियां लेकर त्योहार की खुशियां मनाते दिखे.

रवि और सरगुन के दिवाली सेलिब्रेशन में उनके पेट डॉग्स भी खास हिस्सा बने. दोनों अपने प्यारे डॉग्स को गोद में लेकर उनके साथ तस्वीरें खिंचवाते नजर आए. इन तस्वीरों में कपल का अपने पेट्स के लिए प्यार साफ दिखाई दे रहा है. ट्रेडिशनल कपड़ों में सजे रवि और सरगुन की अपने डॉग्स के साथ ये तस्वीरें काफी प्यारी हैं.

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