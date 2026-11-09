Guru Mangal Yuti:12 नवंबर को गुरु-मंगल का मिलन, 3 राशियों को मुनाफे के योग

Guru Mangal Yuti 2026: नवंबर का महीना ज्योतिषीय दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है. इस महीने ग्रहों की चाल में होने वाले बदलाव कुछ राशि वालों के लिए तरक्की और आर्थिक उन्नति के नए रास्ते खोल सकते हैं. खासतौर पर 12 नवंबर को बनने वाली गुरु और मंगल की युति को बेहद खास माना जा रहा है. ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, इस संयोग से मेष, सिंह और कुंभ राशि के जातकों को करियर, नौकरी और कारोबार में अच्छे अवसर मिल सकते हैं. लंबे समय से अटके कामों को गति मिलने के साथ आर्थिक स्थिति में भी सुधार के संकेत हैं.

और पढ़ें



कब बनेगी गुरु-मंगल की युति?

वैदिक ज्योतिष में गुरु बृहस्पति को ज्ञान, भाग्य, धन, शिक्षा और समृद्धि का कारक माना जाता है. वहीं मंगल साहस, ऊर्जा, पराक्रम, आत्मविश्वास और भूमि के कारक ग्रह माने जाते हैं. ऐसे में इन दोनों ग्रहों का एक ही राशि में आना ज्योतिषीय नजरिए से महत्वपूर्ण माना जाता है.

पंचांग की गणना के अनुसार, गुरु 31 अक्टूबर 2026 को सिंह राशि में प्रवेश कर चुके हैं. इसके बाद 12 नवंबर को रात करीब 8 बजकर 20 मिनट पर मंगल भी सिंह राशि में प्रवेश करेंगे. इससे सिंह राशि में गुरु-मंगल की युति बनेगी. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, इस संयोग का प्रभाव सभी 12 राशियों पर अलग-अलग हो सकता है. हालांकि, तीन राशियों के लिए यह समय विशेष रूप से अनुकूल माना जा रहा है.



मेष राशि (Aries)

मेष राशि के जातकों के लिए गुरु-मंगल की युति करियर के लिहाज से सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकती है. नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिल सकता है. लंबे समय से प्रमोशन या नई जिम्मेदारी का इंतजार कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है.

Advertisement

सिंह राशि (Leo)

गुरु और मंगल की युति सिंह राशि में ही बनने जा रही है. ऐसे में इस राशि के जातकों के लिए यह गोचर महत्वपूर्ण माना जा रहा है. नौकरी करने वाले लोगों को कार्यक्षेत्र में अपनी पहचान मजबूत करने का अवसर मिल सकता है. नई जिम्मेदारी, पदोन्नति या किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में काम करने का मौका मिल सकता है.

कुंभ राशि (Aquarius)

कुंभ राशि के जातकों के लिए गुरु-मंगल का संयोग नए अवसर लेकर आ सकता है. नौकरीपेशा लोगों को करियर में आगे बढ़ने के रास्ते मिल सकते हैं. जो लोग नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उन्हें किसी अच्छी जगह से प्रस्ताव मिलने की संभावना है. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और अनुभव का लाभ मिल सकता है.

गुरु-मंगल की युति का क्या है ज्योतिषीय महत्व?

ज्योतिष शास्त्र में गुरु और मंगल को अलग-अलग प्रकृति के प्रभावशाली ग्रह माना जाता है. गुरु जहां ज्ञान, विवेक, विस्तार और सकारात्मक सोच का प्रतिनिधित्व करते हैं, वहीं मंगल साहस, ऊर्जा और निर्णय लेने की क्षमता से जुड़े हैं. इन दोनों ग्रहों का संयोग व्यक्ति को योजनाओं पर तेजी से काम करने और अपने लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देने वाला माना जाता है.

हालांकि, किसी भी ग्रह गोचर का वास्तविक प्रभाव व्यक्ति की जन्मकुंडली में ग्रहों की स्थिति, भाव और दशा पर निर्भर करता है. इसलिए केवल राशि के आधार पर किसी निश्चित परिणाम की उम्मीद नहीं करनी चाहिए.



---- समाप्त ----