AI की तीन बिल्लियों ने सोशल मीडिया पर मचाई धूम, 50 करोड़ बार देखे गए वीडियो, लाखों में कमाई

सोशल मीडिया पर आपने इंसानों को खाना बनाते, खेती करते और गांव की जिंदगी दिखाते हुए तो खूब देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी बिल्लियों को ऐसा करते देखा है? चीन में इन दिनों एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई गई बिल्लियों के वीडियो खूब पसंद किए जा रहे हैं. इन वीडियो में बिल्लियां न सिर्फ पारंपरिक चीनी खाना बनाती नजर आती हैं, बल्कि गांव में रहने और पुराने समय के पारंपरिक काम करने का तरीका भी दिखाती हैं.

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खास बात यह है कि इन बिल्लियों को देखने के लिए लाखों लोग सोशल मीडिया पर पहुंच रहे हैं. इनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई है कि अब बड़ी-बड़ी कंपनियां भी इनके साथ जुड़ने में दिलचस्पी दिखा रही हैं. यानी एआई से तैयार किए गए ये वीडियो अब सिर्फ मनोरंजन का जरिया नहीं, बल्कि कमाई का नया तरीका भी बनते जा रहे हैं.

तीन बिल्लियों की है अपनी-अपनी खासियत

इस अकाउंट का नाम 'Meow Ziqi' है. इसमें तीन एआई से बनी बिल्लियां दिखाई गई हैं. तीनों का अपना अलग अंदाज और काम करने का तरीका है.

व्हाइट जिकी (White Ziqi): यह तीनों में सबसे समझदार और शांत है. इसे खाना बनाने और हाथ से चीजें तैयार करने में महारत हासिल है.

ऑरेंज जिकी (Orange Ziqi): यह शरारती है और इसे खाने का बहुत शौक है. काम करते समय अक्सर अपनी शरारतों से सबको परेशान करती है.

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हैट जिकी (Hat Ziqi): यह इन दोनों की दोस्त है और शहर में रहती है. गांव में तैयार की गई चीजें इसे तोहफे के रूप में भेजी जाती हैं.

इन बिल्लियों के वीडियो में गांव का सुंदर माहौल दिखाया जाता है. कहीं वे खेतों में काम करती हैं, तो कहीं पारंपरिक चीनी पकवान बनाती नजर आती हैं.

6 महीने में 17 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स

इस अकाउंट ने अप्रैल 2026 में सोशल मीडिया पर वीडियो डालने शुरू किए थे. महज 6 महीने में इसे 17.6 लाख से ज्यादा लोग फॉलो करने लगे. इसके वीडियो को अब तक 50 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका है. एक वीडियो में दोनों बिल्लियां मिलकर ओस्मान्थस फूलों और फर्मेंट किए हुए चावल से कॉफी तैयार करती हैं. इसके लिए वे पहले फूल तोड़ती हैं और फिर कॉफी बनाने की तैयारी करती हैं. इसके अलावा वीडियो में बिल्लियां कपास को साफ करती हैं, जिन्कगो के पत्तों से बुकमार्क बनाती हैं और पारंपरिक चीनी डिश भी पकाती हैं.

लोगों को इन वीडियो की सबसे खास बात यह लगती है कि इंसानों की तरह काम करने के बावजूद बिल्लियों का अंदाज असली बिल्लियों जैसा ही रहता है. उनके चेहरे के भाव और छोटी-छोटी हरकतें उन्हें देखने में दिलचस्प बनाती हैं.

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किसने शुरू किया यह अकाउंट?

इस अकाउंट के पीछे चीन का 29 साल का एक कंटेंट क्रिएटर है. उसने पहले रियल एस्टेट से जुड़ी कंपनी में कॉपीराइटर के तौर पर काम किया था. बाद में उसने नौकरी छोड़कर एआई की मदद से वीडियो बनाना शुरू कर दिया. उसे बिल्लियों के ऐसे वीडियो बनाने का आइडिया अपने घर में पाली गई दो बिल्लियों को देखकर आया. उसने उन्हीं से प्रेरणा लेकर तीन अलग-अलग किरदार तैयार किए.

इस काम में एआई से वीडियो तैयार करने के लिए काफी कंप्यूटिंग पावर की जरूरत पड़ती है. इस पर हर महीने करीब 10 हजार युआन यानी लगभग 1,500 डॉलर (करीब 1.3 लाख रुपये) खर्च होते हैं. हालांकि, अब इस क्रिएटर को बड़ी कंपनियों से विज्ञापन मिलने लगे हैं. प्राडा, फॉक्सवैगन, एस्टी लॉडर जैसे बड़े ब्रांड भी उसके साथ जुड़ चुके हैं. इन कंपनियों से मिलने वाली कमाई उसके वीडियो बनाने के खर्च से ज्यादा है.

एआई बिल्लियों के वीडियो से लाखों की कमाई

चीन में एआई से बने जानवरों के वीडियो का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ लोकप्रिय एआई पेट क्रिएटर्स को एक स्पॉन्सर्ड वीडियो के लिए 80 हजार युआन (करीब 10 लाख रुपये) से ज्यादा मिल सकते हैं. कुछ बड़े क्रिएटर्स विज्ञापन, ऑनलाइन कोर्स और अपने ब्रांड के सामान बेचकर हर महीने 10 लाख युआन (करीब 1.3 करोड़ रुपये) से ज्यादा भी कमा रहे हैं.

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हालांकि, इस कारोबार के साथ कुछ सवाल भी खड़े हो रहे हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि एआई वीडियो बनाते समय किसी दूसरे क्रिएटर के काम या उसकी खास शैली की नकल करने से कॉपीराइट का विवाद हो सकता है. इसके अलावा, एआई से बने जानवरों को इतना असली दिखाया जाता है कि दर्शक उनसे भावनात्मक रूप से जुड़ने लगते हैं. ऐसे में यह सवाल भी उठता है कि क्या दर्शकों को साफ-साफ बताया जा रहा है कि वे जो देख रहे हैं, वह असली नहीं बल्कि एआई से बनाया गया है. इस तरह चीन में एआई से बनी बिल्लियां अब सिर्फ मनोरंजन नहीं कर रही हैं, बल्कि सोशल मीडिया पर एक नए बिजनेस का रास्ता भी खोल रही हैं.

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