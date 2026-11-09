कन्नौज में दिवाली की रात BJP विधायक के भाई की गोली मारकर हत्या, कांग्रेस जिला महासचिव पर लगा आरोप

उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में दीपावली की रात एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. चुनावी रंजिश के चलते बीजेपी विधायक अर्चना पांडे के पारिवारिक भाई और अधिवक्ता अनुज कुमार चतुर्वेदी की गोली मारकर हत्या कर दी गई. इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है और दीपावली की खुशियां मातम में बदल गईं. मुख्य आरोपी कांग्रेस जिला महासचिव अमूल दीक्षित बताया जा रहा है जो घटना के बाद से फरार है. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के लिए कुल पांच टीमों का गठन किया है.

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दीपावली की रात हुई खूनी वारदात

आपको बता दें कि जिले में दीपावली की रात छिबरामऊ कोतवाली के पास अधिवक्ता अनुज कुमार चतुर्वेदी की गोली मारकर हत्या कर दी गई. मृतक भाजपा विधायक अर्चना पांडे का पारिवारिक भाई था. इस सनसनीखेज वारदात को कांग्रेस के जिला महासचिव अमूल दीक्षित ने अंजाम दिया जिस पर चार राउंड फायरिंग करने का आरोप है.

घटना की जानकारी मिलते ही छिबरामऊ से विधायक अर्चना पांडे मौके पर पहुंचीं और फूट-फूट कर रोती नजर आईं. पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार और अपर पुलिस अधीक्षक सहित भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद है और मामले की जांच में कुल पांच टीमों को लगाया गया है.

पुरानी रंजिश और जमीन विवाद बना वजह

हत्या के पीछे की मुख्य वजह चुनावी रंजिश और जमीन का विवाद बताई जा रही है जिसकी फिलहाल आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है. मृतक के भाई धीरज चतुर्वेदी ने बताया कि आरोपी अमोल दीक्षित का उनके छोटे भाई से झगड़ा हुआ था और उसे थप्पड़ मारा गया था. जब अनुज इस बात का विरोध करने गए तो आरोपी ने पिस्तौल निकालकर चार राउंड गोलियां चला दीं.

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यह घटना शाम करीब साढ़े छह बजे थाने के सामने वाली गली में हुई जिसमें वकील अनुज कुमार चतुर्वेदी की मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस फरार आरोपी की तलाश में लगातार दबिश दे रही है और सबूत जुटाने में जुटी है.

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