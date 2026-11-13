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पुरी जा रहे 55 तीर्थयात्रियों की बस का भीषण एक्सीडेंट, खड़े ट्रक से टकराई, कई घायल

पश्चिम बंगाल से करीब 55 तीर्थयात्रियों को लेकर पुरी जा रही बस ओडिशा के जाजपुर में खड़े ट्रक से टकरा गई. हादसा बड़ाचना थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह हुआ. दुर्घटना में कई यात्री घायल हुए हैं.

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पश्चिम बंगाल से पुरी जा रहे थे यात्री. (Photo: ANI)
पश्चिम बंगाल से पुरी जा रहे थे यात्री. (Photo: ANI)

पश्चिम बंगाल से भगवान जगन्नाथ की नगरी पुरी जा रहे तीर्थयात्रियों का सफर शुक्रवार सुबह हादसे में बदल गया. ओडिशा के जाजपुर जिले में यात्रियों से भरी बस सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई. बस में करीब 55 लोग सवार थे. इस दुर्घटना में कई यात्री घायल हो गए.

यह हादसा जाजपुर जिले के बड़ाचना थाना क्षेत्र में हुआ. बस पश्चिम बंगाल से तीर्थयात्रियों को लेकर पुरी जा रही थी. इसी दौरान सुबह बस सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से जा टकराई. टक्कर के बाद बस में सवार कई यात्रियों को चोटें आईं.

बस में सवार थे करीब 55 तीर्थयात्री

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हादसे के समय बस में करीब 55 तीर्थयात्री मौजूद थे. सभी पश्चिम बंगाल से पुरी की यात्रा पर निकले थे. दुर्घटना में कई लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आई है. हालांकि, अभी घायलों की सही संख्या और उनकी हालत को लेकर विस्तृत जानकारी नहीं मिली है.

फिलहाल, बस और खड़े ट्रक के बीच टक्कर हुई है. हादसे की वजह क्या थी और घायलों को कहां ले जाया गया, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है.
 

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