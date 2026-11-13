अमेरिकी अर्ली-वार्निंग रडार पर बहरीन में ईरान ने किया हमला, कहा- हमले का बदला लिया

ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स (IRGC) ने कहा है कि उसने बहरीन में मौजूद अमेरिकी अर्ली वार्निंग रडार पर हमला किया है. IRGC के मुताबिक, यह हमला ईरान के सिरिक इलाके में टेलीकम्युनिकेशन टावर पर हुए हमले के जवाब में किया गया.

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बुधवार को ही ईरान ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी भी दी थी. ईरान ने कहा था कि अगर अमेरिका कोई भी नया हमला करता है तो ईरान उसका कड़ाई से जवाब होगा. ईरान ने यह भी कहा कि उसका जवाब मध्य पूर्व से कहीं आगे जा सकता है.

ईरान ने दी थी हमले की धमकी

ईरान ने साफ कह दिया था कि अगर यूरोप या दूसरे दूर-दराज के इलाकों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल ईरान पर हमला करने के लिए हुआ तो उन्हें भी निशाना बनाया जा सकता है. ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के महासचिव मोहसेन रेज़ाई ने बुधवार को कहा कि तेहरान अपनी जवाबी कार्रवाई को सिर्फ ईरान के करीब मौजूद अमेरिकी ठिकानों तक ही सीमित नहीं रखेगा.

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रेजाई ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि अगर अमेरिकी विमान ईरान पर बमबारी करने के लिए किसी अमेरिकी सैन्य अड्डे से उड़ान भरते हैं फिर चाहे वह यूरोपीय देश हों या कोई दूर-दराज के इलाके, ईरान उन अड्डों पर भी हमला करेगा. ईरान ने अपनी जवाबी कार्रवाई का दायरा बढ़ाने की पहले ही धमकी दी थी. और अब ईरान ने बहरीन में मौजूद अमेरिकी अर्ली वार्निंग रडार पर हमला किया है.

ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स (IRGC) के मुताबिक, यह हमला ईरान के सिरिक इलाके में टेलीकम्युनिकेशन टावर पर हुए हमले के जवाब में किया गया है.

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