scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

लोगों से दूरी, सिर्फ ऑनलाइन मीटिंग! Gen Z का ये फंडा मज़ेदार है

आज के डिजिटल दौर में दोस्तों से जुड़े रहने के लिए उनसे मिलना जरूरी नहीं रह गया है. खासकर जेन जी के बीच मैसेज, वीडियो कॉल और सोशल मीडिया के जरिए बातचीत करने का ट्रेंड बढ़ रहा है. कई युवा आमने-सामने मिलने के बजाय ऑनलाइन जुड़े रहना आसान मानते हैं. जानिए, इसके पीछे क्या वजहें हैं और क्या सिर्फ ऑनलाइन बातचीत रिश्तों के लिए काफी है.

Advertisement
X
ऑनलाइन जुड़े रहना क्यों पसंद करती है जेन जी?
ऑनलाइन जुड़े रहना क्यों पसंद करती है जेन जी?

आज के वक्त में किसी से जुड़े रहने के लिए उससे मिलना जरूरी नहीं रह गया है. एक मैसेज, वीडियो कॉल या सोशल मीडिया पर एक-दूसरे की पोस्ट देखना भी लोगों को करीब होने का एहसास करा देता है. खासकर जेन जी के बीच ये बदलाव साफ देखने को मिलता है. अब कई युवा दोस्तों से मिलने का प्लान बनाने के बजाय उनसे ऑनलाइन बात करना ज्यादा आसान मानते हैं.

ऑनलाइन बातचीत क्यों लगती है आसान?

जेन जी की जिंदगी में सोशल मीडिया और स्मार्टफोन की अहम जगह है. दिनभर पढ़ाई, ऑफिस और दूसरे कामों के बीच किसी से मिलने के लिए वक्त निकालना आसान नहीं होता. ऐसे में मैसेज करना या इंस्टाग्राम पर रील शेयर करना बातचीत का आसान तरीका बन जाता है. इसमें न कहीं जाने की जरूरत होती है और न ही ज्यादा वक्त निकालना पड़ता है.

सम्बंधित ख़बरें

Sharon Verma Gen Z Comedian
100 रुपये लेकर मुंबई आई थी ये Gen Z कॉमेडियन, अब है स्टार
Gen Z Bollywood Superstars
सुहाना-अहान-अनन्या... कितने पढ़े-लिखे हैं Gen Z बॉलीवुड स्टार्स?
gen z samay raina comedian journey
इंजीनियर हैं समय रैना, उड़ाया कोर्स का मज़ाक, बने Gen Z स्टार
gen z gets happiness after plans gets cancels
क्या Gen Z को प्लान्स कैंसल होने पर अंदर से खुशी होती है?
gen z devi chitralekha advise on reading bhagvad geeta
भटकते मन को कैसे काबू कर सकता है Gen Z? देवी चित्रलेखा ने बताया

बिना मिले भी बना रहता है जुड़ाव

जेन जी के लिए किसी दोस्त को मीम भेजना, उसकी स्टोरी पर रिप्लाई करना या व्हॉटेसऐप पर हाल पूछना भी जुड़ाव का हिस्सा है. कई बार छोटी-छोटी ऑनलाइन बातचीत से उन्हें लगता है कि वे अपने दोस्तों की जिंदगी का हिस्सा बने हुए हैं. भले ही कई दिनों तक मुलाकात न हो, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए एक-दूसरे की जिंदगी की खबर मिलती रहती है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: क्या Gen Z को प्लान्स कैंसल होने पर अंदर से खुशी होती है?

क्या आमने-सामने मिलना कम हो रहा है?

ऑनलाइन बातचीत के बढ़ने से आमने-सामने मिलने का तरीका भी बदल रहा है. कई युवा दोस्तों से मिलने के लिए पहले जैसा उत्साह नहीं दिखाते. इसकी एक वजह बिजी रूटीन और दूसरी वजह घर बैठे बातचीत करने की सुविधा है. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि जेन जी को लोगों से मिलना पसंद नहीं है. कई बार वे भीड़भाड़ और लंबे सोशल प्लान्स के बजाय अपनी सुविधा के हिसाब से मिलना पसंद करते हैं.

क्या ऑनलाइन जुड़ाव काफी है?

ऑनलाइन बातचीत आसान जरूर है, लेकिन ये हर रिश्ते की जरूरत पूरी नहीं कर सकती. आमने-सामने मिलने पर लोगों के हाव-भाव समझने और साथ वक्त बिताने का मौका मिलता है. वहीं, सिर्फ मैसेज और कॉल पर निर्भर रहने से कई बार रिश्तों में दूरी भी आ सकती है.

इसलिए जेन जी के लिए ऑनलाइन जुड़े रहना एक आसान ऑप्शन बन गया है, लेकिन असली रिश्तों को मजबूत बनाए रखने के लिए कभी-कभी फोन से बाहर निकलकर मिलना भी जरूरी है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    अमेरिकी अर्ली-वार्निंग रडार पर बहरीन में ईरान ने किया हमला, कहा- हमले का बदला लिया |
    ट्रेन के नीचे गिरी महिला, ऊपर से एक-एक कर गुजर गए तीन कोच... कानपुर में CCTV में कैद हुआ रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर |
    दुनियाभर में हड़कंप! 7 घंटे से नहीं चल रहे Microsoft, Outlook और Teams, बार-बार क्यों ठप हो जाता है क्लाउड सर्वर |
    मुंबई के कोस्टल रोड पर भीषण हादसा, रात 3 बजे 5-6 गाड़ियों को टक्कर मारने के बाद SUV में लगी आग |
    ‘बीफ खाने वाले की मां बन रही हो?’ राम बने रणबीर कपूर तो मचा बवाल, रामायण की 'कौशल्या' ने सुने ताने |
    सोनिया गांधी की किताब में रेहान वाड्रा और उनकी मंगेतर अवीवा का खास योगदान, एक फ्रेम में दिखी दो पीढ़ियां |
    तीन अफेयर्स पर फंसे जेनसन हुआंग को ट्रंप की सलाह- अपनी नौकरी के लिए फाइट करें |
    PM2.5 और PM10 क्या हैं? सेहत के लिए कितने खतरनाक हैं ये कण |
    Best Wood for Furniture: घर का फर्नीचर बनवाने के लिए कौन-सी लकड़ी है सबसे मजबूत? सालों-साल नहीं लगेगी दीमक और घुन |
    छठ के लिए लास्ट डे रश, ट्रेनों से लेकर बसों तक में भीड़, फ्लाइट का किराया ₹44,000 के पार
    Advertisement