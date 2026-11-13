लोगों से दूरी, सिर्फ ऑनलाइन मीटिंग! Gen Z का ये फंडा मज़ेदार है

आज के वक्त में किसी से जुड़े रहने के लिए उससे मिलना जरूरी नहीं रह गया है. एक मैसेज, वीडियो कॉल या सोशल मीडिया पर एक-दूसरे की पोस्ट देखना भी लोगों को करीब होने का एहसास करा देता है. खासकर जेन जी के बीच ये बदलाव साफ देखने को मिलता है. अब कई युवा दोस्तों से मिलने का प्लान बनाने के बजाय उनसे ऑनलाइन बात करना ज्यादा आसान मानते हैं.

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ऑनलाइन बातचीत क्यों लगती है आसान?

जेन जी की जिंदगी में सोशल मीडिया और स्मार्टफोन की अहम जगह है. दिनभर पढ़ाई, ऑफिस और दूसरे कामों के बीच किसी से मिलने के लिए वक्त निकालना आसान नहीं होता. ऐसे में मैसेज करना या इंस्टाग्राम पर रील शेयर करना बातचीत का आसान तरीका बन जाता है. इसमें न कहीं जाने की जरूरत होती है और न ही ज्यादा वक्त निकालना पड़ता है.

बिना मिले भी बना रहता है जुड़ाव

जेन जी के लिए किसी दोस्त को मीम भेजना, उसकी स्टोरी पर रिप्लाई करना या व्हॉटेसऐप पर हाल पूछना भी जुड़ाव का हिस्सा है. कई बार छोटी-छोटी ऑनलाइन बातचीत से उन्हें लगता है कि वे अपने दोस्तों की जिंदगी का हिस्सा बने हुए हैं. भले ही कई दिनों तक मुलाकात न हो, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए एक-दूसरे की जिंदगी की खबर मिलती रहती है.

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क्या आमने-सामने मिलना कम हो रहा है?

ऑनलाइन बातचीत के बढ़ने से आमने-सामने मिलने का तरीका भी बदल रहा है. कई युवा दोस्तों से मिलने के लिए पहले जैसा उत्साह नहीं दिखाते. इसकी एक वजह बिजी रूटीन और दूसरी वजह घर बैठे बातचीत करने की सुविधा है. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि जेन जी को लोगों से मिलना पसंद नहीं है. कई बार वे भीड़भाड़ और लंबे सोशल प्लान्स के बजाय अपनी सुविधा के हिसाब से मिलना पसंद करते हैं.

क्या ऑनलाइन जुड़ाव काफी है?

ऑनलाइन बातचीत आसान जरूर है, लेकिन ये हर रिश्ते की जरूरत पूरी नहीं कर सकती. आमने-सामने मिलने पर लोगों के हाव-भाव समझने और साथ वक्त बिताने का मौका मिलता है. वहीं, सिर्फ मैसेज और कॉल पर निर्भर रहने से कई बार रिश्तों में दूरी भी आ सकती है.

इसलिए जेन जी के लिए ऑनलाइन जुड़े रहना एक आसान ऑप्शन बन गया है, लेकिन असली रिश्तों को मजबूत बनाए रखने के लिए कभी-कभी फोन से बाहर निकलकर मिलना भी जरूरी है.

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