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Anirudh-Kavya Reception Guests: काव्या-अनिरुद्ध के रिसेप्शन में दिखेंगे VVIP गेस्ट, PM मोदी-सीएम विजय को न्योता, शामिल होंगे क्रिकेटर्स-बिजनेसमैन

अनिरुद्ध रविचंदर और काव्या मारन ने 11 नवंबर को ग्रीस में इंटीमेट वेडिंग की. अब 21 नवंबर को चेन्नई में उनका ग्रैंड रिसेप्शन होगा, जिसमें राजनीतिक और फिल्मी हस्तियां शामिल होंगी.

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काव्या-अनिरुद्ध के रिसेप्शन का किसे मिला इंवाइट? (Photo: Instagram @anirudhofficial/PTI)
काव्या-अनिरुद्ध के रिसेप्शन का किसे मिला इंवाइट? (Photo: Instagram @anirudhofficial/PTI)

फाइनली संगीतकार अनिरुद्ध रविचंदर और काव्या मारन शादी के बंधन में बंध चुके हैं. 11 नवंबर को ग्रीस में कपल ने इंटीमेट वेडिंग की. करीबी दोस्तों और चुनिंदा रिश्तेदारों की मौजूदगी में ये विवाह संपन्न हुआ. न्यूलीवेड कपल की शादी की पहली तस्वीरें वायरल हैं. अब सबकी नजरें काव्या-अनिरुद्ध के ग्रैंड वेडिंग रिसेप्शन पर टिकी हैं. 21 नवंबर को कपल चेन्नई में रिसेप्शन पार्टी देगा. 

रिसेप्शन में दिखेंगी राजनीतिक हस्तियां
काव्या-अनिरुद्ध का ये रिसेप्शन हाई प्रोफाइल होने वाला है. काव्या के पिता कलानिधि मारन ने बेटी-दामाद के खास फंक्शन के लिए हर जगत के नामचीन लोगों को इंवाइट किया है. इनमें सीएम, पीएम, क्रिकेटर्स, एक्टर्स, बिजनेसमैन सभी शामिल हैं. कलानिधि मारन ने अपनी पत्नी कावेरी मारन के साथ तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी, तमिलनाडु के सीएम विजय को इंवाइट किया है. इतना ही नहीं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सोनिया गांधी, राजनाथ सिंह, एमके स्टालिन, निर्मला सीतारमण, सोनिया गांधी, कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार को इंवाइट किया है. शादी के इस फंक्शन में वीवीआईपी हस्तियों का जमावड़ा दिखेगा.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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फिल्मी सितारों को भी भेजा न्योता
इस रिसेप्शन में साउथ और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बड़े सितारे शिरकत करेंगे. रजनीकांत संग तो अनिरुद्ध का फैमिली कनेक्शन है. शाहरुख खान ये पार्टी अटेंड कर सकते हैं. अनिरुद्ध ने उनकी फिल्म जवान का म्यूजिक कंपोज किया था. ये अनिरुद्ध की बतौर कंपोजर पहली हिंदी फिल्म थी. बॉलीवुड सितारों संग उनका अच्छा रिलेशन है. म्यूजिक कंपोजर एआर रहमान भी रिसेप्शन का हिस्सा हो सकते हैं. अनिरुद्ध ने रहमान संग भी काम किया है. काव्या की आईपीएल टीम हैदराबाद सनराइजर्स के खिलाड़ी भी पार्टी में दिख सकते हैं. कुल मिलाकर कहें तो इस रिसेप्शन पार्टी में सभी इंडस्ट्री के बड़े लोग शिरकत करने वाले हैं.

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ग्रीस में हुई लैविश वेडिंग
काव्या और अनिरुद्ध ने ग्रीस की खूबसूरत लोकेशन को शादी के लिए चुना. उनका वेडिंग लुक इंटरनेट पर छाया हुआ है. कपल की शादी को लेकर अभी ज्यादा डिटेल नहीं आई है. लेकिन इतना जरूर समझ आया कि उनकी शादी में ना मंत्र पढ़े गए, ना फेरे हुए, ना ही कोई पंडित आया. उन्होंने मंगलसूत्र पहनाने की रस्म जरूर की. काव्या ने डस्टी रोज मर्मेड लहंगा पहना.

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गले में डायमंड नेकलेस, स्टेटमेंट ईयरिंग्स और डायमंड ब्रेसलेट के साथ दुल्हन ने अपना लुक कंप्लीट किया. उन्होंने बालों को ओपन रखा. मिडिल पार्टेड ओपन वेवी हेयर्स और मिनिमल मेकअल के साथ लुक कंप्लीट किया. दूल्हे राजा बने अनिरुद्ध भी कम हैंडसम नहीं लगे. उन्होंने शैंपेन कुर्ता, पीच सिल्क वेष्टि और जैकेट पहनी. फैंस ने कपल को मेड फॉर ईच अदर बताया. 

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