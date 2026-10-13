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ICC ODI Rankings: स्मृति मंधाना की बादशाहत कायम, दीप्ति शर्मा ने भी बिखेरा जलवा, धमाकेदार प्रदर्शन जारी

भारतीय ओपनर स्मृति मंधाना आईसीसी की विमेंस वनडे रैंकिंग में टॉप पर बरकरार है. मंधाना के अलावा दीप्ति शर्मा और हमनप्रीत कौर का भी आईसीसी रैंकिंग में जलवा कायाम है. वहीं ऑस्ट्रेलिया की एलिस पेरी ने भी धमाकेदार वापसी कर ली है.

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मंधाना ने किया कमाल. (PHOTO: PTI)
मंधाना ने किया कमाल. (PHOTO: PTI)

आईसीसी की तरफ से मंगलवार यानी 13 अक्टूबर 2026 को महिलाओं की ताजा रैंकिंग जारी कर दी गई है. इस रैंकिंग में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की नई कप्तान स्मृति मंधाना ने अपने जलवे को बरकरार रखते हुए वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में नंबर-1 की कुर्सी पर अपना कब्जा मजबूत रखा है.

हाल ही में टीम की कमान संभालने वाली स्मृति मंधाना 790 अंकों के साथ महिला वनडे बल्लेबाजों की लिस्ट में टॉप पर बनी हुई हैं. मंधाना के अलावा भारत की तरफ से अनुभवी खिलाड़ी हरमनप्रीत कौर ही एकमात्र ऐसी दूसरी बल्लेबाज हैं जो टॉप-10 में नौवें स्थान पर मौजूद हैं. 

मंधाना के बाद दक्षिण अफ्रीका की लॉरा वोल्वार्ट 782 अंकों के साथ दूसरे पायदान पर मौजूद हैं. वेस्टइंडीज की हेली मैथ्यूज और ऑस्ट्रेलिया की बेथ मूनी दोनों 731 अंकों के साथ संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर हैं. 

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इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की फोएबे लिचफील्ड 727 अंकों के साथ पांचवें और एश्ले गार्डनर 696 अंकों के साथ छठे स्थान पर हैं. न्यूजीलैंड की मैडी ग्रीन 685 अंकों के साथ सातवें और इंग्लैंड की नैट साइवर-ब्रंट 672 अंकों के साथ आठवें स्थान पर हैं. 

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भारत की अनुभवी बल्लेबाज हरमनप्रीत कौर 652 अंकों के साथ नौवें पायदान पर हैं. ऑस्ट्रेलिया की दिग्गज एलिस पेरी 650 अंकों के साथ दसवें स्थान पर मौजूद हैं. इसके बाद पाकिस्तान की सिद्रा अमीन 648 अंकों के साथ ग्यारहवें और आयरलैंड की एमी हंटर 644 अंकों के साथ बारहवें स्थान पर बनी हुई हैं.   

दीप्ति शर्मा का दबदबा 

गेंदबाजी की बात करें तो भारत की दीप्ति शर्मा एक पायदान खिसककर नौवें स्थान पर पहुंच गई हैं. दीप्ति शर्मा टी20 ऑलराउंडर्स की लिस्ट में चौथे और वनडे में छठे स्थान पर हैं. वहीं, भारतीय महिला टीम वनडे और टी20 दोनों फॉर्मेट की टीम रैंकिंग में तीसरे स्थान पर बनी हुई है.

टी20 रैंकिंग का हाल 

टी20 बल्लेबाजों की लिस्ट में भारत की तीन खिलाड़ी टॉप-10 में शामिल हैं, जिनमें शेफाली वर्मा चौथे (759 अंक), स्मृति मंधाना पांचवें (754 अंक) और हरमनप्रीत कौर दसवें स्थान पर हैं. टी20 गेंदबाजी में श्री चरानी और दीप्ति शर्मा ने शीर्ष दो स्थानों पर कब्जा जमाया हुआ है.

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