टीम इंडिया को कैसे मिलेगा ओलंपिक 2028 का टिकट? रैंकिंग से लेकर क्वालिफायर तक समझें पूरा समीकरण

क्रिकेट की ओलंपिक में 128 साल बाद वापसी हो रही है. 1900 के पेरिस ओलंपिक में यह खेल आयोजित हुआ था. अब लॉस एंजेलिस ओलंपिक 2028 (LA28) में पुरुष और महिला वर्ग में छह-छह टीमें ओलंपिक पदक के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी.

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अब लॉस एजेंलिस ओलंपिक 2028 के लिए पुरुष और महिला क्रिकेट टीमों के क्वालिफायर की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है. भारतीय महिला टीम पहले ही अपनी जगह पक्की कर चुकी है, जबकि पुरुष टीम को ICC टी20 रैंकिंग के जरिए ओलंपिक का टिकट मिल सकता है.

पुरुषों का क्वालिफायर 5 से 13 फरवरी 2028 तक बांग्लादेश में आयोजित होगा. वहीं, महिला टीमों के लिए मुकाबले 26 फरवरी से 5 मार्च 2028 तक अमेरिका में खेले जाएंगे.

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भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने एशिया की शीर्ष रैंकिंग वाली टीम के रूप में ओलंपिक में जगह बनाई है. उसके अलावा ग्रेट ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका भी अपने-अपने क्षेत्र में शीर्ष स्थान पर रहने के कारण सीधे क्वालिफाई कर चुके हैं.

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भारतीय मेन्स टीम को कैसे मिलेगा टिकट?

भारतीय मेन्स क्रिकेट टीम की किस्मत 31 दिसंबर 2026 की ICC टी20 इंटरनेशनल रैंकिंग से तय होगी. एशिया, यूरोप, ओशिनिया और अफ्रीका में सबसे ऊंची रैंकिंग वाली पात्र टीमों को सीधे प्रवेश मिलेगा. फिलहाल भारत रैंकिंग में दूसरे स्थान पर है और उसका क्वालिफिकेशन तय दिख रहा है. मेजबान अमेरिका भी ICC के निर्धारित रैंकिंग मानदंड पूरे करने पर क्वालिफाई कर सकता है.

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पुरुष और महिला, दोनों क्वालिफायर में आठ-आठ टीमें खेलेंगी. प्रत्येक प्रतियोगिता में टीमों को चार-चार के दो ग्रुप में बांटा जाएगा. ग्रुप की सभी टीमें एक-दूसरे से मुकाबला करेंगी और शीर्ष पर रहने वाली टीमें फाइनल में पहुंचेंगी. फाइनल की विजेता टीम ओलंपिक का आखिरी उपलब्ध स्थान हासिल करेगी.

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