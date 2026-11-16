Anupam Kher Jatayu: 200 बार बोले 'हे राम', तब जाकर बनी जटायु की आवाज! अनुपम खेर ने सुनाया रामायण का किस्सा

नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' में जटायु के किरदार को जीवंत बनाने के लिए एक्टर अनुपम खेर ने काफी मेहनत की है. फिल्म में उन्होंने विशाल पक्षीराज जटायु के किरदार को अपनी आवाज दी है. अब एक्टर ने खुलासा किया है कि जटायु के आखिरी डायलॉग 'हे राम' को सही अंदाज में बोलने के लिए उन्होंने करीब 200 बार रिहर्सल की थी.

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जिन्होंने भी रामायण फिल्म देखी है, वो जानते होंगे कि इसका सबसे इमोशनल सीन्स में से एक वो है, जब जटायु माता सीता को रावण से बचाने के लिए उससे भिड़ जाते हैं. जटायु बहादुरी से रावण का सामना करते हैं, लेकिन इस लड़ाई में उन्हें गंभीर चोटें लग जाती हैं और आखिरकार उनकी मौत हो जाती है.

जटायु की आवाज कैसे बने अनुपम खेर?

अनुपम खेर ने वैराइटी को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि जटायु के किरदार की भावनाओं को अपनी आवाज में उतारना उनके लिए काफी चुनौतीपूर्ण था. उन्होंने डबिंग के दौरान डायरेक्टर नितेश तिवारी के साथ मिलकर काम किया. उनके मुताबिक, आमतौर पर डबिंग करते समय कलाकार के पास पहले से मौजूद परफॉर्मेंस का एक संदर्भ होता है, लेकिन इस फिल्म में ऐसा नहीं था. हालांकि, नितेश तिवारी को ये अच्छी तरह पता था कि वो भगवान राम और जटायु के रिश्ते को किस तरह दिखाना चाहते हैं.

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अपने आखिरी डायलॉग के बारे में बात करते हुए अनुपम ने कहा- आखिर में जो 'हे राम' है... मैंने इसे कम से कम 200 बार बोलने की कोशिश की होगी. क्योंकि ये एक छोटा सा डायलॉग है, जिसे हर किसी ने सुना है और बोला भी है. लेकिन उस सीन के हिसाब से आवाज और बोलने का अंदाज बिल्कुल सही होना जरूरी था.

'इस सीन को प्रभावशाली बनाने के लिए जटायु की शारीरिक और भावनात्मक स्थिति को समझना भी जरूरी था. वो एक ऐसा पक्षी है जो बहादुर है, बूढ़ा है और मर रहा है. उसने अभी-अभी रावण के साथ इतनी जबरदस्त लड़ाई लड़ी है. ऐसे कुछ पल होते हैं, जिनमें आपको अपनी पूरी आत्मा और दिल लगाना पड़ता है.'

यश के बेटे को भी पहुंचा था दुख

अनुपम खेर ने फिल्म में जटायु की मौत का दर्शकों पर पड़ने वाला भावनात्मक असर भी साझा किया. उन्होंने बताया कि फिल्म देखने के बाद यश के बेटे यथर्व ने अपने पिता से जटायु की मौत को लेकर सवाल किया था. अनुपम ने कहा- इस बड़ी लड़ाई और पूरी फिल्म में जटायु की मौत का भावनात्मक असर महसूस किया जा सकता है. यश के बेटे ने उनसे पूछा था कि आपने इस पक्षी को क्यों मार दिया? इसीलिए किसी भी किरदार को इतनी अच्छी तरह निभाना जरूरी होता है.

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बात करें फिल्म रामायण की, तो इसका पहला पार्ट जटायु की मौत पर खत्म होता है. अब दूसरे पार्ट में राम और हनुमान के मिलन से लेकर रावण से युद्ध तक की पूरी कहानी दिखाई जाएगी, जो दर्शक साल 2028 की दिवाली पर देख सकेंगे.

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