प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फिलीपींस की दो दिवसीय यात्रा पर जा रहे हैं. वो 16 नवंबर से 17 नवंबर तक राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर. मार्कोस जूनियर के निमंत्रण पर राजधानी मनीला का दौरा करेंगे. इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी कई अहम कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे.

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पीएम मोदी मनील में 23वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन और 21वें ईस्ट एशिया समिट में शामिल होंगे. इसके साथ ही वो क्वाड नेताओं की बैठक में भी शिरकत कर सकते हैं.

साल 2026 के लिए ASEAN अध्यक्ष के रूप में फिलीपींस 17 नवंबर को इन दोनों शिखर सम्मेलनों की मेजबानी कर रहा है. भारत और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के संगठन के बीच संबंध भारत की 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' और हिंद-प्रशांत क्षेत्र के नजरिए का एक केंद्रीय स्तंभ हैं.

'ASEAN देशों के साथ हमारा रिश्ता...'

फिलीपींस के दौरे से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 'आज मैं प्रेसिडेंट फर्डिनेंड आर. मार्कोस जूनियर के बुलावे पर 23वें ASEAN-इंडिया समिट और 17 नवंबर 2026 को 21वें ईस्ट एशिया समिट में हिस्सा लेने के लिए मनीला जा रहा हूं. ASEAN देशों के साथ हमारा रिश्ता भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का दिल है और हमारे MAHASAGAR विजन में एक अहम जगह रखता है.'

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उन्होंने आगे कहा कि सदियों से चले आ रहे सभ्यतागत लेन-देन में फिलीपिंस के साथ रिश्ते, ट्रेड, कनेक्टिविटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी और लोगों के बीच रिश्तों तक फैली एक डायनामिक पार्टनरशिप में बदल गए हैं.

'हमारी साझा उम्मीदों को और रफ्तार...'

पीएम मोदी ने कहा, 'ASEAN-इंडिया समिट में, मैं साथी लीडर्स के साथ मिलकर हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की प्रोग्रेस को आगे बढ़ाने और ग्रोथ, कनेक्टिविटी और खुशहाली के लिए हमारी साझा उम्मीदों को और रफ्तार देने के लिए उत्सुक हूं. ईस्ट एशिया समिट रीजनल और ग्लोबल चुनौतियों पर बातचीत के लिए एक जरूरी प्लेटफॉर्म देता है. मैं इंडो-पैसिफिक में शांति, स्थिरता और सहयोग को मजबूत करने पर हिस्सा लेने वाले लीडर्स के साथ विचारों का लेन-देन करने के लिए उत्सुक हूं.'

उन्होंने आगे बताया कि वो फिलीपींस में जोश से भरे भारतीय समुदाय से बातचीत करने का भी इंतजार कर रहे हैं.

पीएम मोदी का ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब भारत और आसियान साल 2026 को 'आसियान-भारत समुद्री सहयोग वर्ष' के रूप में मना रहे हैं. इसके अलावा, दोनों पक्ष साल 2027 में अपने संवाद संबंधों के 35 साल और व्यापक रणनीतिक साझेदारी के पांच साल पूरे होने का जश्न मनाएंगे.

आसियान-भारत शिखर सम्मेलन के दौरान 'आसियान-भारत कार्य योजना 2026-2030' समेत व्यापक रणनीतिक साझेदारी के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा की जाएगी. साथ ही, भविष्य में आपसी सहयोग की दिशा भी तय की जाएगी.

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पीएम मोदी का आज का कार्यक्रम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 08:00 बजे (भारतीय समयानुसार) नई दिल्ली से मनीला के लिए रवाना हुए हैं. दोपहर 02:15 बजे (भारतीय समयानुसार) वो मनीला इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचेंगे. शाम 04:30 बजे (भारतीय समयानुसार) पीएम मोदी फिलीपींस के राष्ट्रपति मार्कोस और फर्स्ट लेडी लुईस अरनेटा-मार्कोस के गाला डिनर में शामिल होंगे.

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