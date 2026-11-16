उस मंत्री को भारत भेज रहा PAK, जिसने सिंधु पर दी थी 'हाथ काटने' की धमकी

भारत के खिलाफ सिंधु जल समझौते को लेकर विवादित बयान देने वाले पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉ. मुसादिक मसूद मलिक दिल्ली आ सकते हैं. पाकिस्तान ने 20 से 22 नवंबर 2026 तक नई दिल्ली में आयोजित होने वाले शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के पहले सिविलाइजेशनल डॉयलॉग फोरम में अपने प्रतिनिधि के तौर पर मलिक का नाम फाइनल किया है. यह वही मंत्री हैं, जिन्होंने सिंधु जल समझौते को लेकर भारत को चेतावनी देते हुए 'हाथ काटने' की धमकी दी थी.

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मलिक की प्रस्तावित भारत यात्रा इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि मई 2023 के बाद यह किसी पाकिस्तानी संघीय मंत्री की पहली भारत यात्रा हो सकती है.

संस्कृति मंत्री की जगह जलवायु परिवर्तन मंत्री को भेज रहा पाकिस्तान

भारत ने SCO के इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए पाकिस्तान के राष्ट्रीय विरासत एवं संस्कृति मंत्री औरंगजेब खान खिची को आमंत्रित किया था. हालांकि, पाकिस्तान ने उनकी जगह संघीय जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण मंत्री डॉ. मुसादिक मसूद मलिक को नॉमिनेट किया है. पाकिस्तान के इस फैसले ने इसलिए ध्यान खींचा है, क्योंकि मलिक सिंधु जल समझौते को लेकर भारत के खिलाफ तीखे बयान देते रहे हैं. अब ऐसे मंत्री को भारत में आयोजित बहुपक्षीय कूटनीतिक सम्मेलन में भेजने का फैसला किया गया है.

जब पाकिस्तानी मंत्री ने दी थी 'हाथ काटने' की धमकी

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जून 2026 में पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुसादिक मलिक ने भारत के खिलाफ कड़ी टिप्पणी की थी. उन्होंने 1960 के सिंधु जल समझौते को स्थगित करने के भारत के फैसले की आलोचना की थी. मलिक ने पाकिस्तान की जल आपूर्ति को कंट्रोल करने या बाधित करने की किसी भी कोशिश के खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा था कि ऐसा करने वाले 'हाथों को काट दिया जाएगा'.

उनके इस बयान को सिंधु जल विवाद के बीच भारत के खिलाफ धमकी के तौर पर देखा गया था.

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पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने स्थगित किया था समझौता

भारत ने अप्रैल 2025 में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सिंधु जल समझौते को स्थगित रखने का फैसला किया था. इस आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हुई थी. भारत ने स्पष्ट किया था कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय तरीके से बंद नहीं करता, तब तक सिंधु जल समझौता स्थगित रहेगा.

भारत के इस फैसले के बाद दोनों देशों के बीच जल बंटवारे को लेकर तनाव और बढ़ गया था. इसी विवाद के बीच पाकिस्तानी मंत्री मुसादिक मलिक ने भारत के खिलाफ आक्रामक बयान दिया था.

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तीन साल से ज्यादा समय बाद पाकिस्तानी मंत्री की भारत यात्रा संभव

नई दिल्ली में 20 से 22 नवंबर तक SCO सिविलाइजेशन डॉयलॉग फोरम का आयोजन प्रस्तावित है. इसमें मलिक की भागीदारी होने पर मई 2023 के बाद पहली बार पाकिस्तान का कोई संघीय मंत्री भारत आएगा. भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से जारी तनाव को देखते हुए उनकी प्रस्तावित यात्रा कूटनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है.

मलिक की मौजूदगी के कारण सम्मेलन के दौरान जल सुरक्षा और सिंधु जल समझौते जैसे मुद्दों पर चर्चा की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता. हालांकि, पाकिस्तान की ओर से उनकी भागीदारी का विस्तृत एजेंडा अभी स्पष्ट नहीं किया गया है.

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