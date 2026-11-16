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चीन ने छठ को बताया अपने 'सूर्य पर्व' जैसा, कहा- सूरज के सम्मान की साझी परंपरा

भारत में छठ महापर्व का समापन हो गया है. इस मौके पर चीन के दूतावास ने भी छठ पर्व की शुभकामनाएं दीं और इसे अपने सूर्य पर्व से जैसा बताया. चीनी दूतावास की प्रवक्ता यू जिंग ने सोशल मीडिया पर छठ पूजा और चीन के सूर्य पर्व की तस्वीरें शेयर कीं. उन्होंने दोनों त्योहारों को 'सूर्य के सम्मान की साझी परंपरा' बताया.

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चीन ने भारतीयों को छठ महापर्व की बधाई दी. (Photo- X/Yu Jing)
चीन ने भारतीयों को छठ महापर्व की बधाई दी. (Photo- X/Yu Jing)

उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही आज छठ महापर्व का समापन हो गया है. भारत के अलग-अलग हिस्सों में छठ महापर्व धूमधाम से मनाया गया. इस बीच चीन से छठ पर बधाई आई है. भारत स्थित चीनी दूतावास ने महापर्व की शुभकामनाएं देते हुए छठ की तुलना चीनी त्योहार से की है.

चीनी दूतावास की प्रवक्ता यू जिंग ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (X) पर एक पोस्ट कर सभी देशवासियों को छठ पर्व की बधाई दी. इसके साथ ही उन्होंने भारत की छठ पूजा और चीन के पारंपरिक 'सूर्य पर्व' के बीच की सांस्कृतिक समानताओं पर बात की.

प्रवक्ता यू जिंग ने अपने एक्स हैंडल से एक कोलाज तस्वीर शेयर की है. इस तस्वीर के एक हिस्से में चीन के प्रसिद्ध 'सूर्य पर्व' की झलक दिखाई गई है, जहां पहाड़ी की चोटी पर बने एक गोलाकार स्मारक के ठीक ऊपर उगते सूरज का नजारा दिख रहा है.

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वहीं, दूसरे हिस्से में भारत की छठ पूजा की तस्वीर है, जिसमें पारंपरिक परिधानों में सजी महिलाएं नदी के पानी में खड़े होकर हाथ जोड़े सूर्य देव की उपासना कर रही हैं. घाट पर फलों और दीयों से सजे सूप रखे भी नजर आ रहे हैं.

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यह भी पढ़ें: छठ पूजा पर 'बाहरी' की राजनीति, क्या त्योहारों की भी कोई सीमा होती है?

सूर्य के सम्मान और उज्ज्वल भविष्य की कामना

इन तस्वीरों को शेयर करते हुए चीनी दूतावास की प्रवक्ता यू जिंग ने लिखा, 'चीन के सूर्य पर्व से लेकर भारत की छठ पूजा तक, हम सूर्य का सम्मान करते हैं और उज्ज्वल भविष्य की साझा आशा रखते हैं. छठ पूजा मना रहे सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं.'

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