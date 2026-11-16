सिरिफोर्ट में 346, पंजाबी बाग में 276... दिल्ली में सुधरा AQI पर प्रदूषण बरकरार

दिल्ली में सोमवार को एयर क्वालिटी इंडेक्स में कुछ सुधार दर्ज किया गया है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के मुताबिक, राजधानी का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) सुबह 213 दर्ज किया गया, जो हालांकि 'खराब' श्रेणी में ही आता है, लेकिन बीते हफ्ते के मुकाबले कुछ कम है. मौजूद आंकड़ों के अनुसार, यह पिछले दो हफ्ते में दिल्ली का सबसे बेहतर AQI है. हालांकि, राजधानी के कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर अब भी चिंताजनक बना हुआ है.

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वहीं, सुबह 7:05 बजे के एक अन्य AQI अपडेट में दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 216 दर्ज किया गया है. यह भी खराब श्रेणी में आता है. इस दौरान पीएम 2.5 और पीएम 10 प्रमुख प्रदूषक रहे.

दिल्ली के 35 स्टेशनों पर हवा खराब, 21 पर मध्यम श्रेणी में AQI

CPCB के आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली के 35 निगरानी केंद्रों पर वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में दर्ज की गई है. वहीं, 21 निगरानी केंद्रों पर AQI मध्यम श्रेणी में रहा. इससे संकेत मिलता है कि राजधानी के कई इलाकों में प्रदूषण के स्तर में सुधार हुआ है, लेकिन सभी क्षेत्रों में हवा की गुणवत्ता एक जैसी नहीं है.

सिरिफोर्ट में सबसे ज्यादा प्रदूषण

दिल्ली के कई इलाकों में सोमवार सुबह भी AQI अधिक दर्ज किया गया. सबसे खराब स्थिति सिरिफोर्ट में रही, जहां AQI 346 दर्ज किया गया. इसके बाद द्वारका के NSIT क्षेत्र में AQI 330 रहा. ये दोनों आंकड़े 'बहुत खराब' श्रेणी में आते हैं.

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दिल्ली के प्रमुख प्रदूषित इलाकों का AQI

इलाका AQI



सिरिफोर्ट 346

NSIT द्वारका 330

पूसा 282

पंजाबी बाग 276

चांदनी चौक 271

पूसा, पंजाबी बाग और चांदनी चौक में वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में दर्ज की गई है.

प्रदूषण घटा, लेकिन कोहरे से विजिबिलिटी प्रभावित

दिल्ली में वायु प्रदूषण के आंकड़ों में सुधार के बावजूद सोमवार सुबह कई इलाकों में दृश्यता प्रभावित रही. जमीनी स्तर पर कोहरे की स्थिति के कारण दूर तक देखने में परेशानी बनी रही. हालांकि, AQI में सुधार और दृश्यता में कमी दो अलग-अलग स्थितियां हैं. कोहरे की मौजूदगी के बावजूद प्रदूषण के स्तर में गिरावट दर्ज की जा सकती है. राजधानी में बीते दो सप्ताह के मुकाबले AQI में सुधार राहत का संकेत है, लेकिन सिरिफोर्ट और द्वारका जैसे इलाकों में AQI का 300 से ऊपर बने रहना बताता है कि दिल्ली में प्रदूषण की समस्या अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है

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