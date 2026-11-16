5 करोड़ कीमत, शानदार कद-काठी और शाही चाल... पुष्कर मेले में छाया एलेक्स घोड़ा

राजस्थान के प्रसिद्ध पुष्कर पशु मेले में इस बार मारवाड़ी नस्ल के घोड़े अपने शाही अंदाज से लोगों का ध्यान खींच रहे हैं. मेले में कई घोड़े ऐसे पहुंचे हैं, जो चर्चा का केंद्र बन गए हैं. ऐसा ही एक घोड़ा एलेक्स है. जिसकी खूबसूरती, शानदार कद-काठी और कीमत सुनकर लोग हैरान रह जा रहे हैं. करीब 10 साल का मारवाड़ी नस्ल का घोड़ा एलेक्स इन दिनों मेले में आकर्षण का बड़ा केंद्र बना हुआ है. इसकी कीमत करीब 5 करोड़ रुपये बताई जा रही है.

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एलेक्स की सबसे बड़ी खासियत उसकी सुडौल बनावट, चमकदार त्वचा और शाही चाल है. करीब 65 इंच ऊंचाई वाला यह घोड़ा अपनी शानदार कद-काठी से लोगों को आकर्षित कर रहा है. उम्र के इस पड़ाव पर भी उसका जलवा बरकरार है. मेले में आने वाले लोग एलेक्स को करीब से देखने और उसकी खासियत जानने के लिए उत्सुक नजर आ रहे हैं.

पुष्कर मेले में घोड़ों के अलावा कई अन्य जानवर भी पहुंचे हैं. (Photo: ITG)

5 करोड़ कीमत ने बढ़ाई चर्चा

एलेक्स की खूबसूरती के साथ-साथ उसकी कीमत भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है. करीब 5 करोड़ रुपये की कीमत सुनकर मेले में आने वाले लोग भी हैरान हैं. पशुपालकों और अश्वप्रेमियों के बीच इस घोड़े की कद-काठी, नस्ल और कीमत को लेकर खूब बातें हो रही हैं.

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RDX भी अपनी ऊंचाई से बटोर रहा सुर्खियां

पुष्कर मेले में एलेक्स के अलावा मारवाड़ी नस्ल का घोड़ा RDX भी लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. 68.5 इंच ऊंचाई वाला RDX अपनी लंबी कद-काठी से लोगों को हैरान कर रहा है. जहां RDX अपनी ऊंचाई को लेकर चर्चा में है, वहीं एलेक्स अपनी करीब 5 करोड़ रुपये की कीमत के चलते सुर्खियां बटोर रहा है.

पुष्कर पशु मेले में हर साल राजस्थान के अलावा महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात और हरियाणा से पशुपालक अपने चुनिंदा पशुओं के साथ पहुंचते हैं. यहां पशुओं की नस्ल, कद-काठी और खासियत लोगों के आकर्षण का केंद्र रहती है. इस बार RDX और एलेक्स की मौजूदगी ने मेले की रौनक और बढ़ा दी है.

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