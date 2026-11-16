बदरीनाथ धाम में आज साल का आखिरी दर्शन, रात 9 बजकर 37 मिनट पर बंद होंगे कपाट... 23 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन

विश्व प्रसिद्ध श्री बदरीनाथ धाम के कपाट आज यानी 16 नवंबर को रात 9 बजकर 37 मिनट पर शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे. इसके साथ ही वर्ष 2026 की चारधाम यात्रा का विधिवत समापन हो जाएगा. कपाट बंद होने की प्रक्रिया को लेकर मंदिर परिसर में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. इस खास मौके का साक्षी बनने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु बदरीनाथ धाम पहुंच रहे हैं.

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इस यात्रा सीजन में अब तक 23 लाख 21 हजार से अधिक श्रद्धालु भगवान बदरीविशाल के दर्शन कर चुके हैं. कपाट बंद होने से ठीक पहले भी धाम में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है. श्रद्धालु भगवान बदरीविशाल के दर्शन कर पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं. मंदिर परिसर में सुबह से ही भक्तों की आवाजाही बनी हुई है.

गौरतलब है कि इस वर्ष 23 अप्रैल 2026 को सुबह 6 बजकर 15 मिनट पर बदरीनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोले गए थे. इसके बाद से लगातार देश-विदेश से श्रद्धालु भगवान बदरीविशाल के दर्शन के लिए पहुंचते रहे. चारधाम यात्रा के दौरान बदरीनाथ धाम में भक्तों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली.

शीतकालीन गद्दी स्थल पर होगी पूजा-अर्चना

बदरीनाथ धाम के कपाट बंद होने के बाद भगवान बदरीविशाल की पूजा-अर्चना शीतकालीन गद्दी स्थल पर संपन्न होगी. शीतकाल के दौरान मंदिर के नियमित दर्शन बंद रहेंगे और परंपरा के अनुसार भगवान की पूजा निर्धारित शीतकालीन स्थल पर की जाएगी.

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बदरीनाथ धाम के कपाट बंद होने के साथ ही इस साल की चारधाम यात्रा का भी समापन हो जाएगा. केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट पहले ही शीतकाल के लिए बंद किए जा चुके हैं. इस तरह उत्तराखंड की चारधाम यात्रा का एक और सीजन संपन्न हो जाएगा.

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