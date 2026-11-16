पानी वाले नारियल के ऊपर ये तीन 'आंखें' क्यों बनी होती हैं? एक ही सॉफ्ट क्यों होता है

गर्मी का मौसम हो या पूजा-पाठ, आपने हरा नारियल जरूर देखा होगा. कई बार उसका पानी भी पिया होगा. लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि नारियल के ऊपर तीन छोटी-छोटी आंखें बनी होती हैं? इनमें से एक आंख नरम होती है, जबकि बाकी दोनों बहुत सख्त होती हैं. नारियल बेचने वाले भी अक्सर इसी नरम आंख में छेद करके पानी निकालते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? नारियल पर ये तीन आंखें आखिर आई कहां से और इनमें से सिर्फ एक ही नरम क्यों होती है? इसके पीछे एक दिलचस्प वैज्ञानिक कारण है.

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नारियल पर तीन आंखें क्यों बनी होती हैं?

दरअसल, नारियल सिर्फ खाने वाला फल नहीं है, बल्कि इसके अंदर से एक नया नारियल का पेड़ भी उग सकता है. जब नारियल के पेड़ पर फूल आते हैं, तो हर फूल में तीन छोटी-छोटी जगहें होती हैं. इन्हें बीज का अंडा ( Ovule) कहा जाता है. आसान भाषा में समझें तो इन्हीं जगहों से आगे चलकर बीज बन सकता है. लेकिन जब नारियल बड़ा होने लगता है, तो इन तीन जगहों में से सिर्फ एक ही पूरी तरह विकसित होती है. बाकी दो विकसित नहीं हो पातीं. इसी वजह से नारियल के एक सिरे पर तीन आंखों जैसे निशान दिखाई देते हैं. यानी ये असली आंखें नहीं हैं, बल्कि नारियल के बनने के दौरान बने निशान हैं.

तीन आंखों में से एक ही नरम क्यों होती है?

अब सवाल आता है कि जब नारियल पर तीन आंखें होती हैं, तो उनमें से सिर्फ एक ही नरम क्यों होती है? इसका कारण नारियल के अंदर छिपा है. दरअसल, तीनों आंखों में से एक के नीचे एक छोटा सा हिस्सा होता है, जिससे आगे चलकर नया पौधा निकल सकता है. इसे भ्रूण (Embryo) कहते हैं. यही हिस्सा बड़ा होकर नारियल का नया पेड़ बन सकता है. इस हिस्से के ऊपर नारियल का खोल थोड़ा पतला होता है. इसलिए यह जगह बाकी दोनों आंखों के मुकाबले नरम होती है. वहीं, बाकी दोनों आंखों के नीचे ऐसा कोई हिस्सा नहीं होता. वहां नारियल का खोल ज्यादा मोटा और सख्त होता है. यही वजह है कि उनमें छेद करना मुश्किल होता है.

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नरम आंख से निकलता है नया नारियल का पेड़

अब सोचिए, अगर नारियल को पेड़ से तोड़कर जमीन पर रख दिया जाए, तो क्या उससे नया पेड़ निकल सकता है? हां, बिल्कुल! लेकिन इसके लिए उसे सही नमी, गर्मी और दूसरी जरूरी चीजें मिलनी चाहिए. जब नारियल को सही माहौल मिलता है, तो उसके अंदर मौजूद छोटा सा भ्रूण धीरे-धीरे बढ़ने लगता है. इसके बाद नारियल की उसी नरम आंख वाली जगह से एक छोटा सा अंकुर बाहर निकलता है. यही अंकुर धीरे-धीरे बड़ा होकर नारियल का पौधा बन जाता है. कुछ समय बाद यह पौधा बड़ा पेड़ बन सकता है और उस पर भी नारियल उगने लगते हैं. यानी जिस नरम आंख में छेद करके आप नारियल का पानी पीते हैं, उसी जगह से प्रकृति ने नए पेड़ के निकलने का रास्ता भी बनाया है.

क्या हर नारियल की एक ही आंख नरम होती है?

आमतौर पर हर नारियल की तीन आंखों में से एक ही नरम होती है. हालांकि, नारियल की किस्म और उसकी उम्र के हिसाब से इस हिस्से की नरमी में थोड़ा फर्क हो सकता है. यही वजह है कि जब आप बाजार से पानी वाला नारियल खरीदते हैं, तो नारियल बेचने वाला उसकी तीनों आंखों को देखता है और नरम वाली जगह पर चाकू से छेद करके पानी निकाल देता है. तो अगली बार जब आप नारियल पानी पिएं, तो उसके ऊपर बनी इन तीन आंखों को जरूर देखिएगा. ये सिर्फ निशान नहीं हैं, बल्कि इनके जरिए नारियल का नया पेड़ जन्म ले सकता है.

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