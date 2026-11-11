IPL Trade: मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पंड्या पंजाब किंग्स के हवाले, अर्शदीप सिंह की MI में एंट्री... IPL से पहले सबसे बड़ा उलटफेर!

आईपीएल 2027 से पहले मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच एक बड़ा खिलाड़ी ट्रेड हुआ है. मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पंड्या अब पंजाब किंग्स की ओर से खेलते नजर आएंगे, जबकि भारत के टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज अर्शदीप सिंह मुंबई इंडियंस का हिस्सा बन गए हैं. दोनों खिलाड़ियों की फ्रेंचाइजी बदलने की प्रक्रिया पूरी हो गई है.

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हार्दिक पंड्या की पंजाब किंग्स में एंट्री के साथ ही मुंबई इंडियंस के साथ उनका दूसरा कार्यकाल खत्म हो गया है. हार्दिक ने 2015 में मुंबई इंडियंस के साथ ही आईपीएल करियर शुरू किया था. वह टीम के साथ 2015, 2017, 2019 और 2020 में खिताब जीतने वाली टीम का हिस्सा रहे. सात सीजन मुंबई में बिताने के बाद वह 2022 में गुजरात टाइटन्स से जुड़ गए थे. वहां उन्हें कप्तानी मिली और उन्होंने पहले ही सीजन में टीम को चैम्पियन बना दिया. गुजरात की टीम 2023 में भी फाइनल तक पहुंची थी.

इसके बाद 2024 में हार्दिक की मुंबई इंडियंस में वापसी हुई और उन्हें टीम की कप्तानी सौंपी गई. अब एक बार फिर उनकी फ्रेंचाइजी बदल गई है. हार्दिक ने आईपीएल में अब तक 162 मैच खेले हैं, जिनमें 146.28 के स्ट्राइक रेट से 2955 रन बनाने के अलावा 82 विकेट भी हासिल किए हैं.

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वहीं, अर्शदीप सिंह आठ सीजन तक पंजाब किंग्स के साथ रहने के बाद मुंबई इंडियंस से जुड़ेंगे. उन्होंने 2019 में पंजाब के लिए ही आईपीएल डेब्यू किया था. बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप ने अपनी स्विंग और डेथ ओवरों में सटीक गेंदबाजी से अलग पहचान बनाई है. वह 96 मैचों में 111 विकेट लेकर पंजाब किंग्स के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं.

अर्शदीप ने आईपीएल 2025 में 21 विकेट झटके थे, जबकि 2026 के सीजन में उनके नाम 14 विकेट रहे. नई गेंद से शुरुआती विकेट निकालने और आखिरी ओवरों में दबाव के बीच गेंदबाजी करने की उनकी क्षमता मुंबई इंडियंस के लिए काफी अहम साबित हो सकती है.

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कितनी फीस पर हुआ ट्रेड?

इस ट्रेड में हार्दिक पंड्या को पंजाब किंग्स 18 करोड़ रुपये देगी. उनकी मौजूदा फीस 16.35 करोड़ रुपये थी. वहीं, अर्शदीप सिंह मुंबई इंडियंस में अपनी मौजूदा 18 करोड़ रुपये की फीस पर ही खेलेंगे. इस बड़े ट्रेड से दोनों टीमों ने आईपीएल 2027 के लिए अपनी टीमों को नया रूप देने की दिशा में अहम कदम उठाया है.

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Thank you, Hardik, for representing the Blue and Gold with passion and pride. We wish you the best for the journey ahead. 💙 https://t.co/TKEnlMExsy — Mumbai Indians (@mipaltan) November 11, 2026

'जुनून और गर्व के साथ...' हार्दिक के लिए मुंबई का विदाई संदेश

मुंबई इंडियंस ने हार्दिक पंड्या के लिए सोशल मीडिया पर भावुक विदाई संदेश जारी किया है. फ्रेंचाइजी ने लिखा, 'ब्लू एंड गोल्ड जर्सी का जुनून और गर्व के साथ प्रतिनिधित्व करने के लिए शुक्रिया, हार्दिक. हम आपके आगे के सफर के लिए शुभकामनाएं देते हैं.' मुंबई का यह संदेश हार्दिक के पंजाब किंग्स से जुड़ने के बाद आया है.

From a young sher to a name that made Punjab proud ❤️ You'll always have a home here, Arsh paa 🫶 https://t.co/mndi0tHTWi — Punjab Kings (@PunjabKingsIPL) November 11, 2026

'यह घर हमेशा आपका रहेगा...' अर्शदीप को पंजाब ने दी विदाई

पंजाब किंग्स ने मुंबई इंडियंस में जाने वाले तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह के लिए भी भावुक संदेश शेयर किया है. फ्रेंचाइजी ने लिखा, 'एक युवा शेर से लेकर उस नाम तक, जिसने पंजाब को गर्व महसूस कराया. अर्श पा, यहां आपके लिए हमेशा घर रहेगा.' पंजाब के इस संदेश में अर्शदीप के साथ उसके पुराने रिश्ते और योगदान की झलक दिखती है.

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