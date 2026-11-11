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43 की उम्र में एक साथ 3 बच्चों की मां बनी थीं फराह खान, एक्ट्रेस की जागी उम्मीद, सालों बाद IVF से भरी सूनी गोद

टीवी एक्ट्रेस देबिना बनर्जी ने बताया कि उनकी पहली प्रेग्नेंसी आसान नहीं थी. वो कंसीव नहीं कर पा रही थीं, जिसके बाद उन्हें मां बनने के लिए IVF का सहारा लेना पड़ा. देबिना का कहना है कि उन्हें ये हिम्मत फराह खान की IVF जर्नी के बारे जानकर ही मिली थी.

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मां बनने के लिए देबिना ने झेली मुश्किलें (Photo: Instagram @debinabon)
मां बनने के लिए देबिना ने झेली मुश्किलें (Photo: Instagram @debinabon)

देबिना बनर्जी टीवी की बड़ी एक्ट्रेस हैं. शादी के सालों बाद देबिना बनर्जी ने IVF की मदद से बेटी को जन्म दिया था, क्योंकि वो नेचुरली कंसीव नहीं कर पा रही थीं. लेकिन पहली बेटी के जन्म के बाद देबिना दूसरी बार नेचुरली प्रेग्नेंट हो गई थीं. अब एक्ट्रेस दो बेटियों की मां हैं. लेकिन एक्ट्रेस की मां बनने की जर्नी मुश्किलों से भरी रही, जिसपर अब उन्होंने बात की है. 

मदरहुड पर क्या बोलीं देबिना बनर्जी?

मां बनना देबिना के लिए आसान नहीं था. मां बनने के लिए उन्होंने काफी मुश्किलों का सामना किया. देबिना बनर्जी ने हाल ही में अपनी इनफर्टिलिटी (बांझपन) से जुड़े संघर्षों पर बात की. उन्होंने बताया कि जिंदगी के उस मुश्किल दौर में फिल्ममेकर फराह खान की आईवीएफ (IVF) जर्नी ने उन्हें काफी इंस्पायर किया था. 

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देबिना ने बताया कि वो कंसीव करने को लेकर श्योर नहीं थीं, लेकिन जब फराह खान ने 43 साल की उम्र में मां बनने के बारे में खुलकर बात की, तब उन्हें उनसे उम्मीद मिली. 

'फ्री प्रेस जर्नल' संग बातचीत में देबिना ने अपनी इनफर्टिलिटी की परेशानियों को याद करते हुए बताया कि एक वक्त ऐसा भी था जब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि चीजें उनके फेवर में काम करेंगी भी या नहीं. उस मुश्किल दौर में फराह की मदरहुड जर्नी उनके लिए एक बहुत बड़ा हौसला और प्रेरणा बनी.

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40 की उम्र के बाद मां बनना कितना सही?

देबिना ने बताया कि फराह खान की IVF जर्नी के एक्सपीरियंस के बारे में जानने के बाद उनमें मां बनने की उम्मीद जागी थी. देबिना बोलीं- एक चर्चा जो धीरे-धीरे जोर पकड़ रही है, वो यह है 40 के बाद मां बनना. लोगों का कहना है कि हमें 40 के बाद की प्रेग्नेंसी को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों को लग सकता है कि यह सही फैसला है और वो उसी के अनुसार अपने फैसले ले सकते हैं. लेकिन मैं यह कहूंगी कि जब मैं इनफर्टिलिटी से जूझ रही थी, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कभी मेरे लिए भी कुछ पॉजिटिव होगा या नहीं. उस समय हमारे सामने एक इकलौता उदाहरण फराह मैम थीं. 

देबिना बोलीं- फराह खान ने अपनी IVF जर्नी के बारे में इतनी खुलकर बात की. जब आपके सामने कोई सफल उदाहरण होता है, तो वो आपको उम्मीद देता है. आप यह सोचने लगते हैं कि अगर ऐसा उनके साथ हुआ है, तो मेरे साथ भी हो सकता है. मेरे पास भी मौके हैं. वरना आपको ऐसा लगने लगता है कि आपके सारे रास्ते खत्म हो चुके हैं. 

देबिना ने इस बात पर जोर दिया कि कई महिलाएं फैमिली प्लानिंग से पहले अपने करियर और दूसरी जिम्मेदारियों को प्रायोरिटी देती हैं. कभी-कभी, जब तक वो यह तय करती हैं कि वो मां बनने के लिए तैयार हैं, तब तक उन्हें फर्टिलिटी से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है.

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देबिना की बात करें तो IVF से मां बनने के कुछ वक्त बाद ही उन्होंने नेचुरली कंसीव कर लिया था. देबिना अब दो बेटियों की मां हैं. वो खुशहाल लाइफ जी रही हैं.

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