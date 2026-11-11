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स्कूटी में मिला विशालकाय अजगर, निकालने में लोगों के छूट गए पसीने- VIDEO

बिहार के बांका स्थित कटोरिया बाजार में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई, जहां करीब तीन फीट लंबा अजगर स्कूटी के अंदर जा छिपा. खाद दुकानदार अविनाश कापरी की स्कूटी में अजगर छिपा देखकर बाजार में भीड़ जुट गई. लोगों ने आधे घंटे तक उसे बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे.

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स्कूटी के अंदर बैठा अजगर. (Photo: Screengrabs)
स्कूटी के अंदर बैठा अजगर. (Photo: Screengrabs)

मौसम में बदलाव और ठंड की आहट के बीच अब सांप भी गर्म जगहों की तलाश में वाहनों को अपना ठिकाना बनाने लगे हैं. इसका एक हैरान करने वाला है, सुबह कटोरिया बाजार के बांका रोड स्थित कंचनगली मोड़ के समीप सामने आया. यहां सड़क किनारे खड़ी एक स्कूटी के अंदर करीब तीन फीट लंबा अजगर घुस गया. स्कूटी में अजगर के छिपे होने की जानकारी मिलते ही बाजार में लोगों की भीड़ जमा हो गई. करीब आधे घंटे तक अजगर को बाहर निकालने की कोशिश होती रही, लेकिन वह स्कूटी के अंदरूनी हिस्से में इस कदर छिपा था कि किसी की हिम्मत उसे निकालने की नहीं हुई.

जानकारी के अनुसार बिहारोतरी गांव निवासी खाद दुकानदार अविनाश कापरी ने अपनी स्कूटी कॉपरेटिव बैंक के नीचे सड़क किनारे खड़ी की थी. इसी दौरान बगल के एक घर से निकला करीब तीन फीट लंबा अजगर रेंगते हुए स्कूटी के पास पहुंचा और देखते ही देखते उसके अंदर घुस गया. पहले तो लोगों को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब अजगर स्कूटी के भीतर दिखाई दिया तो आसपास मौजूद लोगों में हलचल मच गई.

स्कूटी से ऐसे निकाला गया अजगर
इसके बाद अजगर को बाहर निकालने के लिए लोगों ने कई तरीके अपनाए. किसी ने डंडे से स्कूटी पर आवाज की तो किसी ने उसे हिलाकर बाहर निकालने की कोशिश की. यहां तक कि स्कूटी के अंदरूनी हिस्सों में पानी का स्प्रे भी किया गया, लेकिन अजगर बाहर आने के बजाय और अंदर छिप गया. काफी देर तक प्रयास विफल रहने के बाद स्कूटी को गैरेज ले जाने का निर्णय लिया गया.

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गैरेज में मिस्त्री ने स्कूटी की सीट के नीचे का ढक्कन खोला. इसके बाद काफी मशक्कत के बीच अजगर को बाहर निकाला जा सका. घटना की सूचना मिलने पर वन विभाग के कर्मी भी मौके पर पहुंचे. टीम ने अजगर को सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू कर डिब्बे में बंद किया और उसे जंगल में छोड़ने की प्रक्रिया पूरी की. अजगर के बाहर निकलने के बाद स्कूटी मालिक सहित आसपास के लोगों ने राहत की सांस ली. 

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