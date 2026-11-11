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आज 6 महीने के लिए बंद हुए केदारनाथ धाम के कपाट, अब कहां होंगे बाबा केदार के दर्शन?

Kedarnath Temple Closed: केदारनाथ धाम के कपाट आज भाई दूज पर 6 महीने के लिए बंद हो गए हैं. जानें अगले छह महीने बाबा केदार कहां विराजेंगे और श्रद्धालु उनके दर्शन कहां कर सकेंगे.

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भाई दूज पर बंद हुए केदारनाथ के कपाट (Photo: ITG)
भाई दूज पर बंद हुए केदारनाथ के कपाट (Photo: ITG)

Kedarnath Temple Closed: उत्तराखंड के प्रसिद्ध केदारनाथ धाम के कपाट आज यानी 11 नवंबर 2026 को भाई दूज पर शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं. सुबह 8 बजकर 30 मिनट पर वैदिक मंत्रोच्चार और धार्मिक रीति-रिवाजों के साथ मंदिर के कपाट बंद किए गए. इसके साथ ही इस साल की केदारनाथ यात्रा का समापन हो गया है. अब अगले करीब छह महीने तक श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन उनके मुख्य धाम में नहीं कर पाएंगे. लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भक्तों को बाबा के दर्शन के लिए अगले साल तक इंतजार करना होगा. सर्दियों में भी बाबा केदार की पूजा-अर्चना जारी रहेगी. ऐसे में सवाल है कि आखिर अगले छह महीने तक बाबा केदार कहां विराजेंगे और भक्त उनके दर्शन कहां कर सकेंगे? तो आइए जानते हैं. 

6 महीने तक कहां विराजेंगे बाबा केदार?

धार्मिक मान्यता के अनुसार, सर्दियों में भारी बर्फबारी और ठंड के कारण केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं. इसके बाद बाबा केदार की चल विग्रह डोली को उनके शीतकालीन निवास ऊखीमठ ले जाया जाता है. ऊखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर को भगवान केदारनाथ का शीतकालीन निवास माना जाता है.

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यहां अगले छह महीने तक बाबा केदार की पूजा और सभी धार्मिक अनुष्ठान संपन्न किए जाएंगे. श्रद्धालु भी इस दौरान ऊखीमठ पहुंचकर भगवान शिव के दर्शन कर सकेंगे और पूजा-अर्चना कर पाएंगे. केदारनाथ धाम के कपाट भले ही सर्दियों के लिए बंद हो जाते हैं, लेकिन बाबा केदार की आराधना लगातार जारी रहती है.

कहां है बाबा केदार का शीतकालीन गद्दीस्थल?

ऊखीमठ उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है. यहां भगवान शिव का प्रसिद्ध ओंकारेश्वर मंदिर है. इसे बाबा केदार का शीतकालीन निवास भी कहा जाता है. यह जगह समुद्र तल से करीब 1,311 मीटर की ऊंचाई पर है. रुद्रप्रयाग से ऊखीमठ की दूरी लगभग 41 किलोमीटर और गुप्तकाशी से करीब 13 किलोमीटर है. सर्दियों में जब बर्फबारी के कारण केदारनाथ पहुंचना मुश्किल हो जाता है, तब भक्त ऊखीमठ पहुंचकर बाबा केदार के दर्शन कर सकते हैं.

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डोली के साथ ऊखीमठ पहुंचेंगे बाबा केदार

कपाट बंद होने के बाद बाबा केदार की चल विग्रह उत्सव डोली को पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ उनके शीतकालीन निवास के लिए रवाना किया गया है. इस यात्रा के दौरान डोली अलग-अलग पड़ावों से होकर गुजरेगी. 11 नवंबर को डोली रामपुर पहुंचेगी. इसके बाद 12 नवंबर को गुप्तकाशी स्थित विश्वनाथ मंदिर में रात्रि विश्राम होगा. फिर 13 नवंबर को डोली ऊखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर पहुंचेगी. यहां विधि-विधान से बाबा केदार की पूजा और स्थापना की जाएगी. इस धार्मिक यात्रा को देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी पहुंचते हैं. भक्त रास्ते में बाबा केदार के जयकारे लगाते हुए डोली का स्वागत करते हैं.

अगले साल कब खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट?

केदारनाथ धाम के कपाट हर साल सर्दियों में बंद कर दिए जाते हैं और गर्मियों में फिर से खोल दिए जाते हैं. आमतौर पर कपाट अक्षय तृतीया के आसपास खुलते हैं. हालांकि, अगले साल कपाट खुलने की तारीख और शुभ मुहूर्त की घोषणा बाद में की जाएगी. धार्मिक मान्यता है कि सर्दियों में बाबा केदार की पूजा ऊखीमठ में होती है, जबकि गर्मियों में भक्त केदारनाथ धाम में उनके दर्शन करते हैं. 

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