scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

दलीप ट्रॉफी फाइनल में गदर काटेंगे वैभव सूर्यवंशी, मोहम्मद सिराज-देवदत्त पडिक्कल की भी एंट्री, केएल राहुल को आराम

दलीप ट्रॉफी फाइनल में एक तरफ वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन और तिलक वर्मा जैसे युवा भारतीय सितारों पर नजरें होंगी. दूसरी तरफ बीसीसीआई एशियन गेम्स के मद्देनजर टीम इंडिया की तैयारियों को मजबूत करने के लिए पर्दे के पीछे अपनी रणनीति को अंतिम रूप दे रहा है.

Advertisement
X
दलीप ट्रॉफी फाइनल में खेलेंगे वैभव सूर्यवंशी, सस्पेंस हुआ खत्म. (Photo: PTI)
दलीप ट्रॉफी फाइनल में खेलेंगे वैभव सूर्यवंशी, सस्पेंस हुआ खत्म. (Photo: PTI)

दलीप ट्रॉफी 2026-27 के फाइनल में ईस्ट जोन और साउथ जोन की टीम्स भिड़ने के लिए तैयार हैं. 6 सितंबर (रविवार) से चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में ये हाई वोल्टेज मुकाबला खेला जाएगा. खिताबी मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन और तिलक वर्मा भी मैदान पर उतरेंगे. वहीं साउथ जोन के सबसे अनुभवी बल्लेबाजों में शामिल केएल राहुल फाइनल का हिस्सा नहीं हैं. तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज और युवा बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल को जरूर साउथ जोन की टीम में शामिल किया गया है और वो खिताबी मैच में नजर आएंगे.

ईस्ट जोन के कप्तान ईशान किशन ने फाइनल से पहले अपनी टीम के सभी प्रमुख खिलाड़ियों की उपलब्धता की पुष्टि की. उधर साउथ जोन के कप्तान तिलक वर्मा ने भी साफ कर दिया कि केएल राहुल इस मुकाबले का हिस्सा नहीं होंगे. वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन और तिलक वर्मा के दलीप ट्रॉफी फाइनल में खेलने को लेकर असमंजस बना हुआ था क्योंकि ये तीनों खिलाड़ी अफगानिस्तान के खिलाफ आगामी टी20 सीरीज का भी हिस्सा हैं.

15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी के लिए दलीप ट्रॉफी का खिताबी मुकाबला बेहद खास होगा. आईपीएल और इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी धाक जमा चुके वैभव ने दलीप ट्रॉफी में भी अपनी बल्लेबाजी से सुर्खियां बटोरी हैं. ईस्ट जोन के लिए ईशान किशन और वैभव की मौजूदगी टीम की बल्लेबाजी को मजबूत करेगी. दूसरी तरफ तिलक वर्मा की अगुवाई में साउथ जोन के पास भी मजबूत बल्लेबाजी लाइनअप है. दोनों टीमों ने सेमीफाइनल में शानदार प्रदर्शन कर फाइनल का टिकट हासिल किया है.

सम्बंधित ख़बरें

Vaibhav Sooryavanshi
'मेरी पत्नी वैभव की वजह से...', बेबी बॉस पर फिदा ये दिग्गज क्रिकेटर
Mohammed Shami Birthday post
36 साल का हुआ टीम इंड‍िया का क्रिकेटर, मां के साथ द‍िखा भावुक अंदाज
वैभव-ईशान-तिलक खेलेंगे या नहीं? जानें क्यों अटका फैसला
Vaibhav sooryavanshi Duleep Trophy 2026 final update
दलीप ट्रॉफी फाइनल में नहीं खेलेंगे वैभव? गंभीर के फैसले पर टिकी नजर
vaibhav sooryavanshi
9 महीने में 7 बार 90s... वैभव सूर्यवंशी को शतक की फिक्र नहीं!
Advertisement

अजीत अगरकर भी फाइनल देखेंगे
दलीप ट्रॉफी के इस मुकाबले पर चयनकर्ताओं की भी नजर रहेगी. भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर चेन्नई में फाइनल देखने पहुंचेंगे. अगरकर की मौजूदगी इसलिए भी अहम है क्योंकि बीसीसीआई (भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड) में उनके भविष्य को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है. हालिया बीसीसीआई समीक्षा बैठक में वह पारिवारिक कारणों से शामिल नहीं हो सके थे. उनका मौजूदा अनुबंध 4 अक्टूबर तक है. ऐसे में चेन्नई में बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया के साथ उनकी संभावित बातचीत भी अहम मानी जा रही है.
यह भी पढ़ें: 34357 रन, 1347 विकेट... इंटरनेशनल क्रिकेट के वो 4 महारिकॉर्ड्स जिन्हें तोड़ना नहीं आसान

दलीप ट्रॉफी के साथ ही बीसीसीआई एशियन गेम्स को लेकर भी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है. भारतीय मेन्स टीम के अभ्यास के लिए मयंक यादव, कार्तिक त्यागी और बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मोहसिन खान को नेट गेंदबाज के तौर पर जापान भेजने की तैयारी है. यह योजना मुख्य कोच वीवीएस लक्ष्मण के सुझाव के बाद बनाई गई है. टीम मैनेजमेंट चाहता है कि जापान में अभ्यास के दौरान भारतीय बल्लेबाजों को अलग-अलग तरह के तेज गेंदबाजों के खिलाफ पर्याप्त तैयारी का मौका मिले.

मयंक यादव, कार्तिक त्यागी और मोहसिन खान भारतीय एशियन गेम्स दल में शामिल नहीं होंगे. उन्हें सिर्फ नेट गेंदबाज के तौर पर टीम के साथ रखा जाएगा. भारतीय टीम के 20 सितंबर को दिल्ली से जापान रवाना होने की उम्मीद है, जबकि मेन्स टीम का पहला मुकाबला 28 सितंबर को निर्धारित है. बीसीसीआई ने तीनों तेज गेंदबाजों के जापानी वीजा के लिए आवेदन भी कर दिया है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    दलीप ट्रॉफी फाइनल में गदर काटेंगे वैभव सूर्यवंशी, मोहम्मद सिराज-देवदत्त पडिक्कल की भी एंट्री, केएल राहुल को आराम |
    अगस्त में इन कंपनियों की हुई बल्ले-बल्ले, 509% तक बढ़ी सेल्स, ये हैं टॉप-10 EV ब्रांड |
    पांच साल का प्यार, 15 दिन में शादी का वादा... प्रेमी के घर पहुंची प्रेमिका, हो गया हाई वोल्टेज ड्रामा |
    पटना दियारा में बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचे पप्पू यादव, पीड़ितों को बांटे 500-500 रुपये |
    धरती के आर-पार सुरंग हो तो दूसरी तरफ पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? |
    'वेश्यावृत्ति भारत में लीगल करें', एक्ट्रेस की डिमांड, एडल्ट वीडियो पर मची सनसनी, बोली- मर्दों का स्ट्रेस होता है कम |
    पाकिस्तान टीम 'रिमोट कंट्रोल' से चल रही, अगला नंबर बाबर आजम का... राशिद लतीफ का PCB पर हमला |
    बिहार के मनेर में ‘फौजियों के गांव’ में घुसा बाढ़ का पानी |
    'गाजा की तर्ज़ पर...', सहारनपुर में मस्जिद पर हुई कार्रवाई से छलका सपा नेता का दर्द |
    Psychology Facts: जो लोग आंखों में देखकर बात नहीं करते, वे कैसे होते हैं?
    Advertisement