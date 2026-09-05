34357 रन, 1347 विकेट... इंटरनेशनल क्रिकेट के वो 4 महारिकॉर्ड्स जिन्हें तोड़ना नहीं आसान, तीन पर भारतीयों का कब्जा

इंटरनेशनल क्रिकेट में रिकॉर्ड बनाना जितना मुश्किल है, उससे कहीं ज्यादा चुनौती उन्हें लंबे समय तक कायम रखना है. कुछ ऐसे ही रिकॉर्ड मेन्स और विमेंस क्रिकेट में दिग्गज खिलाड़ियों के नाम दर्ज हैं. सचिन तेंदुलकर मेन्स क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं, जबकि मुथैया मुरलीधरन ने विकेटों के मामले में सबसे ऊंचा मुकाम हासिल किया है. महिला क्रिकेट में यह उपलब्धि स्मृति मंधाना और दीप्ति शर्मा के नाम है.

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क्रिकेट जगत के सबसे महान बल्लेबाजों में शुमार सचिन तेंदुलकर ने इंटरनेशनल करियर में कुल 34357 रन बनाए. टेस्ट और वनडे क्रिकेट में उनके बल्ले से लगातार निकले रनों ने उन्हें इस सूची में सबसे ऊपर पहुंचाया. उनका यह आंकड़ा इंटरनेशनल क्रिकेट में बल्लेबाजी की निरंतरता और लंबे करियर का बड़ा उदाहरण है.

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मेन्स इंटरनेशनल क्रिकेट में सफलतम गेंदबाजों की बात करें तो श्रीलंका के महान ऑफ स्पिनर मुथैया मुरलीधरन सबसे आगे हैं. उन्होंने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में 1347 विकेट चटकाए. अपनी असाधारण स्पिन और विविधता के दम पर उन्होंने वर्षों तक बल्लेबाजों के सामने बड़ी चुनौती पेश की और इस रिकॉर्ड को अपने नाम किया.

स्मृति ने मिताली का तोड़ा रिकॉर्ड

विमेंस इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड भारत की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना के नाम है. उनके नाम अब तक 10880 रन दर्ज हैं. आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करने के लिए मशहूर मंधाना ने अलग-अलग फॉर्मेट में लगातार शानदार प्रदर्शन करते हुए यह मुकाम हासिल किया है. मंधाना ने पूर्व भारतीय कप्तान मिताली राज को पीछे छोड़ा, जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में 10868 रन बनाए थे.

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दीप्ति का लगातार शानदार प्रदर्शन

भारत की ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी अलग पहचान बनाई है. दीप्ति ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अब तक 365 विकेट लिए हैं. वो विमेंस क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज हैं. दीप्ति से पहले ये रिकॉर्ड भारत की ही झूलन गोस्वामी के नाम था, जिन्होंने 355 विकेट झटके. गेंदबाजी के साथ बल्लेबाजी में भी योगदान देने वाली दीप्ति ने भारतीय टीम के लिए लंबे समय तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.

इन आंकड़ों में सबसे खास बात यह है कि चार में से तीन रिकॉर्ड भारतीय खिलाड़ियों के नाम हैं. सचिन तेंदुलकर और स्मृति मंधाना ने बल्लेबाजी में शीर्ष स्थान हासिल किया है, जबकि दीप्ति शर्मा महिला क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज हैं.

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