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पाकिस्तान टीम 'रिमोट कंट्रोल' से चल रही, अगला नंबर बाबर आजम का... राशिद लतीफ का PCB पर हमला

इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान की हालत और PCB के फैसलों पर विवाद बढ़ गया है. पूर्व कप्तान राशिद लतीफ ने बोर्ड पर टीम को 'रिमोट कंट्रोल' से चलाने का आरोप लगाया. उन्होंने सात खिलाड़ियों और दो कोचों को बीच सीरीज घर भेजने पर सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या अब बाबर आजम PCB के अगले निशाने पर हैं.

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अगर टीम रिमोट से चलानी थी तो कोच भेजे ही क्यों? PCB पर भड़के राशिद लतीफ (Photo: Getty Images)
अगर टीम रिमोट से चलानी थी तो कोच भेजे ही क्यों? PCB पर भड़के राशिद लतीफ (Photo: Getty Images)

इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान की मुश्किलें मैदान से बाहर भी बढ़ती जा रही हैं. पहले दो टेस्ट गंवाने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने टीम में ऐसा बदलाव किया, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. बोर्ड ने सात खिलाड़ियों और दो कोचों को बीच सीरीज में ही पाकिस्तान वापस भेज दिया.

इस फैसले के बाद पाकिस्तान क्रिकेट में एक बार फिर टीम मैनेजमेंट और PCB के बीच अधिकारों को लेकर बहस छिड़ गई है. अब पूर्व कप्तान राशिद लतीफ ने बोर्ड पर सीधा हमला बोला है.


राशिद लतीफ ने PCB की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए पूछा कि अगर टीम के बड़े फैसले बोर्ड को ही लेने थे, तो फिर कोचों को इंग्लैंड भेजने का क्या मतलब था? उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपनी बात रखते हुए पाकिस्तान के मौजूदा सेट-अप के साथ-साथ पूर्व कोचों के विवादों का भी जिक्र किया.

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राशिद लतीफ ने कहा कि अगर टीम को 'रिमोट कंट्रोल' से ही चलाना था तो सरफराज अहमद और उमर गुल को इंग्लैंड भेजा ही क्यों गया? उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि गैरी कर्स्टन और जेसन गिलेस्पी से सेलेक्शन पॉवर्स क्यों छीने गए थे. यही नहीं, उन्होंने कप्तान बाबर आजम को भी इस पूरे मामले में शामिल कर दिया.

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सात खिलाड़ी और दो कोच घर भेजने से मचा बवाल
इंग्लैंड के खिलाफ पहले दो टेस्ट में हार के बाद PCB ने सामान्य बदलाव करने के बजाय पूरी टीम व्यवस्था को ही हिला दिया. बोर्ड ने सात खिलाड़ियों को पाकिस्तान वापस भेजने का फैसला किया. इनमें अनुभवी विकेटकीपर-बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान और कप्तान सलमान अली आगा भी शामिल थे.

कोचिंग स्टाफ में भी बड़ा बदलाव किया गया. टेस्ट कोच सरफराज अहमद को हटा दिया गया, जबकि गेंदबाजी कोच उमर गुल को भी वापस भेज दिया गया. इसके बाद व्हाइट बॉल के हेड कोच माइक हेसन को तीसरे और आखिरी टेस्ट के लिए टीम की जिम्मेदारी सौंपी गई. यह मुकाबला बर्मिंघम में खेला जाना है.

PCB का यह कदम इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि टेस्ट सीरीज पहले ही 0-2 से पाकिस्तान के हाथ से निकलने की कगार पर थी और ऐसे समय में इतने बड़े स्तर पर बदलाव ने टीम की स्थिरता पर सवाल खड़े कर दिए.

गिलेस्पी और कर्स्टन का मुद्दा भी उठा
राशिद लतीफ ने सिर्फ मौजूदा विवाद पर ही सवाल नहीं उठाए. उन्होंने पाकिस्तान के हालिया कोचिंग इतिहास को भी इसके साथ जोड़ दिया.

जेसन गिलेस्पी और गैरी कर्स्टन दोनों ही पाकिस्तान टीम के साथ काम करने के बाद अपने पद से अलग हो चुके हैं. दोनों के कार्यकाल के दौरान टीम मैनेजमेंट और PCB के बीच अधिकारों और फैसले लेने की आजादी को लेकर मतभेद की खबरें सामने आई थीं.

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इसी को आधार बनाते हुए राशिद ने पूछा कि जब कोचों को पर्याप्त अधिकार ही नहीं देने हैं तो उन्हें टीम की जिम्मेदारी क्यों दी जाती है?

यानी राशिद लतीफ का सवाल सिर्फ इंग्लैंड सीरीज के बदलावों तक सीमित नहीं है. वह पाकिस्तान क्रिकेट में लंबे समय से चली आ रही उस समस्या पर निशाना साध रहे हैं, जिसमें बोर्ड, कोच और कप्तान के अधिकारों की सीमाएं लगातार चर्चा में रहती हैं.

 

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