'गाजा की तर्ज़ पर...', सहारनपुर में मस्जिद पर हुई कार्रवाई से छलका सपा नेता का दर्द

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद को शनिवार को तोड़ दिया गया. मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई सुबह 4 बजे ही शुरू हो गई थी. वहीं अब इस पूरे मामले को लेकर सपा नेता अमीक जामेई ने यूपी सरकार पर हमला बोला है और कार्रवाई की निंदा की है. उन्होंने कहा कि गाजा की तर्ज़ पर मस्जिदें शहीद की जा रही हैं. बतौर मुसलमान खुद को अपमानित महसूस करता हूं, हमें अजनबी होने का एहसास कराया जा रहा है.

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अमीक जामेई यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि भाजपा हुकूमत में गाजा की तर्ज पर हमारी इबादतगाहें और मस्जिदें शहीद की जा रही हैं. हम उफ्फ भी न करें, हमें कानून के मौके भी नहीं दिए जा रहे हैं. इस मुल्क की मिट्टी में खून देने में हमारी क्या कमी थी? जिस मुल्क में हिंदुओं ने मस्जिदें बनवाने में मदद की हो, जहां मुसलमान मंदिर के लिए जमीन देते हैं, वहां समाज को बांट कर भाजपा जहर क्यों घोल रही है?सिर्फ बुनियादी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसा किया जा रहा है.

अखिलेश बोले, BJP हारेगी तभी होगा ये सब खत्म

आपको बता दें कि सहारनपुर में मस्जिद पर हुई कार्रवाई को लेकर सियासत गरमा गई है. सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इसकी निंदा की है. उन्होंने कहा कि जब भाजपा हारेगी तब सब ठीक हो जाएगा. वो सनातनी कभी नहीं हो सकते, जो दूसरे धर्म का सम्मान नहीं करते हो. सच्चा हिन्दू कभी दूसरे का अपमान नहीं कर सकता.

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सच्चे सनातनी की प्राथमिकता सौहार्द होता है. ये ऐसा इसलिए कर रहे क्योंकि रामधन में चोरी करते पकड़े गए. एसआईटी बनाकर जेल भेजने वाली बात पर इनका सब छीन गया है, इसलिए कम्युनल एंगल दे रहे. ये कार्रवाई इसलिए हुई कि अगली कोर्ट में उन्हें न्याय न मिल जाये. 100 दिन बचे... जिन्होंने रामधन की डकैती की है वो डरे हैं कि कैसे कम्युनल करें.

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