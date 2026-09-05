अगस्त में इन कंपनियों की हुई बल्ले-बल्ले, 509% तक बढ़ी सेल्स, ये हैं टॉप-10 EV ब्रांड

अगस्त का महीना इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर कंपनियों के लिए शानदार रहा है. इस महीने ओला इलेक्ट्रिक को छोड़ दें, तो सभी कंपनियों की सेल्स में ईयर-ऑन-ईयर ग्रोथ हुई है. टीवीएस मोटर सेगमेंट लीडर बनी हुई है. अगर आप एक इलेक्ट्रिक बाइक या स्कूटर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आइए एक नजर डालते हैं सेगमेंट के टॉप सेलर्स पर.

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टीवीएस मोटर कंपनी ने अगस्त महीने में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल बेची हैं. अगस्त में कंपनी ने 48,873 यूनिट्स बेची हैं. पिछले साल के अगस्त के मुकाबले कंपनी की सेल्स 91 फीसदी बढ़ी है. ब्रांड का मार्केट शेयर 27 फीसदी है.

अगस्त 2025 में कंपनी ने 25,546 यूनिट्स बेची थीं. हालांकि, जुलाई के मुकाबले टीवीएस की सेल्स 12 परसेंट कम हुई है. जुलाई में कंपनी ने 55,823 इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बेचे थे. कंपनी की सेल्स में मुख्य हिस्सेदारी आईक्यूब की है, जिसके बाद ऑर्बिटर आता है.

किसने कितने EV बेचें?

वहीं दूसरे नंबर पर बजाज ऑटो है, जिसकी अगस्त में 41,019 यूनिट्स बिकी हैं. इसकी सेल्स 235 परसेंट बढ़ी है. पिछले साल अगस्त में बजाज ऑटो ने सिर्फ 12,246 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बेचे थे. कंपनी की मार्केट हिस्सेदारी 22 फीसदी है. जुलाई के मुकाबले अगस्त में बजाज की सेल्स भी कम हुई हैं.

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एथर एनर्जी तीसरा बड़ा प्लेयर बन गई है. कंपनी ने अगस्त में 28,708 व्हीकल्स बेचे हैं. ईयर-ऑन-ईयर कंपनी की ग्रोथ 49 परसेंट हुई है. वहीं जुलाई के मुकाबले कंपनी की सेल्स 6 परसेंट कम हुई है. जुलाई में एथर ने 30,636 स्कूटर बेचे थे.

हीरो विडा चौथे नंबर पर है. अगस्त में विडा की 18,978 यूनिट्स बिकी हैं. ईयर-ऑन-ईयर कंपनी की ग्रोथ 38 परसेंट बढ़ी है. जुलाई के मुकाबले 17 परसेंट सेल्स कम हुई है. जुलाई में कंपनी ने 22,989 यूनिट्स को बेचा था. ओला इलेक्ट्रिक एक मात्र प्लेयर है, जिसकी सेल्स ईयर-ऑन-ईयर कम हुई है.

509% बढ़ी इस कंपनी की सेल्स

इस साल अगस्त में ओला ने 13,849 इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स बेचे हैं. ग्रीव्स ई-मोबिलिटी ने अगस्त में 8,612 यूनिट्स रजिस्टर की हैं. पिछले साल की 4,567 यूनिट्स के मुकाबले कंपनी की सेल्स 89 परसेंट बढ़ी है. रिवर मोबिलिटी की सेल्स भी बेहतर हो रही हैं. अगस्त में कंपनी ने 5,134 यूनिट्स को बेचा है. ईयर-ऑन-ईयर कंपनी की ग्रोथ 170 परसेंट की है.

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वहीं बीगॉस ऑटो ने 180 परसेंट की ईयर-ऑन-ईयर ग्रोथ के साथ 4,844 यूनिट्स बेची हैं. सिंपल एनर्जी ने 122 परसेंट की ईयर-ऑन-ईयर ग्रोथ के साथ 1,635 यूनिट्स को बेचा है. जबकि मोटोवोल्ट मोबिलिटी ने 509 परसेंट की ग्रोथ के साथ 1,365 यूनिट्स को बेचा है. हाल में ही एथर ने अपना कोणार्क और सिंपल ने वेव स्कूटर को लॉन्च किया है.

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