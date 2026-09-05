पांच साल का प्यार, 15 दिन में शादी का वादा... प्रेमी के घर पहुंची प्रेमिका, हो गया हाई वोल्टेज ड्रामा

झारखंड के जामताड़ा से ऐसा मामला सामने आया है, जहां पांच साल पुराने अफेयर में शादी की मांग को लेकर विवाद बढ़ गया. प्रेमिका प्रेमी के घर पहुंच गई और वहां हंगामा खड़ा हो गया. धनबाद की रहने वाली युवती का आरोप है कि प्रेमी के परिजनों ने उसके साथ मारपीट की. उसका बैग समेत दूसरा सामान सड़क पर फेंक दिया. सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और मामला शांत कराया.

और पढ़ें

ये कहानी कर्माटांड़ थाना क्षेत्र के डुमरिया गांव के कोंद्राटार टोला की है. धनबाद की रहने वाली युवती का आरोप है कि पिछले करीब पांच साल से उसका अफेयर चल रहा है. युवती के मुताबिक, वह अपने प्रेमी से शादी करना चाहती थी. इसी उम्मीद में वह शुक्रवार को युवक के घर पहुंची थी.

उसका कहना है कि युवक के साथ उसका रिश्ता करीब पांच साल पुराना है. इतने लंबे समय तक रिश्ते में रहने के बाद उसने शादी करने की बात कही. लेकिन जब वह युवक के घर पहुंची तो कहासुनी होने लगी. युवती का आरोप है कि युवक के परिजनों ने उसके साथ मारपीट की. उसका बैग और बाकी सामान भी घर से निकालकर सड़क पर फेंक दिया गया.

इसके बाद हंगामा शुरू हो गया. आसपास के लोगों की भीड़ जुटने लगी और मामला पुलिस तक पहुंच गया. यह पहली बार नहीं था जब युवती अपने प्रेमी के घर शादी की बात लेकर पहुंची थी. इससे पहले 29 जुलाई को भी वह गई थी. उस समय भी दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ था और मामला कर्माटांड़ थाने तक पहुंच गया था.

Advertisement

यह भी पढ़ें: 45 मिनट तक चला प्रेमिका का हाई वोल्टेज ड्रामा, खंभे से उतारने में छूटे पुलिस के पसीने

पुलिस की मौजूदगी में दोनों पक्षों के बीच बातचीत हुई. युवती का कहना है कि उस समय शादी कराने पर सहमति बनी थी और विवाद शांत हो गया था. इसके बाद युवक उसे अपने साथ जामताड़ा ले गया. वहां उसने 15 दिनों के भीतर शादी करने का भरोसा दिया. उसका इंतजार किया. एक दिन बीता, फिर दूसरा... देखते-देखते 15 दिन भी गुजर गए. लेकिन शादी नहीं हुई. युवती का आरोप है कि 15 दिन बीत जाने के बाद भी युवक ने शादी नहीं की. इसके बाद दोनों के बीच बातचीत भी बंद हो गई.

युवती के मुताबिक, उसने युवक से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो वह करीब 35 दिन तक इंतजार करती रही. आखिरकार उसने एक बार फिर युवक के घर जाने का फैसला किया. शुक्रवार को युवती प्रेमी के घर पहुंची. आरोप है कि वहां उसके साथ मारपीट की गई. हंगामे की जानकारी मिलने पर पुलिस पहुंची. पुलिस ने युवती को थाने लाकर दोनों पक्षों को शांत कराया. युवती के मुताबिक, पुलिस ने उसे अपने गृह क्षेत्र के स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी है. इसके बाद वह वापस धनबाद लौट गई.

---- समाप्त ----