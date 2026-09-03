हार्दिक पंड्या के बड़े भाई से सुलझा 5 साल पुराना विवाद... इस धुरंधर की हुई घर वापसी

स्टार ऑलराउंडर दीपक हुड्डा करीब पांच साल बाद अपनी घरेलू टीम बड़ौदा में वापसी करने जा रहे हैं. 2021 में टीम से अलग होने के बाद हुड्डा ने राजस्थान का रुख किया था, लेकिन अब उनके और बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन (BCA) के बीच सभी पुराने मतभेद खत्म हो गए हैं. हुड्डा ने ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या के बड़े भाई क्रुणाल पंड्या से भी बात कर ली है और उनकी वापसी का रास्ता साफ हो गया है.

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बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन के CEO स्नेहल पारिख ने TOI से इसकी पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि दीपक हुड्डा और क्रुणाल पंड्या के बीच बातचीत हुई है और दोनों के बीच अब कोई समस्या नहीं है. बीसीए और हुड्डा के बीच भी पुराने मुद्दे सुलझा लिए गए हैं.

कब हुआ था क्रुणाल-हुड्डा के बीच विवाद?

दीपक हुड्डा और क्रुणाल पंड्या के बीच विवाद जनवरी 2021 में उस समय खुलकर सामने आया था, जब हुड्डा ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बड़ौदा के पहले मैच से ठीक पहले टीम होटल छोड़ दिया था. हुड्डा ने उस समय क्रुणाल पर खराब व्यवहार, अभद्र भाषा और दबाव बनाने के आरोप लगाए थे. इससे पहले बीसीए ने उन्हें 2020-21 सीजन के लिए अनुशासनहीनता के आरोप में निलंबित भी किया था.

विवाद बढ़ने के बाद दीपक हुड्डा ने बड़ौदा छोड़ने का फैसला किया और अगले घरेलू सीजन में राजस्थान के लिए बतौर प्रोफेशनल खिलाड़ी खेलने लगे.अब पांच साल बाद वही कहानी पूरी तरह बदल गई है. क्रुणाल से बातचीत के बाद दोनों के बीच मतभेद खत्म हो चुके हैं और हुड्डा फिर से बड़ौदा की जर्सी पहनने के लिए तैयार हैं.

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राजस्थान के लिए खेलने के दौरान भी दीपक हुड्डा ने अपनी बल्लेबाजी और ऑलराउंड क्षमता का प्रदर्शन जारी रखा. उन्होंने अब तक 67 फर्स्ट क्लास मैचों में 45.39 के एवरेज से 4267 रन बनाए हैं, जिसमें 14 शतक और 18 अर्धशतक शामिल हैं. उनका सर्वोच्च स्कोर नाबाद 293 रन है. इस दौरान उन्होंने गेंदबाजी में भी कमाल दिखाते हुए 29 विकेट लिए हैं.

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लिस्ट ए क्रिकेट में दीपक हुड्डा के नाम पर 109 मैचों में 3340 रन और 42 विकेट दर्ज हैं. उन्होंने लिस्ट-ए क्रिकेट में छह शतक और 17 अर्धशतक लगाए हैं. वहीं 230 टी20 मैचों में हुड्डा 3972 रन बना चुके हैं, जिसमें दो शतक और 25 अर्धशतक शामिल हैं. टी20 क्रिकेट में हुड्डा ने 28 विकेट झटके है.

ऐसा रहा है हुड्डा का इंटरनेशनल करियर

दीपक हुड्डा ने भारत के लिए 10 ओडीआई और 21 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. वनडे इंटरनेशनल में उनके नाम पर 153 रन और तीन विकेट दर्ज हैं. जबकि टी20 इंटरनेशनल में उन्होंने 368 रन बनाए और छह विकेट लिए हैं.

भारत के लिए उनका आखिरी मुकाबला 1 फरवरी 2023 को न्यूजीलैंड के खिलाफ था. इसके बाद दीपक हुड्डा टीम इंडिया में वापसी नहीं कर सके. बड़ौदा के लिए विकेटकीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा भी खेलते रहेंगे. हालांकि, वह केवल व्हाइट-बॉल फॉर्मेट में बतौर गेस्ट खिलाड़ी उपलब्ध होंगे.

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