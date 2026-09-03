ग्रेटर नोएडा वेस्ट में आज से ट्रैफिक डायवर्जन, दो हफ्ते तक होगी दिक्कत

ग्रेटर नोएडा वेस्ट के किसान चौक (गौड़ चौक) के पास आज रात से ट्रैफिक बहुत ज्यादा प्रभावित होने वाला है. यहां अंडरपास के निर्माण का काम बहुत तेजी से चल रहा है. अब इसके ऊपरी हिस्से में पक्की कंक्रीट की सड़क बनाने का नया काम शुरू किया जा रहा है.
इस सड़क निर्माण कार्य के चलते दोनों तरफ करीब पच्चीस-पच्चीस मीटर के हिस्से पर वाहनों की आवाजाही बाधित हो सकती है. आम जनता को इस रास्ते से निकलने में कुछ समय के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है.
दो हफ्ते तक लगातार चलेगा निर्माण कार्य
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के महाप्रबंधक ए के सिंह ने इस पूरी स्थिति की जानकारी दी है. उन्होंने साफ किया है कि सड़क के दोनों तरफ पेवमेंट क्वालिटी कंक्रीट का मजबूत काम किया जाएगा. इस पूरे काम को पूरा होने में लगभग दो हफ्ते का लंबा समय लग सकता है.
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निर्माण के दौरान आम लोगों को भारी जाम की समस्या से बचाने के लिए मौके पर भारी संख्या में ट्रैफिक पुलिस के जवान तैनात किए जाएंगे. पुलिस प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि ट्रैफिक कम से कम प्रभावित हो.
सड़क का यह नया काम शुरू होने के बाद ट्रैफिक व्यवस्था में जरूरत के हिसाब से कई बड़े बदलाव किए जा सकते हैं. किसान चौक और उसके आसपास के रास्तों से गुजरने वाले सभी वाहन चालकों को आज रात से ही बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.
रास्ते में चलने वाले हर व्यक्ति को सड़क पर तैनात ट्रैफिक पुलिस के निर्देशों का पूरी तरह पालन करना होगा. ट्रैफिक पुलिस के बताए गए वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करके आप जाम में फंसने से बच सकते हैं.
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दरअसल, किसान चौक ग्रेटर नोएडा वेस्ट का व्यस्त और सबसे प्रमुख ट्रैफिक जंक्शन है. यहां पहले से ही अंडरपास का निर्माण कार्य चल रहा है जिसके कारण लोग पहले से परेशान हैं. अब इस नए कंक्रीट के काम के शुरू होने से कुछ दिनों के लिए यातायात का दबाव और अधिक बढ़ सकता है.
प्राधिकरण का कहना है कि संभावित जाम से निपटने के लिए जरूरत पड़ने पर तुरंत नए और वैकल्पिक रास्ते खोले जाएंगे. वाहन चालकों से अपील की गई है कि वे सहयोग करें और थोड़ा संभलकर चलें.