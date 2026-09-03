scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

ग्रेटर नोएडा वेस्ट में आज से ट्रैफिक डायवर्जन, दो हफ्ते तक होगी दिक्कत

ग्रेटर नोएडा वेस्ट के किसान चौक पर अंडरपास निर्माण के चलते ट्रैफिक प्रभावित होगा. दोनों तरफ पच्चीस-पच्चीस मीटर के हिस्से में कंक्रीट सड़क निर्माण कार्य शुरू हो चुका है. ये दो हफ्ते तक चलेगा. ट्रैफिक पुलिस की तैनाती से जाम कम करने की कोशिश की जाएगी.

Advertisement
X
ट्रैैफिक पुलिस ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है. (File Photo-ITG)
ट्रैैफिक पुलिस ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है. (File Photo-ITG)

ग्रेटर नोएडा वेस्ट के किसान चौक (गौड़ चौक) के पास आज रात से ट्रैफिक बहुत ज्यादा प्रभावित होने वाला है. यहां अंडरपास के निर्माण का काम बहुत तेजी से चल रहा है. अब इसके ऊपरी हिस्से में पक्की कंक्रीट की सड़क बनाने का नया काम शुरू किया जा रहा है. 

इस सड़क निर्माण कार्य के चलते दोनों तरफ करीब पच्चीस-पच्चीस मीटर के हिस्से पर वाहनों की आवाजाही बाधित हो सकती है. आम जनता को इस रास्ते से निकलने में कुछ समय के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है.

दो हफ्ते तक लगातार चलेगा निर्माण कार्य

सम्बंधित ख़बरें

noida cafe business
नोएडा में कैफे में हुआ घाटा तो प्रेमी जोड़ा बना चोर
प्रेमी-प्रेमिका लीड करते थे गैंग.(Photo: Screengrab)
दिन में चोरी, रात में पार्टी... कैफे बंद हुआ तो प्रेमी जोड़ा बना चोर
Sleeper Bus Reality Check in Delhi Noida NCR
स्लीपर बसों में सुरक्षा कितनी पुख्ता? रियलिटी चेक में खुली पोल
कश्मीरी गेट बस गैंगरेप केस में फोरेंसिक जांच के दौरान पीड़िता और दोनों आरोपियों के फिंगरप्रिंट मिले हैं (Photo: ITG)
बंद CCTV बना मौका, फिंगरप्रिंट ने खोली पोल... गैंगरेप में पुलिस के हाथ लगे अहम सबूत
delhi ncr sudden rain
दिल्ली-NCR में बदला मौसम का मिजाज, IMD ने जारी किया अलर्ट

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के महाप्रबंधक ए के सिंह ने इस पूरी स्थिति की जानकारी दी है. उन्होंने साफ किया है कि सड़क के दोनों तरफ पेवमेंट क्वालिटी कंक्रीट का मजबूत काम किया जाएगा. इस पूरे काम को पूरा होने में लगभग दो हफ्ते का लंबा समय लग सकता है. 

यह भी पढ़ें: दिल्ली में आज इन रास्तों से बचकर निकलें, BRICS समिट से पहले आई ट्रैफिक एडवाइजरी

निर्माण के दौरान आम लोगों को भारी जाम की समस्या से बचाने के लिए मौके पर भारी संख्या में ट्रैफिक पुलिस के जवान तैनात किए जाएंगे. पुलिस प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि ट्रैफिक कम से कम प्रभावित हो.

Advertisement

सड़क का यह नया काम शुरू होने के बाद ट्रैफिक व्यवस्था में जरूरत के हिसाब से कई बड़े बदलाव किए जा सकते हैं. किसान चौक और उसके आसपास के रास्तों से गुजरने वाले सभी वाहन चालकों को आज रात से ही बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. 

रास्ते में चलने वाले हर व्यक्ति को सड़क पर तैनात ट्रैफिक पुलिस के निर्देशों का पूरी तरह पालन करना होगा. ट्रैफिक पुलिस के बताए गए वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करके आप जाम में फंसने से बच सकते हैं.

यह भी पढ़ें: यात्रियों को धूप से बचाने के लिए नोएडा ट्रैफिक पुलिस की अनोखी पहल, लाल बत्ती पर लगाए ग्रीन नेट

दरअसल, किसान चौक ग्रेटर नोएडा वेस्ट का व्यस्त और सबसे प्रमुख ट्रैफिक जंक्शन है. यहां पहले से ही अंडरपास का निर्माण कार्य चल रहा है जिसके कारण लोग पहले से परेशान हैं. अब इस नए कंक्रीट के काम के शुरू होने से कुछ दिनों के लिए यातायात का दबाव और अधिक बढ़ सकता है. 

प्राधिकरण का कहना है कि संभावित जाम से निपटने के लिए जरूरत पड़ने पर तुरंत नए और वैकल्पिक रास्ते खोले जाएंगे. वाहन चालकों से अपील की गई है कि वे सहयोग करें और थोड़ा संभलकर चलें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    डिलीवरी का ऑपरेशन किया और बच्चा ही नहीं मिला,... पाकिस्तान के इस मामले ने किया हैरान, जानिए डिलीवरी के ऑपरेशन से पहले कौन से टेस्ट हैं जरूरी |
    दिल्ली से MP जा रही थी कोडीन सिरप की बड़ी खेप, UP STF ने ट्रक रोककर 4 आरोपियों को दबोचा |
    शख्स ने खोली खुजली करने की दुकान... 14 लाख महीने की कमाई! अब एक और ब्रांच शुरू की |
    अंकित बालियान हत्याकांड में गैंगस्टर को क्यों सता रहा एनकाउंटर का डर? |
    4 राज्य, 30 ठिकाने और बैंक खाते... ड्रग्स के खिलाफ ED का मेगा एक्शन, हवाला और संपत्तियों की जांच |
    Janmashtami 2026: अर्जुन को लगी प्यास तो कृष्ण ने चलाया सुदर्शन! आज भी यहां मौजूद है कुआं |
    'FIR दर्ज करके मुझे चुप नहीं कराया जा सकता', ममता बनर्जी ने BJP नेताओं के घर धरने की दी चेतावनी |
    Camel on Railway Track: पटरी पर अटकी थी जिंदगी... अचानक लगा ब्रेक, बुलाई गई JCB और फिर तारीफ ही तारीफ |
    The Traitors 2 Winner: बुद्धू बनकर क्रिस्टल ने किए 'मर्डर', सबको दिया चकमा, रिदा थराना संग जीता शो, मिले 66 लाख |
    ODOP से बदला उत्तर प्रदेश, CM योगी ने पेश किया UP का विकास मॉडल
    Advertisement