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ये बीमारू और उपद्रव प्रदेश नहीं, नए भारत का नया यूपी: CM योगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंचायत आजतक मथुरा के कार्यक्रम में अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए सपा पर जमकर हमला साधा. उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश अब बीमारू छवि से बाहर निकलकर विकास का ग्रोथ इंजन बन चुका है और 2027 में जनता एक बार फिर भारी बहुमत से डबल इंजन की सरकार बनाएगी.

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सीएम योगी आदित्यनाथ (Photo-ITG)
सीएम योगी आदित्यनाथ (Photo-ITG)

धर्मनगरी मथुरा में आयोजित 'आजतक' के 'पंचायत आजतक मथुरा' के कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सूबे की राजनीतिक और सामाजिक तस्वीर पर बेबाक राय रखी. 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के सियासी माहौल के बीच सीएम योगी ने अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड रखा. साढ़े नौ साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाते हुए सीएम योगी ने पिछली सरकारों पर जमकर निशाना साधा. 

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जोर देकर कहा कि अब उत्तर प्रदेश बीमारू और उपद्रव प्रदेश नहीं रहा, बल्कि नए भारत का नया यूपी बन चुका है.आजतक के मंच पर सीएम योगी पूरे आत्मविश्वास में नजर आए. उन्होंने दावा किया कि 2027 में बीजेपी सत्ता की हैट्रिक लगाएगी और यूपी में डबल इंजन की सरकार धमाकेदार बनेगी.

बदहाल प्रदेश और सैफई सिंडिकेट
सीएम योगी ने 2017 से पहले के उत्तर प्रदेश की याद दिलाते हुए पिछली सरकारों पर करारा हमला बोला. उन्होंने कहा कि एक समय था जब उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई थी. प्रदेश को दंगों, माफियाराज और प्रशासनिक बदहाली के लिए जाना जाता था. राज्य विकास के हर पैमाने पर पिछड़ रहा था और जनता असुरक्षा के साये में जीने को मजबूर थी. सूबे की हालत बीमारू राज्य की बन गई थी. प्रदेश में कोई निवेश नहीं करना चाह रही थी. 

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उन्होंने सपा और विपक्षी दलों पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश लंबे समय तक 'परिवारवाद की बेड़ियों' में जकड़ा रहा. पिछली सरकारों के लिए सत्ता केवल एक ही परिवार के हितों को साधने का जरिया थी. 2017 से पहले 'सैफई और रामपुर सिंडिकेट' व्यवस्था का खून चूसते थे. पहले सरकारी नौकरियों और व्यवस्था पर ये सिंडिकेट हावी थे और वसूली करते थे. सरकारीयोजनाओं के नाम पर लूट-खसोट मची थी और सरकारी खजाने को डकैती का शिकार बनाया जाता था.

उन्होंने कहा कि विकास कार्यों को ठप कर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया गया, जिससे आम जनता और राज्य का भविष्य अंधकारमय हो गया था.  2017 में बनी हमारी सरकार ने ऐसे सभी सिंडिकेट को खत्म कर दिया. अब बिना किसी सिफारिश और भ्रष्टाचार से मुक्त सरकारी नौकरी दी जा रही है.अब कोई पर्ची से नौकरी नहीं मिलती है.  सीएम  योगी ने अपनी स्पीच में सपा पर निशाना साधा. उन्होंने कांग्रेस जिक्र किया लेकिन बसपा पर चुप्पी साधे रखी. 

कैसे बदली उत्तर प्रदेश की तस्वीर
उत्तर प्रदेश की बदली हुई तस्वीर का खाका खींचते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 के बाद राज्य में कानून का शासन स्थापित किया गया. उन्होंने कहा कि सूबे में माफियाओं और अपराधियों के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' की नीति अपनाई गई, जिससे दंगों का दौर खत्म हुआ और सुरक्षा का माहौल बना. सुरक्षित माहौल बनते ही उत्तर प्रदेश में निवेशकों का विश्वास लौटा है.

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सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश को विकास की रफ्तार मिली है. आज यूपी में एक्सप्रेसवे का जाल बिछ चुका है, कनेक्टिविटी बेहतर हुई है और राज्य एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र के रूप में उभर रहा है. सीएम योगी ने कहा कि जो प्रदेश कभी निवेशकों के लिए रेड सिग्नल माना जाता था, वह आज व्यापार और पर्यटन के क्षेत्र में नए रिकॉर्ड बना रहा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि नई नीति को लागू किया. डबल इंजन सरकार के प्रयासों से आज यूपी 'बॉटम-3' से निकलकर देश की टॉप थ्री अर्थव्यवस्था में लाने काम किया. और भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य 'ग्रोथ इंजन' बन गया है.

उन्होंने कहा कि निवेश की पहली शर्त सुरक्षा, पारदर्शी नीति और 'सिंगल विंडो' व्यवस्था होती है. 2017 से पहले माफियाओं, दंगाइयों और पेशेवर अपराधियों को संरक्षण देने वाले लोग ही प्रदेश के निवेश, पर्यटन, महिला सुरक्षा और युवाओं के रोजगार के सबसे बड़े विरोधी थे. हमने ऐसे मफियाओं का सूबे के खात्मा करने का काम किया है. एक नया माहौल बनाया है. 

CM योगी ने रखा नौ साल का रिपोर्ट कार्ड
उत्तर प्रदेश में बीजेपी के पिछले साढ़े 9 साल की शासनकाल की उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए मुख्यमंत्री ने 'नौ साल का रिपोर्ट कार्ड' जनता के सामने रखा. उन्होंने डबल इंजन सरकार की नीतियों को राज्य के कायाकल्प का मुख्य कारण बताया. 

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रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए सीएम योगी बताया कि बुनियादी ढांचे के निर्माण, पारदर्शी भर्ती प्रक्रियाओं, इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास और किसान कल्याण की योजनाओं ने प्रदेश को आर्थिक मजबूती दी है। हर वर्ग तक बिना किसी भेदभाव के योजनाओं का लाभ पहुंचाया गया है. देश की कुल कृषि योग्य भूमि का केवल 11% उत्तर प्रदेश में है, लेकिन राज्य आज देश का 21% खाद्यान्न उत्पादित कर रहा है. कृषि विकास दर जो पहले 8% थी, वह बढ़कर 18-21% तक पहुंच गई है.

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2007 से 2017 के बीच प्रदेश में 29 चीनी मिलें बंद हो गई थीं और गन्ना किसानों का भुगतान अटका हुआ था.2017 के बाद से प्रदेश में 122 चीनी मिलें संचालित हो रही हैं और इस दौरान एक भी मिल बंद नहीं हुई. इसके साथ ही सीएम योगी ने राज्य के सभी जिलों के यूनिक (विशिष्ट) उत्पादों को पहचान देने के लिए 'एक जनपद एक उत्पाद' (ODOP) योजना शुरू की गई.

मुख्यमंत्री ने कहा कि फिरोजाबाद का ग्लास, मुरादाबाद का ब्रास, अलीगढ़ का हार्डवेयर, लखनऊ की चिकनकारी, मेरठ का स्पोर्ट्स सामान, सहारनपुर की लकड़ी की नक्काशी, भदोही का कालीन, वाराणसी की रेशमी साड़ी, गोरखपुर का टेराकोटा, सिद्धार्थनगर का काला नमक चावल और मथुरा में ठाकुर जी की पोशाक. ODOP की सफलता के बाद खाद्य व्यंजनों को बढ़ावा देने के लिए यह पहल शुरू की गई, जिसके तहत मथुरा का पेड़ा शामिल है. बाजार और सुविधाएं मिलने से महिला स्वयं सहायता समूह आत्मनिर्भर बन रहे हैं और करोड़ों रुपये का टर्नओवर अर्जित कर रहे हैं.

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युवा, छात्र और महिलाओं पर योगी का जोर
पंचायत आजतक के कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने युवाओं, छात्रों और महिलाओं के लिए किए गए कार्यों को विस्तार से साझा किया.  युवा और रोजगार के मुद्दे पर अपनी बात रखते हुए कहा कि बिना किसी सिफारिश और रिश्वत के लाखों युवाओं को पारदर्शी तरीके से सरकारी नौकरियां दी गईं. इसके अलावा, स्वरोजगार और स्टार्टअप्स के माध्यम से करोड़ों युवाओं को अपने पैरों पर खड़ा किया गया.

सीएम योगी ने कहा किहर जनपद में हम एक सरदार वल्लभ भाई पटेल स्किलिंग एंड एम्प्लॉयमेंट जोन की स्थापना को आगे बढ़ाया है. इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है. थ्री डी प्रिंटिंग है रोबोटिक है.डोन टेक्नोलॉजी है. स्पेस टेक्नोलॉजी है. इन सभी पर हमारे हर जनपद में इसकी ट्रेनिंग की बेहतरीन सुविधा.हमारी वोकेशनल एजुकेशन में भी और टेक्निकल एजुकेशन में भी हम लोगों ने उपलब्ध करवाई है.अटल टिकरिंग लैब के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर काम कर रहे. ये नया भारत का नया उत्तर प्रदेश है. ये अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करता है. तो आधुनिक विकास को भी अपने साथ पूरी मजबूती के साथ लेकर के चलता है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 'अभ्युदय योजना' और डिजिटल शिक्षा के माध्यम से छात्रों को मुफ्त टैबलेट, स्मार्टफोन और प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग की सुविधा दी गई.महिला सुरक्षा और उनके शक्तिकारण के मुद्दे पर कहा कि 'मिशन शक्ति'के जरिए महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की गई. कानून का राज की चर्चा करते हुए सीएम योगी ने कहा कि कानून का राज क्या होता है ये कैराना की उस बेटी से पूछा जाना चाहिए, जिसने अपने बचपन में अपने पिता को खोया है.

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उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करती है कि इस मामले में कोई समझौता नहीं हो सकता है. अगर बेटी की सुरक्षा के साथ किसी ने खिलवाड़ किया है, तो उसे जेल या जहन्नुम में से एक जगह पहुंचाना होगा, क्योंकि वो उसका हकदार है. क्योंकि उसका जुर्म किसी अपराध से बड़ा अपराध है. इसलिए सरकार ने उस अपराध को जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत लिया है. स्वयं सहायता समूहों और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से नारियों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया गया. 

2027 में फिर बनेगी 'डबल इंजन' की सरकार
उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के सियासी तपिश के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्ण विश्वास जताया कि जनता विकास, सुरक्षा और सुशासन के नाम पर वोट देगी. उन्होंने कहा कि यूपी की जनता अब माफियाराज और परिवारवाद को पूरी तरह खारिज कर चुकी है.2027 के विधानसभा चुनावों का जिक्र करते हुए उन्होंने दावा किया कि प्रदेश की जनता एक बार फिर विकास की रफ्तार को बनाए रखने के लिए भारी बहुमत से 'डबल इंजन की सरकार' बनाएगी

मथुरा के इस महामंच से सीएम योगी ने साफ संदेश दिया कि उत्तर प्रदेश अब रुकने वाला नहीं है और यह देश के आर्थिक विकास का सबसे बड़ा इंजन बनकर उभर रहा है. 2022 के चुनाव से पहले भी हमने आजतक के इंटरव्यू में कहा था कि चिंता मत करिए. हमारी ही सरकार आएगी और बहुत धमाकेदार तरीके से आएगी. 2027 में फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी. डबल इंजन की सरकार बनेगी बहुत धमाकेदार तरीके से बनेगी. 

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी का युवा बनाएगा. यूपी की माताएं बनाएंगी, यूपी का अन्नदाता किसान बनाएगा, यूपी का गांव गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, यहां का वंचित, यहां का दलित. यहां का पिछड़ा, वो व्यक्ति जिस तक सुविधा पहुंची है वो उस इस डबल इंजिन की सरकार को फिर से यूपी में अपना आशीर्वाद देगा. इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए.  
 

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