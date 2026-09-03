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How to Make Reetha Shampoo: बाजार के केमिकल वाले महंगे शैंपू छोड़ें, घर पर 50 रुपये के रीठा से बनाएं नेचुरल शैंपू, रुकेगा हेयरफॉल

How to Make Reetha Shampoo: अगर आप भी बाजार से महंगे और केमिकल से भरपूर शैंपू खरीद-खरीदकर अपना बजट बिगाड़ रहे हैं तो रुक जाइए. आज हम आपको घर पर बेहद सस्ती चीज से हर्बल और नेचुरल शैंपू बनाने का तरीका बता रहे हैं जिसके लिए बस आपको बस 50 रुपये का रीठा बाजार से लाने की जरूरत होगी.

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घर में बनाएं नेचुरल शैंपू (Photo: ITG)
घर में बनाएं नेचुरल शैंपू (Photo: ITG)

How to Make Reetha Shampoo: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी, प्रदूषण और केमिकल युक्त हेयर प्रोडक्ट्स की वजह से बालों का झड़ना, डैंड्रफ और रूखापन एक आम समस्या बन चुका है. बाजार में मिलने वाले महंगे शैंपू में अक्सर सल्फेट और पैराबेन जैसे हानिकारक केमिकल्स होते हैं, जो बालों को अंदर से नुकसान पहुंचाते हैं.

अगर आप भी अपने बालों को बिना किसी नुकसान के प्राकृतिक रूप से मजबूत, लंबा और घना बनाना चाहते हैं, तो पारंपरिक रीठा शैंपू एक बेहतरीन विकल्प है. रीठा में प्राकृतिक रूप से 'सैपोनिन' मौजूद होता है, जो बालों की गंदगी को गहराई से साफ करता है और स्कैल्प को पोषण प्रदान करता है.

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8-10 सूखा रीठा (बीज निकाले हुए)

5-6 सूखा आंवला

5-6 सूखा शिकाकाई

2-3 कप पानी

रीठा शैंपू बनाने का तरीका

रातभर भिगोएं: एक बर्तन में रीठा, आंवला और शिकाकाई को 2-3 कप पानी में डालकर रातभर के लिए भिगोकर रख दें.

उबालें: अगली सुबह इस मिश्रण को धीमी आंच पर 10 से 15 मिनट के लिए उबालें, ताकि सभी जड़ी-बूटियों का अर्क पानी में आ जाए.

मसलें: मिश्रण को ठंडा होने दें. ठंडा होने के बाद हाथों से रीठा और शिकाकाई को अच्छे से मसल लें ताकि झाग और रस पूरी तरह बाहर निकल आए.

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छानें: अब इस गाढ़े पानी को किसी पतले कपड़े या छलनी की मदद से छानकर एक साफ बोतल में भर लें. आपका नेचुरल रीठा शैंपू तैयार है.

इस्तेमाल का तरीका

सबसे पहले अपने बालों को नॉर्मल पानी से अच्छी तरह गीला कर लें.

तैयार किए गए रीठा शैंपू की थोड़ी मात्रा अपने हाथों में लें और स्कैल्प पर लगाकर हल्के हाथों से 3-5 मिनट तक मसाज करें.

चूंकि यह 100% नेचुरल है, इसलिए इसमें केमिकल शैंपू जितना ज्यादा झाग नहीं बनेगा, लेकिन यह स्कैल्प को पूरी तरह साफ कर देता है.

मसाज करने के बाद बालों को सादे पानी से अच्छी तरह धो लें.

बेहतर परिणामों के लिए हफ्ते में 2 बार इस शैंपू का इस्तेमाल करें.

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