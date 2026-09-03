पाकिस्तानी टीम पर हुआ सवाल, तो भारत को बीच में घसीट लाए मोहसिन नकवी!

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) इस समय आलोचनाओं के घेरे में है, लेकिन बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने अपनी टीम के खराब प्रदर्शन पर उठ रहे सवालों का अजब अंदाज में जवाब दिया है. नकवी ने पाकिस्तानी टीम की हालिया हारों का बचाव करते हुए भारत और साउथ अफ्रीका के चौंकाने वाले नतीजों का उदाहरण दिया. उन्होंने पूछा कि जब मजबूत टीमें भी उलटफेर का शिकार होती हैं तो पाकिस्तान की हार को क्रिकेट के अंत के तौर पर क्यों देखा जा रहा है.

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इंग्लैंड दौरे पर पाकिस्तानी टीम की हालत लगातार खराब रही है. टीम को ना सिर्फ बड़े अंतर से हारें झेलनी पड़ी हैं, बल्कि बल्लेबाजी यूनिट पूरी तरह संघर्ष करती नजर आई. लगातार खराब प्रदर्शन के बाद पीसीबी ने बीच दौरे में बड़ा फैसला लिया और सात खिलाड़ियों को वापस पाकिस्तान भेज दिया. कोचिंग स्टाफ में भी बदलाव किया गया. पूर्व कप्तान सरफराज अहमद और गेंदबाजी कोच उमर गुल समेत कई सदस्यों को जिम्मेदारियों से हटाया गया.

इस सबके बीच मोहसिन नकवी का इंटरव्यू सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के प्रदर्शन का बचाव करने के लिए भारत और साउथ अफ्रीका की हार का जिक्र किया. नकवी ने लंदन में जियो न्यूज से कहा, 'साउथ अफ्रीका नामीबिया से हारा और भारत आयरलैंड से हारा. क्या वहां क्रिकेट खत्म हो गया? एक बात महत्वपूर्ण है कि जिसकी हमें जरूरत होगी, हम उसे जरूर लाएंगे.'

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उन्होंने आगे कहा कि अगर कोई खिलाड़ी उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर रहा है तो टीम में बदलाव करना जरूरी है. उनके मुताबिक हर मैच और हर सीरीज महत्वपूर्ण है और टीम को बेहतर नतीजे हासिल करने के लिए जरूरी फैसले लेने होंगे. हालांकि, भारत और साउथ अफ्रीका का उदाहरण देते हुए नकवी ने यह नहीं कहा कि पाकिस्तान के हालिया प्रदर्शन को नजरअंदाज किया जाना चाहिए. उनका जोर इस बात पर था कि एक खराब दौर के आधार पर पूरी क्रिकेट व्यवस्था को खत्म मान लेना सही नहीं है.

South Africa Lost To Namibia & India Had Also Lost To Ireland. Does That Mean Their Cricket Is Over ?? No Team Can Become Champion In Just 3 Months.

Pakistan Has Improved From Number 9 To Number 6 In T20Is & From Number 8 To Number 5 In ODI Cricket. #pakvseng pic.twitter.com/LSBn9cwDF3 — Gurtej Singh (@GGurtej) September 2, 2026

पाकिस्तान के प्रमुख खिलाड़ी सलमान अली आगा भी हाल के मुकाबलों में अपनी छाप छोड़ने में नाकाम रहे हैं. नकवी ने सलमान का बचाव करते हुए कहा कि वह शानदार खिलाड़ी हैं, लेकिन इस समय अपनी लय हासिल नहीं कर पा रहे हैं. उन्होंने कहा कि टीम मैनेजमेंट ने सलमान से बातचीत की है और उन्हें आराम देने के बजाय उनकी स्थिति को समझने की कोशिश की गई. नकवी के मुताबिक किसी खिलाड़ी को हटाना उद्देश्य नहीं है, बल्कि अगर कोई खिलाड़ी प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है तो टीम के हित में बदलाव करना जरूरी है.

आलोचनाओं से फर्क नहीं पड़ता: नकवी

मोहसिन नकवी ने अपने कार्यकाल को लेकर हो रही आलोचना का भी जवाब दिया. उन्होंने माना कि टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान को मिली लगातार दो हार निराशाजनक हैं, लेकिन नकवी ने ओडीआई और टी20 इंटरनेशनल में टीम की रैंकिंग में हुए सुधार का भी हवाला दिया.

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मोहसिन नकवी के मुताबिक मौजूदा कोचिंग सेटअप आने से पहले पाकिस्तान वनडे रैंकिंग में आठवें और टी20 इंटरनेशनल में नौवें स्थान पर था. अब टीम वनडे में पांचवें और टी20 में छठे स्थान पर पहुंच चुकी है. उन्होंने कहा कि वह आलोचना से कभी नहीं डरते और पाकिस्तान क्रिकेट में आने वाले दिनों में सुधार की उम्मीद रखते हैं.

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