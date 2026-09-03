दिल्ली से MP जा रही थी कोडीन सिरप की बड़ी खेप, बांदा पुलिस और UP STF ने ट्रक रोककर 4 आरोपियों को दबोचा

उत्तर प्रदेश के बांदा में पुलिस और STF की संयुक्त टीम ने नशीली दवाओं के अवैध परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. टीम ने एक DCM ट्रक से बड़ी संख्या में कोडीन कफ सिरप बरामद किया है. कार्रवाई के दौरान चार लोगों को हिरासत में लिया गया है. शुरुआती जांच में सामने आया है कि यह खेप दिल्ली से मध्य प्रदेश ले जाई जा रही थी.

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पुलिस के मुताबिक, STF को कोडीन सिरप के अवैध परिवहन की गोपनीय सूचना मिली थी. इसके बाद डिप्टी SP बबेरू और बिसंडा थाना पुलिस को सक्रिय किया गया. टीम ने संदिग्ध DCM को ट्रेस करना शुरू किया. ट्रक के आगे एक कार भी चल रही थी, जो उसे स्कॉर्ट कर रही थी.

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पुलिस टीम ने ट्रक को रोकने का प्रयास किया, लेकिन चालक ने वाहन नहीं रोका. इसके बाद पुलिस ने आगे घेराबंदी कर DCM को रोक लिया. तलाशी लेने पर उसमें कोडीन कफ सिरप की बड़ी खेप मिली. इसी दौरान स्कॉर्ट कर रही कार को भी कब्जे में लिया गया.

250 पेटियों में मिलीं 30 हजार बोतलें

डिप्टी SP कृष्णकांत त्रिपाठी ने बताया कि 3 सितंबर को यूपी STF और बिसंडा थाना पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर DCM को रोका था. तलाशी के दौरान 100 ML की कुल 30 हजार बोतलें बरामद हुईं. इन सभी बोतलों की कुल मात्रा करीब 3 हजार लीटर बताई गई है.

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पुलिस के अनुसार, सिरप 250 पेटियों में भरा हुआ था. बरामद माल की कीमत करीब 60 लाख 45 हजार रुपये आंकी गई है. कार्रवाई के दौरान एक DCM ट्रक और उसे स्कॉर्ट कर रही कार भी बरामद की गई है. कार में तीन लोग सवार थे, जबकि DCM के चालक को भी पुलिस ने हिरासत में लिया.

इस तरह मौके से कुल चार लोगों को पकड़ा गया है. पुलिस सभी से पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इतनी बड़ी मात्रा में कोडीन सिरप कहां से लाई गई थी और इसे मध्य प्रदेश में किसे सप्लाई किया जाना था.

दिल्ली से मध्य प्रदेश ले जा रहे थे खेप

बांदा के पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल ने बताया कि STF की सूचना के आधार पर स्थानीय पुलिस को कार्रवाई के लिए लगाया गया था. पुलिस ने ट्रक को रोककर जांच की तो उसमें भारी मात्रा में कोडीन सिरप मिला. चार लोगों को हिरासत में लेकर थाने लाया गया है और आगे की कानूनी प्रक्रिया की जा रही है.

शुरुआती पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी कोडीन सिरप को दिल्ली से मध्य प्रदेश लेकर जा रहे थे. हालांकि, इस पूरे नेटवर्क में और कौन लोग शामिल हैं, खेप कहां से हासिल की गई और इसकी सप्लाई किसे की जानी थी, इन सवालों के जवाब पुलिस तलाश रही है.

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एसपी पलाश बंसल ने पकड़े गए आरोपियों की आपराधिक पृष्ठभूमि खंगालने के निर्देश भी दिए हैं. पुलिस का कहना है कि पूछताछ के आधार पर मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी. जांच टीम अवैध परिवहन से जुड़े पूरे नेटवर्क तक पहुंचने का प्रयास कर रही है.

चारों आरोपियों से पूछताछ जारी

पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आरोपियों की पहचान धीरेंद्र निवासी थाना बिसंडा, जनपद बांदा, प्रवीण उर्फ लकी निवासी थाना अतर्रा, बांदा, रोहित निवासी थाना अतर्रा, बांदा और शेखर निवासी थाना बहादुरगढ़, जनपद हापुड़ के रूप में हुई है.

डिप्टी SP कृष्णकांत त्रिपाठी के मुताबिक, DCM को स्कॉर्ट कर रही कार को भी बरामद किया गया है. कार में तीन लोग मिले, जबकि DCM चालक समेत कुल चार व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया. सभी से पूछताछ के साथ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

फिलहाल, पुलिस ने 30 हजार कोडीन सिरप की बोतलें, DCM और स्कॉर्ट कार को कब्जे में ले लिया है. बरामद खेप की कीमत 60 लाख 45 हजार रुपये बताई गई है. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इस अवैध कारोबार के पीछे कौन-कौन लोग हैं और इतनी बड़ी मात्रा में सिरप की सप्लाई का नेटवर्क कितना बड़ा है.

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