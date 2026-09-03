शख्स ने खोली खुजली करने की दुकान... 14 लाख महीने की कमाई! अब एक और ब्रांच शुरू की

आमतौर पर खुजली होने पर लोग खुद ही हाथ से खुजली कर लेते हैं या घर में किसी से पीठ खुजाने को कह देते हैं. लेकिन चीन में एक शख्स ने इसी रोजमर्रा की जरूरत को बिजनेस बना दिया. उसने बाकायदा 'खुजली करने की दुकान' खोल दी.

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यहां कर्मचारी खास तरह के नुकीले नेल्स पहनकर ग्राहकों की पीठ और शरीर पर धीरे-धीरे खुजली करते हैं. हैरानी की बात ये है कि इस अनोखे बिजनेस से उसकी दो दुकानों की महीने की कमाई करीब 1 लाख युआन यानी लगभग 14-15 लाख रुपये बताई जा रही है.

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, चीन के दक्षिणी हिस्से में रहने वाले 32 साल के झांग शियाओचियाओ ने ऐसा बिजनेस शुरू किया है, जिसके बारे में शायद ही किसी ने कभी सोचा होगा. उन्होंने खुजली करने की सर्विस देने वाली दुकान खोल दी.

झांग ने अपनी पहली दुकान मई की शुरुआत में शेनझेन के बाओआन जिले में खोली थी. इसके करीब एक महीने बाद उन्होंने शहर के फुतियान जिले में दूसरी ब्रांच भी शुरू कर दी.

बेड पर लेटते हैं ग्राहक, कर्मचारी करते हैं खुजली

दुकान का सेटअप कुछ-कुछ मसाज सेंटर जैसा है. ग्राहक बेड पर पेट के बल लेट जाते हैं और कर्मचारी खास डिजाइन के नुकीले नेल्स पहनकर उनके शरीर को धीरे-धीरे खुजाते हैं. एक घंटे की इस सर्विस के लिए ग्राहक से 300 युआन यानी करीब 3,500 रुपये लिए जाते हैं.

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इस सर्विस का मकसद सिर्फ खुजली मिटाना नहीं है. झांग का दावा है कि इससे लोगों को तनाव कम करने और बेहतर नींद लेने में मदद मिलती है. कभी-कभी ग्राहक शरीर के किसी खास हिस्से में खुजली करवाना चाहते हैं. कर्मचारी उसी जगह पर धीरे-धीरे खुजली करते हैं. कई बार इस दौरान ग्राहक हंस भी पड़ते हैं.

मसाज से ज्यादा आरामदायक लगती है सर्विस

झांग के मुताबिक, चीन के बड़े शहरों में लोगों की जिंदगी काफी तनाव भरी है. इसी वजह से उन्हें लगता है कि उनकी सर्विस की मांग है. वह बताते हैं कि उनके यहां पुरुष और महिलाएं दोनों ग्राहक आते हैं. हालांकि, करीब 70 फीसदी ग्राहक पुरुष हैं.

कुछ ग्राहकों ने तो झांग से यह भी कहा कि उन्हें खुजली करवाने वाली यह सर्विस मसाज से भी ज्यादा आराम देने वाली लगती है. इसी वजह से कई ग्राहक दोबारा भी उनकी दुकान पर पहुंच रहे हैं. झांग के लिए यह बिजनेस इसलिए भी खास है क्योंकि चीन में इससे पहले इस तरह की सर्विस का कोई स्थापित मॉडल नहीं था.

उन्हें खुद ही यह समझना पड़ा कि किस तरह से खुजली की जाए, कितना दबाव रखा जाए और कौन सी तकनीक ग्राहक को ज्यादा आराम दे सकती है.

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महीने में 1 लाख युआन की कमाई

अब इस अनोखे आइडिया ने झांग को अच्छी कमाई देना शुरू कर दिया है. उनकी दोनों दुकानों से हर महीने कुल करीब 1 लाख युआन यानी लगभग 14-15 लाख रुपये की ग्रॉस कमाई हो रही है. झांग का कहना है कि दोनों आउटलेट अपना खर्च निकालने की स्थिति में पहुंच चुके हैं और अब मुनाफा भी कमाने लगे हैं. यानी जिस काम को सुनकर लोग पहले मजाक समझ सकते हैं, वह उनके लिए बाकायदा एक कमाई वाला बिजनेस बन चुका है.

आइडिया कहां से आया?

झांग कोई पहली बार बिजनेस नहीं कर रहे थे. वह चीन के हुबेई प्रांत से हैं. कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने एक ही साल में सात अलग-अलग नौकरियां आजमाईं. 30 साल की उम्र से पहले ही उन्होंने क्रॉस-बॉर्डर ई-कॉमर्स के क्षेत्र में दो कंपनियां शुरू कीं. हालांकि, दोनों कंपनियां उम्मीद के मुताबिक सफल नहीं हो सकीं.

इसके बाद वह सोशल मीडिया से जुड़े कंटेंट यानी 'वी-मीडिया' के काम में भी गए. लेकिन वहां भी उन्हें खास सफलता नहीं मिली. फिर पिछले साल सोशल मीडिया पर शॉर्ट वीडियो देखते हुए उनकी नजर एक वीडियो पर पड़ी. वीडियो में एक महिला अपने पति की पीठ पर खुजली कर रही थी.

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झांग ने देखा कि वीडियो के कमेंट्स में कई लोग लिख रहे थे कि अगर कोई उनके लिए ऐसा करे तो वे इसके पैसे देने को तैयार हैं. यहीं से उनके दिमाग में एक नया आइडिया आया. इस वीडियो ने झांग को अपने बचपन की एक याद भी दिला दी.

उन्हें याद आया कि उनके पिता अक्सर उनकी पीठ खुजाया करते थे. इससे उन्हें काफी आराम मिलता था और कई बार वह आराम से सो जाते थे. बस, इसी पुराने एहसास को उन्होंने बिजनेस के आइडिया में बदल दिया.

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उन्होंने सोचा कि अगर किसी को अपनी पीठ खुजाने के लिए हमेशा परिवार के किसी सदस्य की जरूरत नहीं पड़े और इसके लिए प्रोफेशनल सर्विस मिल जाए, तो शायद लोग इसके लिए पैसे भी देंगे. और इसी सोच के साथ खुल गई खुजली करने वाली दुकान.

अब देशभर में खोलना चाहते हैं 100 दुकानें

झांग अब सिर्फ दो दुकानों तक सीमित नहीं रहना चाहते. उनका लक्ष्य देशभर में 100 आउटलेट खोलना है. लेकिन उनका सपना सिर्फ पैसा कमाना नहीं है. वह चाहते हैं कि खुजली करना भी एक ऐसी सर्विस और पेशा बने, जिसे लोग बाकायदा एक नौकरी या प्रोफेशन के तौर पर पहचानें.

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इसीलिए अब उन्हें अक्सर एक सवाल सुनने को मिलता है- क्या खुजली करना भी सच में कोई नौकरी हो सकती है? झांग का जवाब उनके बिजनेस की सफलता में छिपा है.

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फिलहाल झांग की दो दुकानें चल रही हैं. ग्राहक दोबारा लौट रहे हैं और बिजनेस खर्च निकालने के बाद मुनाफे की तरफ बढ़ चुका है. अब देखना यह है कि झांग का यह अजीब लगने वाला आइडिया चीन के दूसरे शहरों तक कितना पहुंचता है और क्या वाकई एक दिन 'खुजली करना' एक पहचान वाला प्रोफेशन बन पाता है.

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