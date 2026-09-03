scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

पाकिस्तान का संकट, अनाया की लड़ाई और पंत का पागलपन: क्रिकेट में क्या चल रहा है?

पाकिस्तान क्रिकेट में बोर्ड, सियासत और खिलाड़ियों के प्रदर्शन को लेकर उठ रहे सवालों से लेकर अनाया बांगड़ की पहचान और खेल पात्रता की बहस तक, क्रिकेट इन दिनों कई बड़े मुद्दों से जूझ रहा है. वहीं ऋषभ पंत के आक्रामक अंदाज़ और रविचंद्रन अश्विन की टिप्पणियों ने प्रतिभा और अनुशासन की बहस को फिर हवा दे दी है.

Advertisement
X
PCB से अनाया तक, पंत से अश्विन तक: क्रिकेट में मचा ये कैसा बवाल? (Photo: ITG)
PCB से अनाया तक, पंत से अश्विन तक: क्रिकेट में मचा ये कैसा बवाल? (Photo: ITG)

क्रिकेट में इन दिनों गेंद से ज्यादा सवाल उछल रहे हैं. पाकिस्तान में सवाल बोर्ड और सियासत से हैं, अनाया बांगड़ के मामले में पहचान और पात्रता से, और ऋषभ पंत के मामले में उनके अपने ही अंदाज़ से. तीनों कहानियां अलग हैं, लेकिन तीनों के केंद्र में क्रिकेट से कहीं बड़े सवाल हैं—खेल को चलाए कौन, उसमें जगह किसकी हो और असाधारण प्रतिभा को आखिर कितनी आज़ादी दी जाए?

क्रिकेट पर इंटरव्यू भारी? 

पाकिस्तान क्रिकेट में यह कहानी अब सिर्फ हार-जीत तक सीमित नहीं रह गई है. वहां क्रिकेट बोर्ड के फैसले, राजनीतिक टकराव और टीम के प्रदर्शन की उलझी हुई कहानी लगातार सामने आ रही है. इमरान खान के बेटों का स्काई स्पोर्ट्स पर इंटरव्यू इसी विवाद की एक कड़ी बना. लेकिन पाकिस्तान ने आव देखा न ताव अपनी क्रिकेट टीम की इज्जत ही दांव पर लगा दी. वो तो आख़िरी समय में पीसीबी अधिकारियों के दिमाग में किसी ने समझदारी की चिंगारी जलाई और लॉर्ड्स टेस्ट खेलने से टीम को नहीं रोका गया.

सम्बंधित ख़बरें

anaya Bangar monokini look
मोनोकनी में अनाया बांगड़, थाइलैंड पहुंचते ही लगाई हुस्न की आग, VIDEO
Anaya bangar bold look
लड़के से लड़की बनीं अनाया बांगड़, पूल किनारे दिखाई बोल्डनेस, मोनोकनी में फ्लॉन्ट किया फिगर
Anaya Bangar
अनाया बांगड़ की BCCI से भावुक अपील, बताया अपना सबसे बड़ा ड्रीम
Marizanne Kapp
अनाया बांगड़ का अफ्रीकी ऑलराउंडर पर पलटवार, जानें क्या कहा
Anaya Bangar
अनाया बांगड़ को क्रिकेट की इजाजत पर भड़कीं दक्षिण अफ्रीकी स्टार

यह भी पढ़ें: पाकिस्तान क्रिकेट में 3 साल से 'महासर्कस...', न कप्तान बचा, न कोच और अब 7 खिलाड़ी भी 'ह‍िटव‍िकेट'

ऐ साहब ये ठीक नहीं!

वैसे देखा जाए तो एक स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टर का राजनीति से प्रभावित इंटरव्यू चलाने पर पाकिस्तान की आपत्ति एकदम से गलत भी नहीं थी. खेल के मंच पर राजनीति का ये ट्रेंड गलत शुरू हो गया और एक बार शुरू हो गया तो कहां जाकर रुकेगा इसका कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता. मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और ब्रॉडकास्टर के बीच पैदा हुई तनातनी ने इसी सवाल को और बड़ा कर दिया है—क्या पीसीबी की प्रायोरिटी लिस्ट में क्रिकेट सबसे ऊपर है भी है क्या?

Advertisement

इमाम ने किया भरोसे पर चोट?

मैदान पर खराब प्रदर्शन हो तो ऐसे सवाल और तीखे हो जाते हैं. इमाम-उल-हक की कथित 'फेक इंजरी' का मामला भी इसी माहौल में चर्चा में आया. चोट वास्तविक थी या नहीं, यह अपनी जगह अलग सवाल है, लेकिन ऐसे विवाद यह जरूर बताते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट में खिलाड़ियों से लेकर बोर्ड के फैसलों तक, भरोसे का संकट कितना गहरा हो चुका है.

अनाया बांगड़ और खेल के नियम

फिर कहानी पाकिस्तान से निकलकर एक बिल्कुल अलग बहस में पहुंचती है—अनाया बांगड़ का क्या है? यहां मुकाबला किसी टीम से नहीं, बल्कि खेल की बदलती परिभाषाओं और उसके नियमों से है. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की ओर से एलीट महिला क्रिकेट की दिशा में अनाया को मिली राह ने आइडेंटिटी, इन्क्लूसिवनेस और एलिजिबिलिटी को लेकर एक बार फिर बहस छेड़ दी है.

यह भी पढ़ें: भारत-वेस्टइंडीज T20 के लिए टिकटों का ऐलान, जानिए सबसे सस्ता और महंगा टिकट

अनाया के लिए यह सिर्फ क्रिकेट खेलने का सवाल नहीं है. अपनी पहचान और खेल के प्रति अपने जुनून के लिए उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी है. लेकिन दूसरी तरफ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में लागू पात्रता नियम और जैविक मानदंड इस बहस को कहीं अधिक जटिल बना देते हैं. आने वाले समय में आईसीसी और दूसरे क्रिकेट बोर्डों के सामने यह सवाल और बड़ा होने वाला है कि बदलती दुनिया और खेल की प्रतिस्पर्धात्मक निष्पक्षता के बीच संतुलन आखिर कैसे बनाया जाए.

Advertisement

पंत की अराजकता और अश्विन की चिंता  

और फिर आते हैं ऋषभ पंत. उनके मामले में बहस किसी बोर्ड, नियम या पात्रता की नहीं, बल्कि उस प्रतिभा की है जो कभी-कभी खुद अपनी सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है. पंत के पास ऐसा खेल है जो टेस्ट मैच का रुख कुछ ही मिनटों में बदल सकता है. लेकिन वही आक्रामकता कई बार उन्हें उस बड़े स्कोर से दूर कर देती है, जिसकी क्षमता उनमें साफ दिखाई देती है.

यह भी पढ़ें: नाराज रोहित शर्मा संन्यास के लिए हो गए थे तैयार... फिर लॉर्ड्स ODI ने बदल दिया पूरा खेल!

रविचंद्रन अश्विन की हालिया टिप्पणियों ने इसी बहस को फिर हवा दे दी. पंत को लेकर अश्विन की बातों को सिर्फ आलोचना मानना शायद पूरी तस्वीर नहीं है. इसमें उस खिलाड़ी से बड़ी उम्मीद भी छिपी है, जिसे वह भारतीय टेस्ट क्रिकेट के सबसे खास विकेटकीपर-बल्लेबाजों में देखते हैं.

सवाल यह है कि क्या पंत की अराजकता ही उनकी असली खूबी है, या उस अराजकता के पीछे कोई तरीका भी होना चाहिए? यानी 'मेथड टू द मैडनेस'. आखिर एक असाधारण प्रतिभा को महान बनने के लिए सिर्फ आज़ादी चाहिए या थोड़ी जवाबदेही भी?

तीन कहानियां, तीन सवाल

इन तीनों कहानियों को साथ रखकर देखें तो क्रिकेट की मौजूदा तस्वीर कुछ ज्यादा दिलचस्प नजर आती है. पाकिस्तान में सवाल है कि क्रिकेट पर सियासत और संस्थागत अव्यवस्था का कितना असर पड़ रहा है. अनाया बांगड़ के मामले में सवाल है कि खेल अपने नियमों को बदलती सामाजिक वास्तविकताओं के साथ कैसे संतुलित करेगा. और पंत के मामले में सवाल है कि प्रतिभा और अनुशासन की सीमा आखिर कहां से शुरू होती है.

Advertisement

इन्हीं सवालों को लेकर 'बल्लाबोल' के नए एपिसोड में निखिल नाज़ और कुमार केशव ने विस्तार से बातचीत की है. पाकिस्तान क्रिकेट के संकट से लेकर अनाया बांगड़ के संघर्ष और पंत-अश्विन की बहस तक, चर्चा सिर्फ घटनाओं तक नहीं रुकती, बल्कि उनके पीछे छिपे बड़े सवालों तक जाती है. और कुछ सवाल ऐसे भी हैं जिनके जवाब यहां पढ़ने से बेहतर है कि आप उन्हें निखिल नाज़ और कुमार केशव की बातचीत में सुनें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    पाकिस्तानी टीम पर हुआ सवाल, तो भारत को बीच में घसीट लाए मोहसिन नकवी! |
    VIDEO: जालंधऱ की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, कर्मचारियों में मची चीख-पुकार |
    न स्वागत में होर्डिंग, न रोड शो... लखनऊ में तावड़े के पहले दौरे का सामने आया प्लान |
    आकाश आनंद को मायावती ने बताया अपरिपक्व, UP में नहीं दी कोई जिम्मेदारी |
    7.8% vs 2.6% में कौन सा सही? GDP पर सुभाष गर्ग और गौरव वल्लभ का हुआ आमना-सामना |
    टायर पंचर किया, फिर कार से 10 लाख से भरा बैग ले उड़ा नाबालिग... CCTV में कैद हुई वारदात |
    दुश्मनों पर तबाही मचाने को तैयार मेड इन इंडिया ग्लाइड बम खगांतक, 140 KM कर मारक क्षमता |
    भैंस के जन्मदिन पर गांव में जश्न, केक काटकर मनाया बर्थडे |
    खौफनाक: 9 साल के बच्चे की चाकू मारकर हत्या, बैडमिंटन खेलते वक्त शटलकॉक को लेकर हुआ था विवाद |
    क्या स्वाइन फ्लू का आयुर्वेद में कोई इलाज है, घरेलू नुस्खों से कितनी राहत मिलती है?
    Advertisement