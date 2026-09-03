scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

न स्वागत में होर्डिंग, न रोड शो... लखनऊ में तावड़े के पहले दौरे का सामने आया प्लान

यूपी भाजपा प्रभारी विनोद तावड़े ने अपने पहले लखनऊ दौरे में स्वागत समारोह, होर्डिंग और रोड शो पर पूरी तरह दूरी बनाकर सादगी की मिसाल पेश की. उन्होंने आडंबर से दूर रहते हुए पार्टी मुख्यालय में वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक कर सीधे 2027 के चुनावी रोडमैप पर मंथन करने का प्लान बनाया है.

Advertisement
X
यूपी प्रभारी बनने के बाद विनोद तावड़े का पहला यूपी दौरा (Photo-ITG)
यूपी प्रभारी बनने के बाद विनोद तावड़े का पहला यूपी दौरा (Photo-ITG)

उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश प्रभारी बनने के बाद राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े पांच सितंबर को पहली बार लखनऊ के दौरे पर आ रहे. लखनऊ दौरा भव्यता और तामझाम से दूरी बनाकर तावड़े पूरी तरह सादगी के साथ करने का प्लान बनाया है. सूत्रों की माने तो तावड़े ने बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को स्वागत के लिए लगाई जाने वाली होर्डिंग और रोड शो लिए मना किया है. 

उत्तर प्रदेश बीजेपी के नए चुनाव प्रभारी विनोद पदभार संभालने के बाद राज्य के अपने पहले आधिकारिक प्रवास के दौरान तावड़े ने साफ संदेश दिया कि उनका पूरा ध्यान शक्ति प्रदर्शन के बजाय जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने पर होगा.

विनोद तावड़े 2027 के विधानसभा चुनवा को धार देने और व्यूहरचने के लिए पांच सितंबर को लखनऊ पहुंच रहे हैं. तावड़े को चुनावी प्रबंधन और संगठन का कुशल खिलाड़ी कहा जाता है. 2024 लोक सभा चुनाव में यूपी के पार्टी को बड़ा झटका लगने के बाद भाजपा ने रणनीति को बदला. ऐसे में सभी की निगाहें विनोद तावड़े के दौरे पर है. 

विनोद तावड़े का पहला दौरा होगा सादगी भरा

चुनावी माहौल के बीच जब किसी प्रभारी का दौरा होता है तो नेता स्वागत के लिए पूरी ताकत झोंक दे देते हैं और शक्ति प्रदर्शन दिखाने की होड़ होती है. सूत्रों की माने तो यूपी बीजेपी प्रधारी विनोद तावड़े ने पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं को उनके स्वागत में शहर भर में पोस्टर-होर्डिंग लगाने या एयरपोर्ट से लेकर प्रदेश मुख्यालय तक भव्य रोड शो आयोजित करने से मना कर दिया है.

Advertisement

विनोद तावड़े ने लखनऊ में पब्लिक को किसी भी तरह का कोई प्रोब्लम ना हो. इसलिए प्रचार प्रसार तड़क भड़क से दूर रहने के निर्देश दिए है. 

विनोद तावड़े एयरपोर्ट पहुंचने पर औपचारिक स्वागत के बाद वे सीधे पार्टी मुख्यालय पहुंचेंगे, जहां उन्होंने किसी भी तरह की फिजूलखर्ची या आडंबर से दूर रहकर वरिष्ठ पदाधिकारियों, अवध क्षेत्र के नेताओं और जिला प्रभारियों के साथ बैक-टू-बैक बैठकें कर चुनावी रणनीति मनाने का काम करेंगे. 

लखनऊ में सीधा संवाद और बैठक का प्लान
 
विनोद तावड़े लखनऊ में बैक-टू-बैक बैठकें करेंगे. सूत्रों की माने तो तावड़े ने कार्यकर्ताओं को स्पष्ट निर्देश दिए कि वह पोस्टरों में समय गंवाने के बजाय बूथ स्तर पर जाकर जनता से जुड़ें, उनका मुख्य जोर 'बूथ जीतो, चुनाव जीतो' के मंत्र पर रहा. तावड़े के इस रुख ने यूपी भाजपा के कार्यकर्ताओं को साफ संकेत दे दिया है कि आगामी 2027 विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी में काम करने वाले नेताओं को तवज्जो मिलेगी, न कि होर्डिंग-बैनर लगाने वालों को.

 तावड़े ने कार्यकर्ताओं को स्पष्ट निर्देश दिए कि वह पोस्टरों में समय गंवाने के बजाय मिशन-2027 में जुड़ने और बीजेपी को जिताने के लिए होगा. उनका मुख्य जोर 'बूथ जीतो, चुनाव जीतो' के मंत्र पर रहने वाला है. 

मिशन-2027 को फतह करने का बनाएंगे प्लान

Advertisement

यूपी में चुनावी व्यूहरचना बनाने में जुटी बीजेपी को नए प्रयोगों को धार देने के लिए विनोद तावड़े पहुंच रहे हैं. लखनऊ में यूपी के चुनावी और सांगठनिक समीकरणों को मथेंगे. वह दो पालियों में बैठक करने के साथ ही मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, संघ के पदाधिकारियों और अन्य दिग्गजों में मिलकर कार्यकर्ताओं के लिए होमवर्क बनाएंगे.

तावड़े को चुनावी प्रबंधन और संगठन का कुशल खिलाड़ी कहा जाता है. 2024 लोक सभा चुनाव में यूपी के पार्टी को बड़ा झटका लगने के बाद भाजपा ने रणनीति को बदला. विनोद तावड़े को यूपी के दौरे पर भेजना शुरू किया. पिछले एक वर्ष से यूपी के चुनावी मनोविज्ञान को समझने के लिए लखनऊ और वाराणसी समेत प्रदेश के कई हिस्सों का दौरा किया. अब पार्टी ने प्रदेश प्रभारी बनाकर साफ कर दिया कि उनके अनुभव और कौशल का चुनावी फायदा 2027 विधान सभा चुनाव में लिया जाएगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    आकाश आनंद को मायावती ने बताया अपरिपक्व, UP में नहीं दी कोई जिम्मेदारी |
    7.8% vs 2.6% में कौन सा सही? GDP पर सुभाष गर्ग और गौरव वल्लभ का हुआ आमना-सामना |
    टायर पंचर किया, फिर कार से 10 लाख से भरा बैग ले उड़ा नाबालिग... CCTV में कैद हुई वारदात |
    दुश्मनों पर तबाही मचाने को तैयार मेड इन इंडिया ग्लाइड बम खगांतक, 140 KM कर मारक क्षमता |
    भैंस के जन्मदिन पर गांव में जश्न, केक काटकर मनाया बर्थडे |
    खौफनाक: 9 साल के बच्चे की चाकू मारकर हत्या, बैडमिंटन खेलते वक्त शटलकॉक को लेकर हुआ था विवाद |
    क्या स्वाइन फ्लू का आयुर्वेद में कोई इलाज है, घरेलू नुस्खों से कितनी राहत मिलती है? |
    भारत की ये 5 चीजें बिल्कुल मिस नहीं करती’, कनाडा में रह रही महिला का वीडियो वायरल |
    'राष्ट्र सेवा के बाद अब रामभक्तों की सेवा' अयोध्या पहुंचे राम मंदिर ट्रस्ट के पहले CEO जितेंद्र मिश्रा का बयान |
    नेपाल का हरा मकान ही नहीं, सैलाब की तबाही के बीच खड़े रहे कई 'चमत्कारी' घर, 15 फीट मलबे में भी नहीं ढहे
    Advertisement