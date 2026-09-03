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खौफनाक: 9 साल के बच्चे की चाकू मारकर हत्या, बैडमिंटन खेलते वक्त शटलकॉक को लेकर हुआ था विवाद

ऊधम सिंह नगर के जसपुर में बैडमिंटन खेलते समय शटलकॉक को लेकर बच्चों के बीच अचानक विवाद हो गया. आरोप है कि इसी दौरान 11 साल के बच्चे ने 9 साल के बच्चे पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई. पढ़ें ये खौफनाक कहानी.

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पुलिस ने आरोपी बच्चे को हिरासत में ले लिया है (फोटो-ITG)
पुलिस ने आरोपी बच्चे को हिरासत में ले लिया है (फोटो-ITG)

उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जिले से एक ऐसी घटना सामने आई है, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है, जहां बैडमिंटन खेल रहे बच्चों के बीच मामूली बात को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते खूनी खेल में बदल गया. शटलकॉक गंदे पानी की नाली में गिरने के बाद बच्चों के बीच कहासुनी हुई. आरोप है कि इसी दौरान एक 11 साल के बच्चे ने 9 साल के बच्चे पर चाकू से हमला कर दिया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई.

यह सनसनीखेज मामला जसपुर के छिपियान मोहल्ले का बताया जा रहा है. जानकारी के मुताबिक बच्चे आपस में बैडमिंटन खेल रहे थे. इसी दौरान शटलकॉक पास की गंदे पानी की नाली में जा गिरी. एक बच्चे ने नाली से शटलकॉक उठाई और स्कूटी पर बैठे दूसरे बच्चे की तरफ मार दी. इसके बाद दूसरे बच्चे ने भी शटलकॉक वापस मार दी और देखते ही देखते दोनों के बीच विवाद बढ़ गया.

बताया जा रहा है कि विवाद इतना बढ़ा कि बच्चों के बीच मारपीट की नौबत आ गई. एक बच्चे ने बैडमिंटन रैकेट से दूसरे बच्चे पर वार कर दिया. इसके बाद स्कूटी पर बैठे बच्चे ने कथित तौर पर अपनी जेब से चाकू निकाल लिया. आरोप है कि उसने सामने मौजूद बच्चे के सीने या पेट के हिस्से में चाकू से वार कर दिया. चाकू लगते ही बच्चा गंभीर रूप से घायल होकर खून से लथपथ हो गया.

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चाकू से हमला होने के बाद घायल बच्चा किसी तरह वहां से निकलकर गली के सामने मौजूद एक मेडिकल स्टोर पर पहुंचा. वह वहां पट्टी कराने के लिए गया था, लेकिन उसकी हालत लगातार बिगड़ती गई. मेडिकल स्टोर पर पहुंचते ही वह अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा. घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोगों और परिजनों में अफरा-तफरी मच गई. देखें CCTV वीडियो-

 

परिजन आनन-फानन में बच्चे को लेकर अस्पताल पहुंचे. वहां डॉक्टरों ने बच्चे को बचाने की कोशिश की, लेकिन जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया गया. मासूम की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया. जिस उम्र में बच्चे पढ़ाई, खेल और दोस्तों के साथ समय बिताते हैं, उसी उम्र में हुई इस हिंसक घटना ने लोगों को झकझोर दिया है.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी. पुलिस ने बच्चे के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मामले में मुकदमा दर्ज किए जाने की जानकारी सामने आई है और आरोपी नाबालिग को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है. पुलिस अब विवाद की पूरी वजह और हमले की परिस्थितियों की जांच कर रही है.

इस पूरी घटना का एक अहम पहलू यह भी है कि बच्चों के बीच हुआ विवाद पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया. पुलिस इसी CCTV फुटेज को जांच का अहम आधार मान रही है. फुटेज के जरिए यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि शटलकॉक को लेकर शुरू हुआ विवाद किस तरह बढ़ा और चाकू से हमला किस परिस्थिति में हुआ.

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यह घटना सिर्फ एक परिवार के लिए बड़ा सदमा नहीं है, बल्कि बच्चों में बढ़ती हिंसा को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े करती है. खेलने-कूदने की उम्र में मामूली विवाद का इस हद तक पहुंच जाना चिंता की बात है. बच्चों के आसपास का माहौल, उनके व्यवहार और हिंसा के प्रति बढ़ती स्वीकार्यता पर परिवार और समाज दोनों को गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और CCTV समेत दूसरे सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

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