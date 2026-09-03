भारत-वेस्टइंडीज T20 के लिए टिकटों का ऐलान, जानिए सबसे सस्ता और महंगा टिकट

भारत और वेस्टइंडीज के बीच होने वाले T20 इंटरनेशनल मुकाबले के लिए इंदौर में टिकटों की कीमत सामने आ गई है. दोनों टीमों के बीच पांच मैचों की T20 सीरीज का तीसरा मुकाबला 11 अक्टूबर को होल्कर स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैच को देखने के लिए दर्शकों को टिकट के लिए कम से कम ₹1,000 और अधिकतम ₹12,500 खर्च करने होंगे.
मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (MPCA) ने बुधवार को मुकाबले के टिकट रेट का ऐलान किया. इसके साथ ही टिकटों की बिक्री को लेकर भी तस्वीर साफ हो गई है. मैच के टिकट सिर्फ ऑनलाइन बेचे जाएंगे.
सबसे सस्ता टिकट ₹1,000 का, महंगा ₹12,500
इंदौर में होने वाले इस मुकाबले के लिए सबसे सस्ता टिकट गैलरी का रखा गया है. इसकी कीमत ₹1,000 होगी. वहीं मैच देखने के लिए सबसे महंगा टिकट पवेलियन का होगा, जिसके लिए दर्शकों को ₹12,500 खर्च करने होंगे. यानी दर्शकों के पास अपनी पसंद और बजट के हिसाब से टिकट कैटेगरी चुनने का ऑप्शन रहेगा. MPCA ने अलग-अलग कैटगरी के टिकटों की कीमत तय कर दी है.
एक व्यक्ति खरीद सकेगा 4 टिकट
टिकट खरीदने वालों के लिए भी सीमा तय की गई है. MPCA के एक अधिकारी के मुताबिक एक व्यक्ति अधिकतम चार टिकट खरीद सकेगा. खास बात यह है कि ये चारों टिकट एक ही कैटगरी के होना जरूरी नहीं है. यानी कोई व्यक्ति अपनी जरूरत के मुताबिक अलग-अलग कैटगरी के टिकट भी खरीद सकता है.
ऑनलाइन होगी टिकटों की बिक्री
इंदौर के होल्कर स्टेडियम में होने वाले इस बड़े मुकाबले के टिकटों की बिक्री पूरी तरह ऑनलाइन होगी. इसके लिए 'डिस्ट्रिक्ट बाय जोमेटो' को ऑफिशियल ऑनलाइन टिकेटिंग एजेंसी बनाया गया है. हालांकि, अभी टिकटों की बिक्री शुरू होने की तारीख का ऐलान नहीं किया गया है.
11 अक्टूबर को होगा सीरीज का तीसरा मैच
भारत और वेस्टइंडीज के बीच यह मुकाबला पांच मैचों की T20 सीरीज का तीसरा मैच होगा. दोनों टीमों की सीरीज का यह मुकाबला 11 अक्टूबर को इंदौर के होल्कर स्टेडियम में खेला जाएगा.
होल्कर स्टेडियम के लिए भी यह मुकाबला खास होगा. इंदौर का यह मैदान अब तक चार T20 इंटरनेशनल मैचों की मेजबानी कर चुका है. भारत-वेस्टइंडीज का 11 अक्टूबर वाला मुकाबला इस मैदान पर होने वाला पांचवां T20 इंटरनेशनल मैच होगा.
अब टिकटों के रेट सामने आने के बाद इंदौर में होने वाले इस मुकाबले की ऑनलाइन बुकिंग शुरू होने की तारीख का इंतजार है. टिकट बिक्री शुरू होते ही दर्शक अपनी पसंद की कैटगरी के टिकट ऑनलाइन खरीद सकेंगे.
भारत-वेस्टइंडीज टी20 सीरीज का शेड्यूल