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टायर पंचर किया, फिर कार से 10 लाख से भरा बैग ले उड़ा नाबालिग... CCTV में कैद हुई वारदात

जालंधर शहर के कंपनी बाग चौक के पास एक व्यापारी की गाड़ी से 10 लाख रुपये से भरा बैग चोरी हो गया. चोरों ने पहले चलती गाड़ी के टायर में 3 जगह सूए मारे. जब गाड़ी पंचर हो गई और व्यापारी रुका तो चोर गाड़ी से बैग लेकर फरार हो गए. इस पूरी वारदात का सीसीटीवी भी सामने आया है, जिसमें एक नाबालिग गाड़ी से बैग निकालकर ले जाता दिख रहा है.

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सूए मारकर पंचर कर दिया था टायर. (Photo: Screengrab)
सूए मारकर पंचर कर दिया था टायर. (Photo: Screengrab)

पंजाब के जालंधर में बुधवार देर रात एक व्यापारी की गाड़ी से चोर कैश से भरा बैग निकालकर फरार हो गए. इस घटना का सीसीटीवी भी सामने आया है, जिसमें एक नाबालिग बैग ले जाता दिख रहा है. दरअसल, व्यापारी की कार का टायर सुए मारकर पंचर कर दिया गया था. जब व्यापारी पंचर बनवाने के लिए रुका, उसी बीच कार से बैग उड़ा दिया गया. पीड़ित का कहना है कि उसे शक है कि कुछ युवक उसकी रेकी कर रहे थे.

जालंधर के व्यापारी गुनीत पाल सिंह ने बताया कि उनके बड़े भाई सरन पाल सिंह की अड्डा होशियारपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है. बुधवार की देर रात वह दुकान बंद कर रोजाना की बिक्री के 10 लाख रुपये कैश लेकर घर जा रहे थे. दुकान से निकलते ही कंपनी बाग चौक पर गाड़ी के टायर का प्रेशर जीरो दिखाने लगा. टायर ट्यूबलेस होने के चलते गाड़ी करीब 2 किलोमीटर तक चलती रही, फिर हवा कम होने पर वह पंचर के लिए पेट्रोल पंप के पास पहुंचे.

jalandhar 10 lakh cash stolen thieves puncture moving car tyre cctv

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पंचर वाले ने टायर चेक किया तो पता चला कि किसी ने जानबूझकर टायर में 3 जगह सूए मारे हैं. जब सरन पाल सिंह 2-3 मिनट के लिए गाड़ी से बाहर आकर टायर देखने लगे, उतनी ही देर में गाड़ी में रखा 10 लाख रुपये वाला बैग गायब हो गया. यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसमें एक नाबालिग बैग उठाता हुआ नजर आ रहा है.

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यह भी पढ़ें: नकली पुलिसकर्मी और रुपयों से भरा बैग… लूट की फिल्मी साजिश में महिला ASI भी शामिल, ऐसे बेनकाब हुई पूरी कहानी

पीड़ित के भाई गुनीत पाल सिंह ने कहा कि यह पूरी घटना प्री-प्लांड लग रही है. शक है कि दुकान बंद करने से ठीक पहले से ही आरोपी रेकी कर रहे थे. टायर में सूए मारने के बाद आरोपी पहले से ही पंचर की दुकान के बाहर इंतजार कर रहा था. गुनीत पाल ने कानून-व्यवस्था पर चिंता जताते हुए कहा कि अगर भीड़भाड़ वाले इलाके में व्यापारी ही सुरक्षित नहीं है, तो ऐसे में कोई भी सुरक्षित नहीं है. ऐसे हालात बन गए हैं कि अब हर व्यापारी को अपनी सुरक्षा के लिए साथ में सिक्योरिटी गार्ड या हथियार रखना पड़ेगा.

कमिश्नरेट पुलिस की शहरवासियों से अपील

मामले की जांच कर रहे एडीसीपी सिटी-1 जालंधर मुख्तियार राय ने बताया कि पुलिस कमिश्नरेट इस घटना को लेकर पूरी तरह गंभीर है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. पुलिस ने बताया कि डिजिटल सबूतों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है और जल्द आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. केस दर्ज कर लिया गया है. पुलिस ने शहरवासियों से अपील की है कि अपने वाहनों में कीमती सामान या नकदी बिना निगरानी के न छोड़ें और कहीं भी संदिग्ध गतिविधि दिखे तो तुरंत पुलिस को सूचना दें.

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