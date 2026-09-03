नाराज रोहित शर्मा संन्यास के लिए हो गए थे तैयार... फिर लॉर्ड्स ODI ने बदल दिया पूरा खेल!

भारतीय क्रिकेट के लिए गुरुवार (3 अगस्त) का दिन बेहद अहम होने वाला है. मुंबई में होने वाली भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) की बैठक में अगले साल होने वाले वनडे वर्ल्ड कप को लेकर टीम की तस्वीर पर चर्चा होगी. सबसे ज्यादा नजरें रोहित शर्मा के भविष्य पर रहेगी, लेकिन विराट कोहली और रवींद्र जडेजा के रोल को लेकर भी चयनकर्ताओं के सामने कई सवाल होंगे.

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हालांकि तीनों खिलाड़ियों की स्थिति एक जैसी नहीं है. रोहित शर्मा को लेकर लंबे समय से अटकलें चल रही हैं, जबकि विराट कोहली और रवींद्र जडेजा फिलहाल चयनकर्ताओं की प्राथमिक चिंता नहीं हैं. इसके बावजूद वर्ल्ड कप 2027 को ध्यान में रखते हुए उनकी उम्र, फिटनेस, मौजूदा फॉर्म और टीम में संभावित भूमिका पर विचार होना तय माना जा रहा है.

रोहित शर्मा के वनडे भविष्य को लेकर इंग्लैंड दौरे के दौरान काफी चर्चा हुई थी. टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके रोहित के लिए वनडे क्रिकेट ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बचा है. पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक चयन समिति के एक सदस्य ने उन्हें संकेत दिया था कि चयनकर्ता अब टीम को आगे ले जाने की योजना बना रहे हैं. यहां तक कहा गया कि वह लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे वनडे के बाद अपने संन्यास का ऐलान कर सकते हैं.

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रोहित ने बल्ले से दिया था जवाब

रोहित शर्मा ने मैदान पर इसका जवाब दिया और 138 रनों की शानदार पारी खेली. इसके बावजूद उनकी यह पारी 2027 वर्ल्ड कप के लिए जगह पक्की होने की गारंटी नहीं मानी जा रही है. रोहित को लेकर चल रही अटकलों के बीच बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने सार्वजनिक तौर पर कहा था कि रोहित अभी टीम में बने हुए हैं. रिपोर्ट के अनुसार, उनका यह बयान चयनकर्ताओं को पसंद नहीं आया और बोर्ड के शीर्ष अधिकारियों संग अजीत अगरकर की अगुवाई वाली चयन समिति के बीच मतभेद की स्थिति बनी. यही विवाद अब बैठक को और महत्वपूर्ण बना रहा है, क्योंकि इसमें सिर्फ खिलाड़ियों की योजना ही नहीं बल्कि चयन समिति के भविष्य पर भी चर्चा हो सकती है.

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मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर को लेकर भी तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है. वह वर्ल्ड कप 2027 तक अपने कार्यकाल के विस्तार की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन अब बीसीसीआई उनके भविष्य पर दोबारा विचार कर सकता है. रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के प्रमुख वीवीएस लक्ष्मण को उनकी जगह लाने पर भी चर्चा चल रही है. ऐसे में बैठक का एक अहम एजेंडा चयन समिति की कमान से जुड़ा हो सकता है.

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विराट कोहली और रवींद्र जडेजा के मामले में तत्काल कोई बड़ा फैसला होने की संभावना कम है. दोनों अभी भी भारत के लिए उपयोगी विकल्प हैं, लेकिन वर्ल्ड कप 2027 तक टीम की योजना बनाते समय चयनकर्ता यह जरूर देखेंगे कि दोनों की भूमिका क्या होगी. कोहली के मामले में उनकी बल्लेबाजी का अनुभव टीम के लिए सबसे बड़ा प्लस है, जबकि जडेजा की ऑलराउंड क्षमता उन्हें अलग तरह का विकल्प देती है. साथ ही चयनकर्ता यह भी सुनिश्चित करना चाहेंगे कि इनके संभावित उत्तराधिकारी समय रहते तैयार हों.

वर्ल्ड कप 2027 को ध्यान में रखते हुए भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती अनुभव और युवाओं के बीच सही संतुलन बनाने की होगी. अगर सीनियर खिलाड़ियों को टीम में बरकरार रखा जाता है, तो उनके साथ बैकअप खिलाड़ियों को तैयार करना भी जरूरी होगा.

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