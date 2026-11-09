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'दुनिया हिला देंगे...', अक्षर पटेल ने अर्शदीप सिंह को चिढ़ाया, ऋतुराज गायकवाड़ के सामने खुद भी घिरे, VIDEO

मजाक सिर्फ अर्शदीप सिंह तक सीमित नहीं रहा. टीम के खिलाड़ियों ने अक्षर पटेल को भी नहीं छोड़ा. दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर को चेन्नई सुपर किंग्स में जाने की अफवाहों को लेकर चिढ़ाया गया. यहां तक कि उन्हें चेन्नई सुपर किंग्स की पीली जर्सी पहनाने की बात भी हुई.

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हैमिल्टन में बारिश का कहर, टीम इंडिया का आउटडोर प्रैक्टिस सत्र धुला. (Photo: BCCI)
हैमिल्टन में बारिश का कहर, टीम इंडिया का आउटडोर प्रैक्टिस सत्र धुला. (Photo: BCCI)

न्यूजीलैंड के हैमिल्टन में रविवार (9 नवंबर) को बारिश ने भारतीय टीम का अभ्यास सत्र रोक दिया, लेकिन खिलाड़ियों की मस्ती जारी रही. इस दौरान अक्षर पटेल ने साथी गेंदबाज अर्शदीप सिंह को IPL (इंडियन प्रीमियर लीग) 2027 से पहले ट्रेड की अफवाहों को लेकर जमकर चिढ़ाया. अक्षर ने मुंबई इंडियंस (MI) का मशहूर स्लोगन 'दुनिया हिला देंगे' कहकर अर्शदीप की खिंचाई की.

दरअसल, अर्शदीप सिंह को लेकर चर्चा है कि वह पंजाब किंग्स (PBKS) से मुंबई इंडियं में जा सकते हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों फ्रेंचाइजी के बीच हार्दिक पंड्या और अर्शदीप सिंह की अदला-बदली पर बातचीत पूरी हो चुकी है. इस संभावित सौदे पर खिलाड़ियों की सहमति और IPL अधिकारियों की मंजूरी बाकी है.

अर्शदीप सिंह के बाद खिलाड़ियों ने अक्षर पटेल की भी खिंचाई की. दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर को चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) से जोड़ने वाली अटकलों पर मजाक किया गया. खिलाड़ियों ने उन्हें सीएसके की पीली जर्सी पहनाने की बात कही. उस समय चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ भी वहां मौजूद थे.
यह भी पढ़ें: सिराज IN, अर्शदीप को रेस्ट... हैमिल्टन वनडे में शुभमन करेंगे फेरबदल, ऐसी होगी टीम इंडिया की प्लेइंग-11

आगामी आईपीएल सीजन से पहले अब तक तीन बड़ी ट्रेड डील में आठ खिलाड़ी फ्रेंचाइजी बदल चुके हैं. ऋषभ पंत 15 करोड़ रुपये में दिल्ली कैपिटल्स (DC) लौटे, जबकि कुलदीप यादव 13.50 करोड़ रुपये में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) पहुंचे.
यह भी पढ़ें: टीम इंडिया के बिना इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की कमाई पर संकट, एशेज भी नहीं रोक पाएगी 627 करोड़ का घाटा

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चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के बीच चार खिलाड़ियों की अदला-बदली हुई. सीएसके ने लियाम लिविंगस्टोन और जैक एडवर्ड्स को अपने साथ जोड़ा, जबकि खलील अहमद और नाथन एलिस सनराइजर्स हैदराबाद पहुंचे.

इसके अलावा टी. नटराजन दिल्ली कैपिटल्स से सनराइजर्स हैदराबाद लौटे, वहीं जीशान अंसारी दिल्ली की टीम में शामिल हुए. अब हार्दिक पंड्या-अर्शदीप सिंह से जुड़ी अटकलों ने ट्रेड विंडो की हलचल को और बढ़ा दिया है.

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