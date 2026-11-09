जब यहूदियों के खिलाफ 'क्रिस्टालनाक्ट' शुरू हुआ, ऐसे सुलगी थी होलोकॉस्ट की आग

9 नवंबर, 1938 को जर्मनी में एक ऐसी घटना हुई, जिसने बाद के दिनों में जाकर होलोकॉस्ट जैसी विभत्स नरसंहार को अंजाम देने के लिए नाजियों को प्रेरित किया. इसी दिन जर्मन नाजियों ने जर्मनी और ऑस्ट्रिया में यहूदी लोगों के घरों और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ हिंसक अभियान शुरू किया. इसे नाम दिया 'क्रिस्टलनाक्ट . क्रिस्टलनाचट का मतलब होता है कांच की खिड़कियों को तोड़ देना.

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9 नवंबर की रात एक प्लानिंग के तहत हजारों यहूदियों के घर, दुकान व अन्य प्रतिष्ठानों पर एक साथ हमला किया गया. उनके घरों के शीशे तोड़ दिये गए. सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया और हजारों यहूदी परिवारों को देश छोड़ देने के लिए मजबूर किया गया. 9 नवंबर की रात को शुरू हुई ये हिंसा दूसरे दिन तक जारी रही.

इस घटना को क्रिस्टलनाक्ट या टूटे हुए कांच की रात नाम दिया गया. क्योंकि, यहूदियों के घर और दुकानों में कांच की खिड़कियां और दरवाजे होते थे. इन सभी खिड़कियों को तोड़ दिया गया. इस हिंसक वारदात में लगभग 100 से ज्यादा यहूदी मारे गए. 7500 यहूदी व्यवसायों को नुकसान पहुंचा और सैकड़ों सभास्थलों, घरों, स्कूलों और कब्रिस्तानों में तोड़फोड़ की गई.

एक अनुमान के मुताबिक, उस दिन 30000 यहूदी पुरुषों को गिरफ्तार किया गया था. उनमें से कईयों को कई महीनों के लिए आइसोलेटेड शिविरों में भेज दिया गया. जब उन्होंने जर्मनी छोड़ने का वादा किया तो उन्हें रिहा कर दिया गया.

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क्रिस्टलनाक्ट, 1933 में एडॉल्फ हिटलर द्वारा शुरू किए गए उस कैंपेन का एक नाटकीय रूप था, जिसमें वह जर्मनी से यहूदी आबादी को खत्म करने की बात करता था. ऐसे कैंपेन के बाद ही वह चांसलर बना था.

नाजियों ने पेरिस में एक 17 साल के पोलिश यहूदी के हाथों एक छोटे लेवल के जर्मन डिप्लोमैट की हत्या को क्रिस्टलनाक्ट हमले करने के बहाने के तौर पर इस्तेमाल किया था.7 नवंबर, 1938 को, अर्न्स्ट वोम राथ को जर्मन एम्बेसी के बाहर हर्शल ग्रिनज़पैन ने गोली मार दी, जो अपने माता-पिता को हजारों दूसरे पोलिश यहूदियों के साथ जर्मनी से अचानक पोलैंड भेजे जाने का बदला लेना चाहता था.

वोम राथ की मौत के बाद, नाज़ी प्रोपेगैंडा मिनिस्टर जोसेफ गोएबल्स ने जर्मन स्टॉर्म ट्रूपर्स को यहूदी नागरिकों के खिलाफ 'अपने आप होने वाले प्रदर्शनों' के नाम पर हिंसक दंगे करने का आदेश दिया. इसमें लोकल पुलिस और फायर डिपार्टमेंट को दखल न देने के लिए कहा गया. इस तबाही के बीच, कुछ यहूदियों ने, जिनमें उनके पूरे परिवार भी शामिल थे, आत्महत्या कर ली.

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