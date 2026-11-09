'इतना याराना हो गया...', उबल पड़े अदनान सामी, बोले- तमीज सीख लो

मशहूर सिंगर अदनान सामी ने मुंबई एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 पर मिलने वाली 'प्रणाम सर्विस' के कामकाज पर नाराजगी जाहिर की है. उन्होंने सर्विस के कर्मचारियों पर लापरवाही बरतने, अड़ियल और गैर पेशेवर रवैये का आरोप लगाया है. अदनान ने सोशल मीडिया पर अपना अनुभव शेयर करते हुए बताया कि यह दूसरी बार है, जब उन्हें इस सर्विस के साथ खराब अनुभव से गुजरना पड़ा है.

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अदनान सामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि उनकी एअर इंडिया की फ्लाइट पांच घंटे लेट थी. प्रणाम सर्विस के कर्मचारियों को इसकी जानकारी थी, लेकिन उन्हें यह बात एयरपोर्ट के एंट्री सिक्योरिटी चेक से गुजरने के बाद बताई गई. सिंगर ने आरोप लगाया कि उनके साथ तैनात महिला कर्मचारी का व्यवहार बेहद रूखा था. वह लगातार मोबाइल फोन पर व्यस्त थी और जब उन्हें लाउंज से डिपार्चर गेट तक ले जाने का समय आया, तो वह खुद नहीं पहुंची. उसकी जगह पोर्टर को भेज दिया गया.

⁠Shame on Pranaam Services at Mumbai Airport T2! As a long time client I have to share that my last experience…Well…it was NOT good! To begin with, upon arrival no one was actively waiting to receive, even though they had called my staff’s phone to confirm our arrival and not to speak of the fact that I am one of their earliest clients ever since this service began. Our flight was delayed by @airindia five hours (which in itself was appalling!), a fact that Pranaam knew, but they only informed us after we had gone through the entrance security. Had they informed us beforehand, we would have easily avoided coming earlier to the airport & been sitting comfortably at home. Instead, because of their negligence and carelessness, we had to endure this long tiring wait at the airport. Then, the female staff member assigned to us was completely rude! First, she was consistently on her mobile phone. When it was time to escort us from the lounge to the departure gate, she failed to show up. Instead she sent the porter. When asked where she was, the porter had no clue! We were take by buggy and when we arrived at the gate, the porter had to search for her, and he found her sitting in a corner, AGAIN, engrossed in her mobile phone chatting away! Only when she was reprimanded, did she hang up! There was a huge crowd lined up and she had no clue where to take us to fast track us through to the First/Business class section which was actually empty but she had no clue! We had to navigate ourselves through it all! Due to this huge crowd at this gate which was difficult to handle, there was chaos simply because this girl didn't bother to do her homework. When she was reprimanded again, instead of being apologetic, she tried to snap back, for which she was immediately shut down. Extremely bad conduct and disappointingly unprofessional! This is the 2nd time Pranaam has misbehaved. You charge for these services and have a monopolistic attitude which is extremely arrogant, infinitely annoying & egregiously disrespectful! I’m once again extremely disappointed in the staff for this incident! @CSMIA_Official⁠ @AdaniOnline⁠ @gautam_adani⁠ @AAI_Official⁠ @Pib_MoCA — Adnan Sami (@AdnanSamiLive) November 8, 2026

अदनान ने यह भी आरोप लगाया कि संबंधित कर्मचारी को भीड़भाड़ वाले गेट पर यात्रियों को रास्ता दिलाने और फर्स्ट व बिजनेस क्लास सेक्शन से तेजी से आगे ले जाने का तरीका तक नहीं पता था. उनके मुताबिक, उस वक्त यह सेक्शन खाली था, इसके बावजूद कर्मचारी उनकी मदद नहीं कर सकी.

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सिंगर ने कहा कि यह दूसरी बार है, जब प्रणाम सर्विस के साथ उनका अनुभव खराब रहा है. उन्होंने सर्विस के महंगे शुल्क और उसके एकाधिकार वाले रवैये पर भी सवाल उठाए. अदनान के मुताबिक, ग्राहकों से पैसे लेने के बावजूद कर्मचारियों का व्यवहार बेहद लापरवाही भरा और अपमानजनक है.

एयरपोर्ट के चैटबॉट के जवाब पर भी भड़के अदनान

अदनान की नाराजगी सिर्फ सर्विस के कर्मचारियों तक सीमित नहीं रही. मुंबई एयरपोर्ट की ओर से उनकी शिकायत पर मिले चैटबॉट के जवाब को भी उन्होंने गैर-जिम्मेदाराना बताया. उनका कहना था कि गंभीर शिकायत पर बिना संदर्भ समझे रटा-रटाया जवाब देना उनकी परेशानी को और बढ़ाने वाला था.

उन्होंने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि क्या एयरपोर्ट और ग्राहकों का रिलेशन इतना दोस्ताना है कि अब उन्हें नाम लेकर संबोधित किया जाएगा? अदनान ने लिखा कि अगर कंप्यूटर के जरिए जवाब दिया जा सकता है, तो कम से कम यह भी पता लगाया जाना चाहिए कि उनकी फ्लाइट कब थी. अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए उन्होंने लिखा, 'कुछ तहजीब और तमीज सीखिए... हद है!'

बता दें कि अदनान सामी अपनी सुरीली आवाज और अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं. 'तेरा चेहरा', 'कभी तो नजर मिलाओ', 'लिफ्ट करा दे', 'भर दो झोली मेरी', 'ऐ उड़ी उड़ी उड़ी' और 'इश्क तमाशा' जैसे गानों ने उन्हें संगीत की दुनिया में खास पहचान दिलाई है.

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