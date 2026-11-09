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'इतना याराना हो गया...', उबल पड़े अदनान सामी, बोले- तमीज सीख लो

अदनान सामी ने कहा कि यह दूसरी बार है, जब प्रणाम सर्विस के साथ उनका अनुभव खराब रहा है. उन्होंने सर्विस के महंगे शुल्क और उसके एकाधिकार वाले रवैये पर भी सवाल उठाए. अदनान के मुताबिक, ग्राहकों से पैसे लेने के बावजूद कर्मचारियों का व्यवहार बेहद लापरवाही भरा और अपमानजनक है.

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अदनान सामी का रूद्र अवतार. (Photo: ITG)
अदनान सामी का रूद्र अवतार. (Photo: ITG)

मशहूर सिंगर अदनान सामी ने मुंबई एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 पर मिलने वाली 'प्रणाम सर्विस' के कामकाज पर नाराजगी जाहिर की है. उन्होंने सर्विस के कर्मचारियों पर लापरवाही बरतने, अड़ियल और गैर पेशेवर रवैये का आरोप लगाया है. अदनान ने सोशल मीडिया पर अपना अनुभव शेयर करते हुए बताया कि यह दूसरी बार है, जब उन्हें इस सर्विस के साथ खराब अनुभव से गुजरना पड़ा है.

अदनान सामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि उनकी एअर इंडिया की फ्लाइट पांच घंटे लेट थी. प्रणाम सर्विस के कर्मचारियों को इसकी जानकारी थी, लेकिन उन्हें यह बात एयरपोर्ट के एंट्री सिक्योरिटी चेक से गुजरने के बाद बताई गई. सिंगर ने आरोप लगाया कि उनके साथ तैनात महिला कर्मचारी का व्यवहार बेहद रूखा था. वह लगातार मोबाइल फोन पर व्यस्त थी और जब उन्हें लाउंज से डिपार्चर गेट तक ले जाने का समय आया, तो वह खुद नहीं पहुंची. उसकी जगह पोर्टर को भेज दिया गया.

अदनान ने यह भी आरोप लगाया कि संबंधित कर्मचारी को भीड़भाड़ वाले गेट पर यात्रियों को रास्ता दिलाने और फर्स्ट व बिजनेस क्लास सेक्शन से तेजी से आगे ले जाने का तरीका तक नहीं पता था. उनके मुताबिक, उस वक्त यह सेक्शन खाली था, इसके बावजूद कर्मचारी उनकी मदद नहीं कर सकी.

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सिंगर ने कहा कि यह दूसरी बार है, जब प्रणाम सर्विस के साथ उनका अनुभव खराब रहा है. उन्होंने सर्विस के महंगे शुल्क और उसके एकाधिकार वाले रवैये पर भी सवाल उठाए. अदनान के मुताबिक, ग्राहकों से पैसे लेने के बावजूद कर्मचारियों का व्यवहार बेहद लापरवाही भरा और अपमानजनक है.

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एयरपोर्ट के चैटबॉट के जवाब पर भी भड़के अदनान

अदनान की नाराजगी सिर्फ सर्विस के कर्मचारियों तक सीमित नहीं रही. मुंबई एयरपोर्ट की ओर से उनकी शिकायत पर मिले चैटबॉट के जवाब को भी उन्होंने गैर-जिम्मेदाराना बताया. उनका कहना था कि गंभीर शिकायत पर बिना संदर्भ समझे रटा-रटाया जवाब देना उनकी परेशानी को और बढ़ाने वाला था.

उन्होंने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि क्या एयरपोर्ट और ग्राहकों का रिलेशन इतना दोस्ताना है कि अब उन्हें नाम लेकर संबोधित किया जाएगा? अदनान ने लिखा कि अगर कंप्यूटर के जरिए जवाब दिया जा सकता है, तो कम से कम यह भी पता लगाया जाना चाहिए कि उनकी फ्लाइट कब थी. अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए उन्होंने लिखा, 'कुछ तहजीब और तमीज सीखिए... हद है!'

बता दें कि अदनान सामी अपनी सुरीली आवाज और अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं. 'तेरा चेहरा', 'कभी तो नजर मिलाओ', 'लिफ्ट करा दे', 'भर दो झोली मेरी', 'ऐ उड़ी उड़ी उड़ी' और 'इश्क तमाशा' जैसे गानों ने उन्हें संगीत की दुनिया में खास पहचान दिलाई है.

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