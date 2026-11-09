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Aloo Pakoda: दिवाली पर मीठा खाकर हो गए बोर? हरी मिर्च डालकर बनाएं आलू-प्याज के कुरकुरे पकौड़े, खट्टी हरी चटनी संग लगेंगे टेस्टी

अगर आप भी दिवाली पर मीठा खाकर बोर हो चुके हैं तो मुंह का स्वाद बदलने के लिए गरमा-गरम कुरकुरे पकौड़े बनाएं. यहां हम आपको एक दम ढाबा स्टाइल कुरकुरे पकौड़े की रेसिपी बता रहे हैं.

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आलू पकौड़ा (Photo: ITG)
आलू पकौड़ा (Photo: ITG)

दीवाली के पावन पर्व पर घरों में तरह-तरह की मिठाइयां और पकवान बनते हैं, लेकिन लगातार मीठा खाकर कई बार मन ऊब जाता है. ऐसे में कुछ तीखा, चटपटा और गरमा-गरम खाने की इच्छा होती है. इस दिवाली मीठे से हटकर कुछ अलग ट्राई करें और बनाएं आलू-प्याज के कुरकुरे और चटपटे पकौड़े. हरी मिर्च और मसालों के मेल से बने ये पकौड़े बाहर से जितने क्रिस्पी होते हैं, अंदर से उतने ही सॉफ्ट होते हैं. खट्टी-तीखी हरी चटनी के साथ इनका स्वाद दोगुना हो जाता है. आइए जानते हैं इसे बनाने की सबसे आसान विधि और सीक्रेट टिप्स.

आवश्यक सामग्री:

आलू: 2-3 मध्यम आकार के (छीलकर गोल या लंबे स्लाइस में कटे हुए)

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प्याज: 2 (लंबे और पतले स्लाइस में कटे हुए)

बेसन: 1.5 कप

हरी मिर्च: 3-4 (बारीक कटी हुई या बीच से चीरा लगी हुई)

हरा धनिया: 3-4 बड़े चम्मच (बारीक कटा हुआ)

अजवायन और जीरा: आधा-आधा छोटा चम्मच

लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और अमचूर पाउडर: आधा-आधा चम्मच

गरम मसाला और हींग: चुटकी भर

स्वादानुसार नमक

तलने के लिए: रिफाइंड तेल या सरसों का तेल

सुपर क्रिस्पी और फूले हुए पकौड़े बनाने की सीक्रेट ट्रिक्स:

बेसन को अच्छी तरह फेंटना: बेसन के घोल को कम से कम 4-5 मिनट तक एक ही दिशा में लगातार फेंटें, ताकि घोल में हवा भर जाए. इससे पकौड़े बिना सोड़े के भी बेहद स्पंजी और फूले-फूले बनते हैं.

गरम तेल का मोयन: बेसन के घोल में 1 छोटा चम्मच खौल रहा गरम तेल मिलाने से पकौड़े अंदर से सॉफ्ट और बाहर से बहुत ज्यादा क्रिस्पी बनते हैं.

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बनाने की विधि:

आलू और प्याज को धोकर मनपसंद आकार (गोलाई या लंबे टुकड़ों में) काट लें. हरी मिर्च और हरा धनिया भी काट लें.

एक बड़े बाउल में बेसन लें. इसमें अजवायन, जीरा, हल्दी, लाल मिर्च, अमचूर, गरम मसाला, हींग और नमक मिलाएं.

अब थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए बेसन का गाढ़ा और चिकना घोल तैयार करें (घोल न तो बहुत पतला हो और न ही ज्यादा गाढ़ा). इसमें 1 चम्मच गरम तेल डालकर अच्छी तरह मिला लें.

कटे हुए आलू और प्याज के टुकड़ों को बेसन के इस घोल में अच्छी तरह डुबोएं ताकि उनपर बेसन की अच्छी परत चढ़ जाए.

कढ़ाई में तलने के लिए तेल मध्यम-तेज आंच पर गरम करें. अब एक-एक करके पकौड़े तेल में डालें.

आंच को मध्यम रखते हुए पकौड़ों को दोनों तरफ से सुनहरा और क्रिस्पी होने तक तल लें, फिर नैपकिन पेपर पर निकाल लें.

आपके बेहद कुरकुरे, चटपटे और स्वादिष्ट आलू-प्याज के पकौड़े तैयार हैं. इन्हें गरमा-गरम चाय और खट्टी हरी चटनी के साथ इस सर्व करें.

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