शादी में दामाद को 3.5 करोड़ की डिफेंडर देंगे अनंत सिंह, छोटे बेटे के लिए भी मंगाई BMW

बिहार के मोकामा से जदयू विधायक अनंत सिंह की बेटी की शादी की तैयारियों के बीच अब उनके होने वाले दामाद को दिए जाने वाले खास गिफ्ट की चर्चा हो रही है. अनंत सिंह अपनी बेटी शिवांगी के होने वाले पति और अपने दामाद को करीब 3.5 करोड़ रुपये कीमत की लैंड रोवर डिफेंडर कार उपहार में देंगे. खास बात यह है कि नई डिफेंडर कार अनंत सिंह के घर पर पहुंच भी गई है. वहीं, परिवार के छोटे बेटे अभिनव सिंह के लिए भी BMW कार की व्यवस्था की गई है.

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अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी 25 नवंबर 2026 को होनी है. शादी को लेकर परिवार में पहले से ही तैयारियां चल रही हैं. इसी बीच दामाद के लिए खरीदी गई लग्जरी डिफेंडर कार ने इस समारोह को लेकर लोगों की उत्सुकता और बढ़ा दी है. करीब 3.5 करोड़ रुपये की बताई जा रही इस कार को शादी में दामाद को दिया जाएगा.

चार लाख मेहमानों के भोजन की तैयारी, कई एकड़ में बनेगा पंडाल

अनंत सिंह की बेटी की शादी में बड़ी संख्या में मेहमानों के पहुंचने की संभावना है. विधायक के मुताबिक, समारोह में करीब चार लाख लोगों के भोजन की व्यवस्था की जा रही है. इसके लिए बड़े स्तर पर तैयारियां चल रही हैं. कई एकड़ जमीन पर भव्य पंडाल बनाया जाएगा. पंडाल की सजावट के लिए उत्तर प्रदेश के मऊ से विशेष कारीगरों और कलाकारों को बुलाया गया है. आयोजन को खास बनाने के लिए विदेश से फूल मंगाए जाने की भी तैयारी है. शादी समारोह में बिहार के अलग-अलग जिलों के अलावा देश के दूसरे हिस्सों से भी मेहमानों के पहुंचने की संभावना है. इसी को ध्यान में रखते हुए आयोजन स्थल और आसपास के क्षेत्रों में व्यवस्थाएं की जा रही हैं.

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घुड़दौड़ में विजेता को मिलेगी महिंद्रा थार, दूसरे नंबर पर आने वाले को बाइक

शादी समारोह में पारंपरिक अंदाज के साथ मनोरंजन का भी खास इंतजाम किया जा रहा है. इसके लिए घुड़दौड़ प्रतियोगिता आयोजित करने की योजना है. अनंत सिंह के मुताबिक, इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल करने वाले घुड़सवार को महिंद्रा थार गाड़ी पुरस्कार में दी जाएगी. दूसरे स्थान पर आने वाले प्रतिभागी को मोटरसाइकिल मिलेगी. तीसरे स्थान पर रहने वाले को स्कूटर मिलेगा. इस प्रतियोगिता के लिए बिहार ही नहीं, देश के दूसरे हिस्सों से भी घोड़े बुलाए जा रहे हैं. घुड़दौड़ के लिए अलग से मैदान तैयार किया जा रहा है. बताया जा रहा है कि घोड़ों के अगले एक-दो दिनों में बाढ़ पहुंचने की संभावना है. आयोजन को लेकर समर्थकों और स्थानीय लोगों में भी उत्साह है.

नीतीश-लालू से तेजस्वी तक, पीएम मोदी को भी भेजेंगे निमंत्रण

अनंत सिंह की बेटी की शादी में राजनीतिक जगत की कई बड़ी हस्तियों को आमंत्रित किया जा रहा है. अनंत सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं को शादी का निमंत्रण भेजा जा रहा है. अनंत सिंह के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी समारोह में आमंत्रित किया जाएगा. राजनीति के अलावा फिल्म और मनोरंजन जगत की हस्तियों को भी निमंत्रण दिया गया है. इनमें अभिनेता सोनू सूद, सांसद एवं गायक मनोज तिवारी, भोजपुरी गायक पवन सिंह, अभिनेत्री अक्षरा सिंह और लोकगायिका मैथिली ठाकुर के नाम शामिल हैं. इसके अलावा बॉलीवुड की कई अन्य हस्तियों को भी बुलाने की तैयारी है. भोजपुरी, मगही और मुंबई से आने वाले कलाकार शादी समारोह में मंचीय प्रस्तुतियां देंगे. अभिनेता सोनू सूद के भी शादी के दिन लदमा गांव पहुंचने की बात कही गई है.

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पटाखों पर रोक, पर्यावरण का भी रखा जाएगा ध्यान

शादी में लाखों लोगों के जुटने की संभावना के बीच पर्यावरण को लेकर भी विशेष ध्यान देने की बात कही गई है. अनंत सिंह ने स्पष्ट किया है कि समारोह में पटाखे नहीं फोड़े जाएंगे. आयोजन को भव्य बनाने के साथ पर्यावरण संबंधी सावधानियां बरतने की भी तैयारी है. इससे पहले अनंत सिंह की पत्नी और पूर्व विधायक नीलम देवी ने शादी को लेकर धार्मिक परंपराओं के तहत देवी-देवताओं को आमंत्रित किया. परिवार में विवाह की रस्मों और तैयारियों का सिलसिला शुरू हो चुका है.

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