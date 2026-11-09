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PAK vs SL: एक साथ इन 4 धुरंधरों का हुआ डेब्यू, मिली प्लेइंग इलेवन में एंट्री, रावलपिंडी टेस्ट में पाकिस्तान का बड़ा फैसला

पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. इस मुकाबले के लिए पाकिस्तान की प्लेइंग इलेवन में चार नए चेहरों की एंट्री हुई. कप्तान बाबर आजम की कोशिश इस मुकाबले में बल्ले से बड़ा स्कोर बनाने की होगी.

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पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच टक्कर. (PHOTO: AFP)
पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच टक्कर. (PHOTO: AFP)

श्रीलंका के खिलाफ रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे पहले टेस्ट मुकाबले में पाकिस्तान की टीम बिल्कुल नए अंदाज में मैदान पर उतरी है. पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट ने एक बहुत बड़ा कदम उठाते हुए अपनी प्लेइंग इलेवन में एक साथ चार नए खिलाड़ियों को डेब्यू करने का मौका दिया है. 

अचानक हुए इन बदलावों और युवा खिलाड़ियों को तरजीह दिए जाने से क्रिकेट गलियारों में हलचल मच गई है. पाकिस्तान का प्रदर्शन टेस्ट क्रिकेट में पिछले कुछ सालों से बेहद निराशाजनक रहा है. लिहाजा इसमें सुधार लाने की जिम्मेदारी युवाओं के कंधों पर सौंपी गई है.     

श्रीलंका के खिलाफ इस अहम सीरीज के पहले मुकाबले में चार पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने अपना इंटरनेशनल टेस्ट डेब्यू किया है. 20 साल के युवा दाएं हाथ के बल्लेबाज तैयब आरिफ को श्रीलंका के खिलाफ खेलने का मौका मिला है. 

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आरिफ ने अपने करियर में अब तक केवल 7 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं. उन्हें सीधे पाकिस्तान की तरफ से ओपनिंग करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है और वह अजान अवाइस के साथ पारी की शुरुआत की. हालांकि, अर्धशतकीय पारी खेलने के बाद वह पवेलियन लौट गए.    

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26 साल के बाएं हाथ के बैटिंग ऑलराउंडर मोहम्मद ताहा टीम के लिए नंबर-3 पर बल्लेबाजी करने उतरे. ताहा ने घरेलू क्रिकेट में 29 फर्स्ट क्लास, 22 लिस्ट-ए और 29 टी20 मैच खेले हैं और अब वह पहली बार अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपना दम दिखा रहे हैं.   

स्पिन-बॉलिंग ऑलराउंडर अरफात मिन्हास इससे पहले पाकिस्तान के लिए वनडे और टी20 फॉर्मेट खेल चुके हैं, लेकिन रेड-बॉल क्रिकेट यानी टेस्ट में यह उनका पहला मुकाबला है. लिहाजा वह इस मुकाबले में गेंद से कमाल का प्रदर्शन करना चाहेंगे. 31 साल के तेज गेंदबाज साकिब खान ने 19 फर्स्ट क्लास, 8 लिस्ट-ए और 17 टी20 मैच खेलने के बाद आखिरकार आज अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू कर लिया है.   

श्रीलंका के खिलाफ मजबूत इरादों के साथ उतरी पाकिस्तानी टीम

रावलपिंडी में खेले जा रहे इस मुकाबले में सीनियर खिलाड़ियों के साथ इन युवा चेहरों को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य टीम में नया जोश भरना है. पाकिस्तानी टीम की कमान बाबर आजम के हाथों में है, जबकि साउद शकील और सलमान अली आगा जैसे अनुभवी बल्लेबाज मिडिल ऑर्डर को संभाल रहे हैं.

ये भी पढ़ें- 'मेरी कहानी अभी अधूरी है...', वेंकटेश अय्यर ने बना लिया था क्रिकेट छोड़ नौकरी करने का मन फिर ऐसे बदल गई किस्मत

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गेंदबाजी आक्रमण में अनुभवी मोहम्मद अब्बास के साथ-साथ रजाउल्लाह और नए गेंदबाज साकिब खान मोर्चा संभाल रहे हैं.   दूसरी तरफ श्रीलंका की टीम भी कुसल मेंडिस और दिनेश चांदीमल जैसे अनुभवी खिलाड़ियों के साथ बेहद मजबूत प्लेइंग इलेवन के साथ उतरी है.

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