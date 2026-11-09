scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

नोएडा: पैर में टच हुई स्कूटी तो हुआ विवाद, पीट-पीटकर युवक की हत्या

नोएडा के नया बांस गांव में बर्थडे पार्टी के दौरान स्कूटी से पैर टच होने पर दो पक्षों में विवाद हो गया. मामूली कहासुनी देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गई. मारपीट के दौरान 25 वर्षीय अमित के सिर में गंभीर चोट लग गई. अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

Advertisement
X

नोएडा के थाना फेस-1 क्षेत्र के नयाबांस में बर्थडे पार्टी के दौरान दो पक्षों के बीच हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. मारपीट में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरे की हालत गंभीर बनी हुई है. वहीं घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. जानकारी के मुताबिक नया बांस गांव के पास एक पार्क में कुछ युवक बर्थडे मना रहे थे. इस दौरान वहां से गुजर रहे युवक की स्कूटी एक के पैर में टच हो गया.

इस दौरान दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई. मारपीट के दौरान 25 वर्षीय अमित के सिर में गंभीर चोट लग गई. अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. वहीं, अमित का दोस्त शिवम भी इस झगड़े में घायल हुआ है. उसे उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया था. फिलहाल उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है.

पुलिस के मुताबिक बीती रात अमित अपने दोस्तों शिवम, यशपाल, आकाश और विनोद के साथ पार्क में मौजूद था. इसी दौरान जब सभी स्कूटी से वहां से जाने लगे तो स्कूटी एक युवक के पैर से टकरा गई. बताया जा रहा है कि उक्त युवक अपने कुछ दोस्तों के साथ पार्क में ही एक साथी का जन्मदिन मना रहा था. स्कूटी टकराने को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई.

सम्बंधित ख़बरें

Paramjeet Dhankar, who was shot dead by his neighbour following a parking dispute in Faridabad's Sector 21C.
सिंगापुर से आए शख्स को मारी गोली, फरीदाबाद हत्याकांड का आरोपी अरेस्ट
pak insta gang
रील्स से दोस्ती, फिर मर्डर की सुपारी... Insta पर युवाओं को बरगला रहा शहजाद भट्टी
Diwali traffic jam Delhi-NCR
दिवाली में थमी राजधानी की रफ्तार, दिल्ली-NCR में भयंकर ट्रैफिक जाम
AQI
दिल्ली-NCR में सांसों का 'आफतकाल', 9 इलाकों में AQI 400 के पार
Delhi NCR air quality
पहाड़ी राज्य-दक्षिण भारत में हवा साफ, दिल्ली क्यों जूझ रही प्रदूषण से?
Advertisement

आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस
इस दौरान अमित के सिर में गंभीर चोट आई, जबकि शिवम भी सिर में चोट लगने से घायल हो गया. दोनों को उनके दोस्त अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने अमित को मृत घोषित कर दिया. जबकि शिवम को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया.

घटना की सूचना मिलने पर थाना फेस-1 पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी. मृतक के शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है. पुलिस ने तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए चार पुलिस टीमों का गठन किया गया है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    'इतना याराना हो गया...', उबल पड़े अदनान सामी, बोले- तमीज सीख लो |
    PAK vs SL: एक साथ इन 4 धुरंधरों का हुआ डेब्यू, मिली प्लेइंग इलेवन में एंट्री, रावलपिंडी टेस्ट में पाकिस्तान का बड़ा फैसला |
    जब यहूदियों के खिलाफ 'क्रिस्टालनाक्ट' शुरू हुआ, ऐसे सुलगी थी होलोकॉस्ट की आग |
    अफेयर, चाइनीज महिला और जासूसी... जानिए अब Nvidia के CEO जेनसन हुआंग के साथ क्या होगा? जांच शुरू |
    शादी में दामाद को 3.5 करोड़ की डिफेंडर देंगे अनंत सिंह, छोटे बेटे के लिए भी मंगाई BMW |
    Aloo Pakoda: दिवाली पर मीठा खाकर हो गए बोर? हरी मिर्च डालकर बनाएं आलू-प्याज के कुरकुरे पकौड़े, खट्टी हरी चटनी संग लगेंगे टेस्टी |
    दूसरी पत्नी का 7 वर्षीय बेटा संपत्ति में न मांगे हिस्सा, इसलिए पिता ने कर दी हत्या |
    Anirudh-Kavya Wedding: काव्या-अनिरुद्ध की शादी के फंक्शन शुरू, ग्रीस रवाना हुए VVIP गेस्ट, फैमिली संग दिखे रजनीकांत-MK स्टालिन |
    स्पेस स्टेशन पर पहली बार जाएगा पाकिस्तानी एस्ट्रोनॉट, चीन ने की पुष्टि |
    रणथंभौर से आई खुशखबरी, बाघिन सिद्धि बनी मां, कैमरे में कैद हुई नन्हे शावक के साथ फोटो 
    Advertisement