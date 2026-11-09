Diwali 2026: दिवाली के बाद पूजा की बची सामग्री का क्या करें? कूड़ेदान में डालने से पहले पढ़ लें ये खबर

Diwali 2026: दिवाली पर घर में मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा के लिए तरह-तरह की सामग्री जुटाई जाती है. फूल-माला, मिट्टी के दीये, अगरबत्ती, धूप, मिठाई और खील-बताशों से पूजा की थाली सजाई जाती है. दीपों के इस त्योहार पर पूजा-पाठ के बाद घर में काफी सारी सामग्री बच जाती है. ऐसे में कई लोग समझ नहीं पाते कि इन चीजों का आखिर क्या किया जाए. कुछ लोग इन्हें घर के कूड़ेदान में डाल देते हैं, तो कुछ इन्हें कई दिनों तक पूजा वाली जगह पर ही रहने देते हैं.

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हालांकि, पूजा में इस्तेमाल हुई हर चीज को फेंकना जरूरी नहीं है. कुछ सामग्री दोबारा काम आ सकती है, जबकि कुछ का इस्तेमाल पौधों या खाद बनाने में किया जा सकता है. आइए जानते हैं कि दिवाली पूजा के बाद बची हुई चीजों को किस तरह संभालना बेहतर रहता है.

दिवाली पूजा के बाद बची सामग्री का ऐसे करें इस्तेमाल

1. फूल-मालाओं को फेंकने के बजाय अपनाएं ये तरीका

दिवाली पर मां लक्ष्मी और गणेश जी को फूल और माला चढ़ाई जाती है. पूजा के बाद इन फूलों को अलग रख लें. इन्हें गमले की मिट्टी में डाल सकते हैं. चाहें तो इनसे खाद भी बना सकते हैं. इससे फूलों का दोबारा इस्तेमाल हो जाएगा.

2. मिट्टी के दीयों को दोबारा कर सकते हैं इस्तेमाल

पूजा के बाद मिट्टी के दीयों को फेंकने की जरूरत नहीं है. पहले इन्हें ठंडा होने दें. फिर बचा हुआ तेल और बाती निकालकर साफ कर लें. अगर दीये सही हैं, तो इन्हें अगली पूजा या त्योहार पर दोबारा जला सकते हैं. टूटे हुए दीयों को अलग कर दें.

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3. अगरबत्ती और धूप की राख का क्या करें?

पूजा के बाद अगरबत्ती और धूप की राख बच जाए, तो उसे एक जगह इकट्ठा कर लें. अगर राख में कोई केमिकल नहीं है, तो थोड़ी मात्रा में मिट्टी में मिला सकते हैं. लेकिन इसे सीधे पौधों में डालने से बचें.

4. खील-बताशे और मिठाई को लेकर क्या करें?

दिवाली पर मां लक्ष्मी को खील, बताशे, फल और मिठाई चढ़ाई जाती है. पूजा के बाद इन्हें प्रसाद के रूप में परिवार और जरूरतमंद लोगों में बांट सकते हैं. ध्यान रखें कि प्रसाद ताजा हो और खाने लायक हो. खराब या बासी मिठाई किसी को न दें.

5. कलश और पूजा के बर्तनों में रखे जल का क्या करें?

पूजा के बाद कलश में बचा साफ पानी तुलसी या दूसरे पौधों में डाल सकते हैं. अगर पानी में दूध, तेल या सिंदूर मिला है, तो उसे पौधों में न डालें. कलश और पूजा के दूसरे बर्तनों को अच्छी तरह धोकर सुखा लें. इन्हें अगली पूजा में फिर इस्तेमाल कर सकते हैं.

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